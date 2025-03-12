Грядущие патчи для STALKER 2 представят обещанную систему A-Life 2.0 во всей ее красе и восстановят вырезанный контент

После ряда обновлений мы скоро узнаем о планах по дальнейшему развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Разработчики из студии GSC Game World подтвердили это в интервью VideoGamer. По их словам, команда "бесконечно благодарна фанатам", которые дали шанс последней части серии. Разработчики гордятся тем, что создали "настоящий STALKER", и рады, что фанаты оценили его по достоинству - несмотря на "технические недостатки".

Студия заверила, что будет продолжать обновлять игру как патчами, так и "новым контентом". Ожидается, что патчи не только представят обещанную систему A-Life 2.0 во всей красе (после предыдущих патчей, которые вдохнули немного жизни в Зону), но и вернут контент, вырезанный из игры до релиза.

Подробности мы узнаем "в ближайшее время" благодаря дорожной карте - графику с планами развития игры. Таким образом, команда хочет быть более "прозрачной", чтобы игроки имели представление о намерениях разработчиков и о том, что еще STALKER 2 получит в будущем.