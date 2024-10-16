Главное из превью журналистов к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: "явный претендент на звание лучшей игры года"

Сегодня иностранные игровые СМИ опубликовали свои предварительные обзоры шутера в открытом мире S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от студии GSC Game World. Ниже приведены основные моменты:
- У некоторых журналистов, опробовавших S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, игра оставила впечатление, что команда GSC Game World создала нечто особенное.
- Один из журналистов ушел с ощущением, что поиграл в явную игру-претендента на звание лучшей игры года.
- Журналисты отметили очень враждебный и опасный открытый мир, как и у предшественников; вы свободны идти практически куда угодно.
- Управлением ресурсами, такими как боеприпасы и еда, чтобы выжить, было названо освежающим.
- Большое количество способов выполнения задач: палить из всех орудий, скрытно, мирно, выполнять миссию ночью для лучшего укрытия или днем, чтобы лучше видеть и т. д.
- Гибкость в игровом дизайне с квестами: вы можете пропускать различные цели в миссии и сразу натыкаться на свою цель, и игра продолжается и адаптируется к этому.
- Вам нужно есть, иначе вы быстрее устанете, если у вас закончатся патроны, вы можете попробовать использовать свой нож или использовать окружающую среду, чтобы заманить врагов в аномалии и т. д.
- NPC могут внезапно закончить квест, не вознаградив вас, потому что вы решили обыскать тело их мертвого друга.
- Перестрелки напряженные и неистовые, ваше оружие иногда заклинивает посреди боя, приходится перевязывать раны и т. д., пока враги нападают или обходят вас с фланга.
- Враги не слабаки, вы быстро умрете, если будете небрежны с тем, как подходите к бою.
- Неожиданно становится «жестким» повествование, информация раскрывается через вовлеченные разговоры с разветвленными диалогами и полной озвучкой, множество вариантов.
- Мир полон множества пересекающихся систем и неожиданного игрового процесса: например, мутант бросился на игрока во время разведки комплекса, только чтобы вызвать аномалию огня и убежать с визгом. Вы увидите, как бандиты сражаются с мутантами, другие сталкеры сражаются с ними или даже вмешиваются в перестрелку с вами.
- Выбор помощи NPC в побочном задании может открыть цепочку других заданий и развиться в более крупный сюжетный поворот, который был совершенно необязательным.
Не ну а че они могут еще сказать, там уже за все заплачено. Плохого точно не скажут, эти же журналисты давно куплены. 😁
с чего такие выводы?
Ты Ubisoft с ними не спутал?
Единственная игра от майков за 2024, действительно, откуда выводы.
А когда те же рецензенты выкладывают положительные рецензии, например, о Space Marine 2 или Silent Hill 2 Remake, почему не появляются люди вроде тебя, которые пишут: журнашлюхи куплены и веры им нет
А когда атомик хер хвалили почему не писал что журналюги проплачены или это другое ? хотя по факту атомик посредственная игра
""явный претендент на звание лучшей игры года"" 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😅😂🤣
Конечно, сейчас все там бросятся облизывать. Объективных оценок от западных критиков и изданий уж точно можно не ждать какой бы игра не была.
Это очевидно даже для американцев.
Лучший перенос года. ;-)
Майки забашляли тем же журналюхам что облизывали редфейл и старфейл?)
на зарплате сидят
Половина из описанных моментов, даже больше, уже была в оригинальной трилогии. Почему они выставляют это как что-то уникальное?
В оригинал не играли по ходу.
Может, в игре политики и не будет, но вот в умах обзорщиков и комментаторов - еще как. Так что объективности в медиа можно не ждать.
В любом случае, опробовать стоит. В конце-концов, народная любовь к серии гораздо старше, чем "текущая ситуация", назовем это так.
там гг воевал на одной войне)
Лучшей игрой в своём жанре - да. Игрой года? Ну если только этот мир на их стороне, то вполне.
