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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 683 оценки

Готовьте свободное место на SSD: в SteamDB заметили активность S.T.A.L.K.E.R. 2 с файлами объемом 203 ГБ

TheSkoofLord TheSkoofLord
Фотомодель Марина Компаниец в роли «Мавки»
Фотомодель Марина Компаниец в роли «Мавки»

База данных SteamDB зафиксировала повышенную активность вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики загрузили на сервера новые депо (хранилища файлов), объем которых достигает внушительных 203 гигабайт.

Масштабы полноценной игры: сюжетное DLC "Cost of Hope" для S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит "десятки часов" геймплея

Такие масштабные изменения в файловой системе игры обычно происходят перед выходом крупных обновлений. В случае со S.T.A.L.K.E.R. 2 это может быть подготовкой к релизу масштабного патча 2.0. Ранее служба поддержки игры намекала, что это обновление выйдет летом вместе с переходом на новую версию движка и сюжетным дополнением Cost of Hope.

Похоже, игрокам действительно придется освободить немало места на своих накопителях. Финальный размер обновления после распаковки пока неизвестен, но загрузка таких тяжелых архивов в базу данных говорит о серьезной технической переработке шутера.

45
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Giggity

Или просто не играйте в такие плохие игры

23
CoolKaz

Ждём с нетерпением

10
TheSkoofLord
Разработчики загрузили на сервера новые депо (хранилища файлов), объем которых достигает внушительных 203 гигабайт.
9
Маслохищник

Оригинал 160 с чем то гигов, и длс получается почти 50 Гб, неплохо так

2
Taicho

Разрабы совсем разучились сжимать размеры своих игр?

2
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