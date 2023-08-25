Григорович рассказал, что Nanite и Lumen из UE5 были "нужными кирпичиками" для правильного завершения S.T.A.L.K.E.R. 2

STALKER 2 присутствовала на Gamescom 2023, несмотря на отсутствие на первом шоу Opening Night Live, которое вел Джефф Кили. В выставочном зале можно было сыграть в демо-версию, что позволило GSC Game World собрать отзывы непосредственно от фанатов, а разработчики также поделились новым трейлером, который подтверждает еще одну задержку игры до первого квартала 2024 года.
Евгений Григорович, игровой директор STALKER 2 и генеральный директор GSC Game World, вчера также присутствовал на прямой трансляции IGN Germany. Ведущий разработчик ответил на различные вопросы, в том числе о влиянии решения о переходе на Unreal Engine 5 на игру.
Это может звучать как реклама, но на самом деле мы считаем, что Unreal Engine 5 — лучшее решение для нас, потому что функции, которые он приносит, системы Nanite и Lumen, — это то, чего нам не хватало в STALKER 2. Они были нужными кирпичиками, чтобы правильно завершить игру.
Ранее мы дошли до того, что нам приходилось сильно снижать качество моделей и текстур. После выпуска Unreal Engine 5, мы начали работать с командой Epic над внедрением этой технологии в нашу игру, и стало ясно, что она позволит нам делать то, что мы хотим. Вначале было не очень ясно, насколько хорошо это будет работать, но теперь, когда производство готово, все очень хорошо. Я думаю, что это было правильное решение перейти на Unreal Engine 5.
Для нас это был также новый движок, поскольку мы не делали ни одной игры на Unreal Engine. Мы начали с нуля со STALKER 2. Он сильно отличается от того, как обычно работают разработчики, когда делают сиквелы, где они берут основу и движок из предыдущих игр и делают апгрейды, корректировки или добавляют новые функции. Делать что-то с нуля на новой технологии, которой раньше не существовало, на новых консолях, которые только выпускались, было очень интересно и в то же время трудно.
Один скрин с их трейлера за место тысячи слов. А ещё там тайник в машине из 2005
Пзд одним словом описать можно
я сначала подумал это из первой части скрин xD
Ну так то кровосос и должен постепенно проявляться.
Так дело не в кровососе а всем остальном! посмори на окружение какое оно же всратое.
Так и по трейлеру было понятно что от билда не далеко ушли.
Оправдания....
Сплошные оправдания....
Боюсь, что для "правильного завершения STALKER 2" им нужны не кирпичики, а целые вагонные составы от горизонта до горизонта с самыми разными стройматериалами, потому что если в трейлере показали предрелизный билд, или даже ещё хуже - релизный, то новости разработчиков ждут самые неутешительные. Это моё экспертное мнение с дивана.
👍 норм 😄
наниты и люмен UE5 4090 тебе хана XD
ага видал я их трейлер))
На уши лапшу вешают, для дурачков бритых из ларьков сказки и басни травят, ждалкер 2 это ожидание и только...
На постановочный скрин забыли полоску жизни добавить...
После последних Форт Солис и Иморталз оф Авиум анриал 5 не кажется хорошим выбором, производительность будет никакущая, тем более опыта у сотрудников гсц явно гораздо меньше, думаю выйдет полная лагающая ж...
Ранее мы дошли до того, что нам приходилось сильно снижать качество моделей и текстур.
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят...
Наконец-то выйдет шутер с крутой некстген-графикой
Atomic Heart уже вышел, вэйк ап самурай, ты осеппучился.
Атомик Харт выглядит послабее в плане графики, чем S.T.A.L.K.E.R. 2!
Да? Ха, ну как скажешь :D
И не лагает в трейлерах да и где ты там графон увидел я хз
жаль конечно что не обновлённая версия X-Ray. С другой стороны учитывая что в UE используется самый качественный физических движок PhysX. Физика не должна уйти далеко от реальности. Хотя после Атомик Харта как то не по себе к сожалению.
в чем он качественный?
Давно ты видел игры с хорошей физикой?
Ну практически все физические процессы в реальности точно отражаются в виртуальном мире. Я играю например в симуляторе машиниста и благодаря физиксу там очень качественная реальная реализации происходит. Например искры при буксовке колесной пары практически точно реализованы как в реальности было бы. И другие процессы.
Другие движки могут то же самое эмулировать.
Да абсолютно любой движок возьми и в нем можно сделать всё то, что есть в UE5. Главное, чтобы разработчики не ленились и руки росли из правильного места.