Это уже выйдет когда-нибудь?😂 // Лёха Соколов
Рад, если окажется правдой. Разрабам удачи с релизом, а всем нам - хорошей игры!
LOL. Видео EuroGamer была загружено на ютуб канале 18 окт. 2021 г.
Слишком хорошо, чтобы бы правдой. Буду рад, если все действительно будет так
Сейчас бы журналистам верить нужно самому играть
Я помню как больше половины из комментаторов здешних кричали что ремейк Сайлент Хилла 2 от «pshekov» будет лютым калом. Что в итоге? Выйдет игра, опробуете - потом делайте выводы и ставьте оценки.
геймплей лютый кал, бъем кожаные мешки палкой, иногда стреляем по ним же.
И тысячи отзывов накрученные по-любому
Суд по всему нам даже официальных русс. сабов не видать, так?)
почему так решил?
Русский заявлен для сабов.
Какого? Года её анонса?:) Сейчас эти звания и награды лепят от балды. А уж про мнение журнализов и говорить нечего, на него давно уже прейскурант есть - покупай кто хочешь.
Выйдет на потоках - посмотрим, повезло году что в нём вышла эта игра или нет:)
Никогда такого не было, да?
а про что еще им писать, когда ничего кардинально нового нет?
Ммм , а политики напихают и обмажут, аш тошнит заранее )
Нет этого в игре слив, изучи почти всё, что есть в сливе, есть и в игре кат-сцены, и сюжет в том числе
игрожур так то давно дескредетировал себя, так что пока сам не проверю, доверять не буду.
Ооооочень громкое заявление. Но впринципе игра возможно скоро выйдет и там посмотрим
Вот финально - предварительный просмотр от журналжистов IGN на Русском. Паря поддержите лайками, что бы все знали, что они ЖЁЛТЫЕ...
Да блин скоро выйдет столько новостей . // Данил Буг
И все хвалят? // Олег Аносов
вангую что по продажам вуконг оно не переплюнет ибо китайцы не такие фанаты сталкача
вуконг даже не номирует на игру года, даже на пг он не получит игры года, игра оч посредственная, лично проверенно на релизе)
Главные пока номинанты на игру года это Dragon's Dogma II и Space Marine II
вуконг ненаменировали в отместку за их отказ от продвижения повестки и западных нарративов, уже доказанно и не только на реддите где модеры потрали темку как по приказу.
да и за что его номинировать? я могу понять почему Elden Ring победил, там огромный мир с исследованием чуть ли не трех уровнего мира, а это херня сделана на коленке) на релизе поиграл на ультра настройках, половину прошел и удалил, скука дикая, плюс накрученный рейтинг
за кол проданных копий?
то что китайцы скупили и накрутили 90% стоит давать игру года? аххаха
Претендент на что?((( // Антон Крупнов
На очередной перенос и развод // Алексей Папенков
И это вполне заслуженно. Подобных игр давно уже не выходило.
Крутая игра ждет геймеров! Глоток свежего воздуха среди шампованых подделок!
Ну посмотрим.
По поводу лучшей игры года явно перебор, но плохой она точно не будет.
Ой заминусовали-то, сначала пусть игра выйдет, а там уже заценим. Чего минусовать? Конечно, из перечисленных, фактов почти всё это было в предыдущих частях, но всё же.
сайт русский а игра украинская вот и минусуют
Starfield и Outlaws тоже украинцы делали? Не надо тут межнациональную бучу поднимать. Тут не любят кривые игры и охреневших разрабов, какой бы стране не повезло их породить.
Зайди в тему по драгоняге 4 - там игра чья? Минусов не меньше. И да, игра скорее чешская, если уж на то пошло. Минусуют поскольку заявлений было много, а то, что уже показывали вызывает разочарование.
Не будь иdиотом! и без твоих оправданий все здесь всё прекрасно понимают, до войны эта была чуть ли не обожествляемая игра! а сейчас самая ненавистная. А разработчики охреневшиые потому что им не нравится когда ракеты на голову падаю? межнациональную бучу подняли уже давно сам знаешь кто.
