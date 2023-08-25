Григорович рассказал, что Nanite и Lumen из UE5 были "нужными кирпичиками" для правильного завершения S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

STALKER 2 присутствовала на Gamescom 2023, несмотря на отсутствие на первом шоу Opening Night Live, которое вел Джефф Кили. В выставочном зале можно было сыграть в демо-версию, что позволило GSC Game World собрать отзывы непосредственно от фанатов, а разработчики также поделились новым трейлером, который подтверждает еще одну задержку игры до первого квартала 2024 года.

Евгений Григорович, игровой директор STALKER 2 и генеральный директор GSC Game World, вчера также присутствовал на прямой трансляции IGN Germany. Ведущий разработчик ответил на различные вопросы, в том числе о влиянии решения о переходе на Unreal Engine 5 на игру.

Это может звучать как реклама, но на самом деле мы считаем, что Unreal Engine 5 — лучшее решение для нас, потому что функции, которые он приносит, системы Nanite и Lumen, — это то, чего нам не хватало в STALKER 2. Они были нужными кирпичиками, чтобы правильно завершить игру.

Ранее мы дошли до того, что нам приходилось сильно снижать качество моделей и текстур. После выпуска Unreal Engine 5, мы начали работать с командой Epic над внедрением этой технологии в нашу игру, и стало ясно, что она позволит нам делать то, что мы хотим. Вначале было не очень ясно, насколько хорошо это будет работать, но теперь, когда производство готово, все очень хорошо. Я думаю, что это было правильное решение перейти на Unreal Engine 5.

Для нас это был также новый движок, поскольку мы не делали ни одной игры на Unreal Engine. Мы начали с нуля со STALKER 2. Он сильно отличается от того, как обычно работают разработчики, когда делают сиквелы, где они берут основу и движок из предыдущих игр и делают апгрейды, корректировки или добавляют новые функции. Делать что-то с нуля на новой технологии, которой раньше не существовало, на новых консолях, которые только выпускались, было очень интересно и в то же время трудно.