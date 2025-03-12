Грядущие патчи для STALKER 2 представят обещанную систему A-Life 2.0 во всей ее красе и восстановят вырезанный контент

После ряда обновлений мы скоро узнаем о планах по дальнейшему развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Разработчики из студии GSC Game World подтвердили это в интервью VideoGamer. По их словам, команда "бесконечно благодарна фанатам", которые дали шанс последней части серии. Разработчики гордятся тем, что создали "настоящий STALKER", и рады, что фанаты оценили его по достоинству - несмотря на "технические недостатки".
Студия заверила, что будет продолжать обновлять игру как патчами, так и "новым контентом". Ожидается, что патчи не только представят обещанную систему A-Life 2.0 во всей красе (после предыдущих патчей, которые вдохнули немного жизни в Зону), но и вернут контент, вырезанный из игры до релиза.
Подробности мы узнаем "в ближайшее время" благодаря дорожной карте - графику с планами развития игры. Таким образом, команда хочет быть более "прозрачной", чтобы игроки имели представление о намерениях разработчиков и о том, что еще STALKER 2 получит в будущем.
Значит + пол года до релизной версии, потом месяцок-другой для всех модов, в итоге, в конце 2025- начале 2026 можно будет глянуть.
дорожная карта?ахахаха ну тогда сталкер 2 должна была выйти еще 3-4 года назад
Надеюсь когда на плойку зальют игра будет рабочей
Ожидаемо, что те, кто играли на релизе как всегда обосрались // Иван Страждин