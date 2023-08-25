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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.5 3 528 оценок

Григорович рассказал, что Nanite и Lumen из UE5 были "нужными кирпичиками" для правильного завершения S.T.A.L.K.E.R. 2

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monk70
Новости

STALKER 2 присутствовала на Gamescom 2023, несмотря на отсутствие на первом шоу Opening Night Live, которое вел Джефф Кили. В выставочном зале можно было сыграть в демо-версию, что позволило GSC Game World собрать отзывы непосредственно от фанатов, а разработчики также поделились новым трейлером, который подтверждает еще одну задержку игры до первого квартала 2024 года.

Евгений Григорович, игровой директор STALKER 2 и генеральный директор GSC Game World, вчера также присутствовал на прямой трансляции IGN Germany. Ведущий разработчик ответил на различные вопросы, в том числе о влиянии решения о переходе на Unreal Engine 5 на игру.

Это может звучать как реклама, но на самом деле мы считаем, что Unreal Engine 5 — лучшее решение для нас, потому что функции, которые он приносит, системы Nanite и Lumen, — это то, чего нам не хватало в STALKER 2. Они были нужными кирпичиками, чтобы правильно завершить игру.

Ранее мы дошли до того, что нам приходилось сильно снижать качество моделей и текстур. После выпуска Unreal Engine 5, мы начали работать с командой Epic над внедрением этой технологии в нашу игру, и стало ясно, что она позволит нам делать то, что мы хотим. Вначале было не очень ясно, насколько хорошо это будет работать, но теперь, когда производство готово, все очень хорошо. Я думаю, что это было правильное решение перейти на Unreal Engine 5.

Для нас это был также новый движок, поскольку мы не делали ни одной игры на Unreal Engine. Мы начали с нуля со STALKER 2. Он сильно отличается от того, как обычно работают разработчики, когда делают сиквелы, где они берут основу и движок из предыдущих игр и делают апгрейды, корректировки или добавляют новые функции. Делать что-то с нуля на новой технологии, которой раньше не существовало, на новых консолях, которые только выпускались, было очень интересно и в то же время трудно.

-23
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
sapov

Один скрин с их трейлера за место тысячи слов. А ещё там тайник в машине из 2005

23
Kitocun

Пзд одним словом описать можно

1
danilukHF

я сначала подумал это из первой части скрин xD

1
tvorog8088

Ну так то кровосос и должен постепенно проявляться.

3
Kartonkratos tvorog8088

Так дело не в кровососе а всем остальном! посмори на окружение какое оно же всратое.

5
tvorog8088 Kartonkratos

Так и по трейлеру было понятно что от билда не далеко ушли.

0
Slow Slade Snow Snake

Оправдания....
Сплошные оправдания....

10
Wing42

Боюсь, что для "правильного завершения STALKER 2" им нужны не кирпичики, а целые вагонные составы от горизонта до горизонта с самыми разными стройматериалами, потому что если в трейлере показали предрелизный билд, или даже ещё хуже - релизный, то новости разработчиков ждут самые неутешительные. Это моё экспертное мнение с дивана.

9
oleg21412

👍 норм 😄

-2
AIM WP

наниты и люмен UE5 4090 тебе хана XD

3
evil_capcha

ага видал я их трейлер))

3
Rush_2020

На уши лапшу вешают, для дурачков бритых из ларьков сказки и басни травят, ждалкер 2 это ожидание и только...

3
tvorog8088

На постановочный скрин забыли полоску жизни добавить...

После последних Форт Солис и Иморталз оф Авиум анриал 5 не кажется хорошим выбором, производительность будет никакущая, тем более опыта у сотрудников гсц явно гораздо меньше, думаю выйдет полная лагающая ж...

0
s4oc

Ранее мы дошли до того, что нам приходилось сильно снижать качество моделей и текстур.

0
TheNikolay00

Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят...

0
Luis_Se

Наконец-то выйдет шутер с крутой некстген-графикой

-8
Wing42

Atomic Heart уже вышел, вэйк ап самурай, ты осеппучился.

9
Luis_Se Wing42

Атомик Харт выглядит послабее в плане графики, чем S.T.A.L.K.E.R. 2!

-12
Wing42 Luis_Se

Да? Ха, ну как скажешь :D

3
luVol Luis_Se

И не лагает в трейлерах да и где ты там графон увидел я хз

0
Egik81

жаль конечно что не обновлённая версия X-Ray. С другой стороны учитывая что в UE используется самый качественный физических движок PhysX. Физика не должна уйти далеко от реальности. Хотя после Атомик Харта как то не по себе к сожалению.

-9
danilukHF

в чем он качественный?

-1
bysaturn

Давно ты видел игры с хорошей физикой?

2
Egik81 danilukHF

Ну практически все физические процессы в реальности точно отражаются в виртуальном мире. Я играю например в симуляторе машиниста и благодаря физиксу там очень качественная реальная реализации происходит. Например искры при буксовке колесной пары практически точно реализованы как в реальности было бы. И другие процессы.

-2
danilukHF Egik81

Другие движки могут то же самое эмулировать.

0
OSKaR2255 danilukHF

Да абсолютно любой движок возьми и в нем можно сделать всё то, что есть в UE5. Главное, чтобы разработчики не ленились и руки росли из правильного места.

0