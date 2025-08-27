GSC Game World не исключает возможного появления STALKER 2 в PS Plus

На прошлой неделе компания-разработчик GSC Game World наконец-то объявила долгожданную дату выхода PlayStation 5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, что произойдет 20 ноября 2025 года.

Портал Arkaden поговорил с Евгением Кулыком, техническим продюсером GSC Game World, и обсудил с ним разные темы, в том числе и возможное появление Stalker 2: Heart of Chornobyl в PS Plus. По словам Кулика, в GSC не исключают такой возможности, однако на данный момент в этом направлении пока ничего не делается.

Заодно разработчику STALKER 2 был задан вопрос о кооперативном режиме. Игры этой франшизы известны тем, что ориентированы исключительно на одного игрока.

«Наша игра, прежде всего, о одиноких людях и опыте прохождения зоны в одиночку. Мы разработали ее так, чтобы вы почувствовали эту одиночество и пустоту мира. Так что, если говорить о кооперативном режиме, то на данный момент его нет. Но, возможно, что-то появится в будущем».

Как известно, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby сразу же после релиза стала доступна в сервисе Game Pass от Microsoft, тактак что не исключено, что игра доберется и до сервиса Sony, PlayStation Plus.