Ну раз целый один какой-то чел, то так и будет. Он же наверняка очень авторитетный, он же журналист
Ну это явно игра года, никаких конкурентов даже близко не вижу.
Что ж, посмотрим насколько это правда когда игра выйдет. К сайленту тоже относились со скепсисом, а вышел отличный ремейк с любовью, чего многие не ожидали. Так что будем смотреть.
Сайлент отличный ремейк?! ДА не смешите мои носки, такого редкостного умна я давно не играл...
Игрожуры облизали игру, можно переносить
Чемодан года пока если только.
Может овна?
А президент года у них наверное Зеленский.)
Я конечно понимаю, что игры вне политики 😄, но уверен, что в этой игре её будет океан и море. А там и особые западные журналисты будут хвалить игру за "особый" подход.
Надеюсь, что я ошибаюсь.
В игре не будет политики по крайней в сюжете и в квестах
Это будет благо. Не следил за новостями, поэтому волнение было и есть на этот счёт.
никогда такого не было и вот опять
Но опять же, по словам сливщиков, в сюжете и в квестах этого нет. И, как они говорят, на момент 2024 сюжет и квесты те же, которые и были в Сливе. А там политики не было, сюжет не меняли со временем Слива, да и сами Гск говорили, что политики не будет. И судя по тому, что этого нет в сюжете и в квестах, по крайней мере, на момент слива, то это правда.
А какие игры еще вышли в этом году? Обезьяна вспоминается, но это хорошая игра в противовес для woke повестки. Но не отличная и не лучшая.
Других даже не помню
ну вообще-то Dragon's Dogma II и Space Marine II
Драгонс догма 2 после демки решил не брать, производительность не порадовала, хоят я играл на 5600х хотя не думаю что на 5700х3д станет лучше
5600 + 4060 и все летает , хз что у тебя не так, ну и да, генерация решает) в городе с ней под 100фпс и никаких артефактов + rtx лучики и все на ультра
Сколько отзывов не смотрел, не у кого не летает не на 4090 не на прочих, только в лагерь приходишь уже фпс падает, до города я не дошёл, при чём смотрю куда тов у гол где никого нет и чувствуется как управление начинает ватным становится
вот тебе пример что такое генерация в догме, фпс зашкаливает на ультра с Dlss на качество, я так и играл и все пушка ракета
Через пол года после релиза, как допилят патчами до играбельного состояния и выпустят озвучку - можно будет и поиграть!
Когда модеры политоту вырежут
Там её нет по крайней мере в сюжете и квестах
Надеюсь, игру всё-таки перенесут хотя бы года на три. По последним демонстрациям было видно, что ещё требуется доработка.
хомяки потестят, еще и заплатят
нет надо сейчас выпускать, через три года Pioner выходит, убийца сталкера)
ну с такой логикой ты можешь просто в неё не играть год или три) Не, не думал в таком плане? Хотя кого я спрашиваю🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣, по описанию больше на какой то мод чем на оффицалку похоже.
Обоснуй? Ах да, зрители "иксбити" на это не способны
Да понятно что игра огонь будет! Им не выгодно обосраться!
Я и не сомневался, но пг юзеры все равно будут яростно брызжья слюнями хейтить игру какой бы отличной она не вышла, остальным адекватным геймерам стоит дождаться релиза
они ничем не отличаются от тех хейтеров, которые хейтили атомик, а по факту вот результат)
Действительно, а где результат? Оценки оценками, а теперь покажи награды за игру года у Атомика, если вообще такие есть.))
Ещё раз, я знаю, ты сможешь. Я даже жирным шрифтом выделю. Покажи награды за игру года. ))
пропустил твой текст, да конечно она не смогла забрать игру года, потому что во первых сам понимаешь какие события происходят в мире, а во вторых в 2023 году победила ЛГБТ игра бг3 ) а для меня атомик был однозначно игрой 2023, просто кайф как я болдел с прохождения......