Готовьте свободное место на SSD: в SteamDB заметили активность S.T.A.L.K.E.R. 2 с файлами объемом 203 ГБ

Фотомодель Марина Компаниец в роли «Мавки»

База данных SteamDB зафиксировала повышенную активность вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики загрузили на сервера новые депо (хранилища файлов), объем которых достигает внушительных 203 гигабайт.

Такие масштабные изменения в файловой системе игры обычно происходят перед выходом крупных обновлений. В случае со S.T.A.L.K.E.R. 2 это может быть подготовкой к релизу масштабного патча 2.0. Ранее служба поддержки игры намекала, что это обновление выйдет летом вместе с переходом на новую версию движка и сюжетным дополнением Cost of Hope.

Похоже, игрокам действительно придется освободить немало места на своих накопителях. Финальный размер обновления после распаковки пока неизвестен, но загрузка таких тяжелых архивов в базу данных говорит о серьезной технической переработке шутера.