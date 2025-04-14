ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 17 104 оценки

GSC Game World обещает регулярные обновления в новом плане развития S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

monk70 monk70

Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl представили обновление для сообщества: с момента запуска было выпущено два крупных патча и несколько исправлений для устранения технических проблем и слабых сторон игрового процесса.

По словам студии, первый квартал был в основном посвящен исправлению ошибок и стабилизации. Но это было только начало: «Зона развивается — и будет продолжать развиваться в будущем».

Для обеспечения большей прозрачности GSC Game World планирует в будущем предоставлять новую информацию каждые три месяца. Это включает в себя:

  • Обновления дорожной карты с предварительным просмотром предстоящего контента
  • Двойное тестирование основных исправлений (внутреннее и бета-тестирование)
  • Заметки о патче для выпуска каждого обновления

Разработчики подчеркивают, насколько важна обратная связь от игроков.

План развития включает:

  • Бета-версия инструментария для моддинга
    • Закрытая бета-версия с создателями модов для тестирования ModKit
    • Выпуск бета-версии SDK для модов
    • Руководство по модам
    • Интеграция Mod.io и Steam Workshop
  • Обновления A-Life/ИИ:
    • Постоянные улучшения A-Life. Сталкеры живут своей легкой, счастливой жизнью, как и должно быть
    • Более умный бой с людьми: лучшее использование укрытий/флангов, ограниченное количество гранат
    • Мутанты едят трупы
    • Мутанты реагируют на угрозы
  • Лут с мутантов
  • Пропуск компиляции шейдеров
  • Увеличение окна инвентаря игрока
  • Поддержка широкоэкранного соотношения сторон
  • Два новых оружия
  • Дальнейшая стабилизация, оптимизация и исправление «аномалий»
  • Обновление следующего поколения для оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R.
51
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Unicorling

Уже все забыли про существование этой игры

40
ZAUSA

Тогда почему вы тут? Кому вы это говорите?

9
askazanov

Нет, все просто жду исправлений и ДЛС, чообы заново пройти , и ещё озвучку русскую.

1
Unicorling ZAUSA

Ну пытаются напомнить что оно существует, пока безуспешно

Razox Unicorling

Не ну многие я думаю как и я, те кто начинал но подзабил, теперь будут норм русскую озвучку ждать, а то машинный перевод такое себе. А уж на украинском играть или английском совсем не то пальто. Атмосфера ЗОНЫ теряется. Пускай ЧЗО и находится последние 24 года под украиной, но камон, как будто все там на украинском разговаривают. К тому же там по лору со всего мира едут, в основном конечно с бывшего СССР где обычно на русском и говорят. Да чего там говорить, сам нынешний хоть уже и закончивший срок президенства Зеленский, в 95ом квартале раньше всегда на русском говорил, и только после майдана, и всех последующих событий начал только на украинском. Понятно конечно почему, но опять же, чисто это в политических целях, если бы не 14й год глядишь до сих пор так бы и выступал в 95ом на русском. Но это уже что то отступление совсем не про игры. Но с SGC всё же первые три части делали в первую очередь на русском, а потом уже на украинском и т.д. Более того в первой части сами разрабы и озвучивали многих персонажей. Те самые "На чики-брики", "обходи эту шелупонь" и т.д. от туда и появились.

Dart_Zero

путешествие длинной в 10 лет?)

как давно на ПГ заменили нормальные лайки/дизлайки на фейсбуковские блевотные эмодзи?

29
RedundantRutherford

Что не так с эмодзи?

22
zumyura RedundantRutherford

в глаза *башат, текст не видно

SilkySarge

Недавно перепрошел со всеми патчами уже нормально можно играть! Классная игра, надеюсь что будут добавлять новый контент.

17
Misha Mi

Пока из обещанного контента , обещают целых два новых оружия!)) Через три месяца в новом плане, скорей всего будут обещать уже не два новых оружия, а фонарик или прибор ночного виденья)) Честно можно было бы ко всему серьёзно и без шуток относиться, но не выходит, видя что они делают( а точнее нет)

1
mckad007

выйдет из альфа теста через 2 года

14
Misha Mi

Что?! Зона развивается ?! Интересно мне знать, в каком именно месте она у них там развивается)) Скорей на оборот, разваливается!)) В общем альфа тест- продолжение следует)

9
ka27

Может это про настоящую зону отчуждения... разрастается

2
RaptoR BTR

GSC Game World обещает, обещает, обещает... Когда уже воплощать в реальность будете обещанное? Не давайте никаких обещаний, которых выполнить не можете! Для начала графику в игре доведите до того состояния, которую вы демонстрировали всему миру на Е3, а так нет веры в вас больше!

7
GamingWorkshop

так что там на Твиче....пфффф целых 75зрителей фурор прям :-)

7
Razox

Сюжетная игра, раз прошли и хайп прошел. Ничего необычного. А мод сообщество вокруг второй части ещё не сформировано, как было с первой за счёт чего она до сих пор и живёт.

1
vegas99

Кароче релиз игры ближе к осени

6
Deathdoor

Эти их обещалки уже задолбали, ничерта не меняется от патча к патчу. Шутки про альфу не такие уж и шутки…

5
Misha Mi

Вот просто смешно и грустно)) Честно из всего перечисленного, более менее стоящее, это инструмент для разработки модов! Но страшно представить в каком состояние этот самый инструмент будет, наверно как и сама игра, хотя уже куда может быть хуже! В любом случае пусть выпускают этот инструмент! И мододелы всё сделают уже за них! Новые задания, которых дико не хватает! и много много чего еще. Больше всего рассмешило из обещанного, это возможность добычи лута с монстров, пропуск компиляции шейдеров, это уже и так есть давно виде модов! а они там чёт планируют)) Два новых вида оружия,, вот это прям круче любого дополнения ей богу))) Мне так кажется, что с выпуском инструмента для модов, они и вовсе забьют на игру) Мол мододелы всё сделают за них!

5
DetroyT[RU]

Вы че угараете? Где ПНВ и бинокль? Скоко еще ждать эти 2 банальные вещи.

3
Выxyxoль

Нуууу, ПНВ еще туда сюда... А бинокль при неработающей А-Лайф нафига? Кого ты там рассматривать то собрался? Спавнящихся за спиной бандосов с плотями? Белочек недавно добавленных?

trigger_zz

Откормленно рассмешил пункт "Лут с мутантов", то что разработчики позиционируют как долгосрочное развитие игры, один модер сделал и добавил буквально на "коленке" в первые дни после релиза, с такими планами глядишь года через два и бинокль с пнв добавят.

2
GamingWorkshop

Где бинокль и ЧАЭС ????? бездельники !

2
Dark1994

Клоуны.

2
Vetrjak

Квестов нормальное количество завезли бы в игру. Заниматься в игре по сути то нечем.

2
Artur 81

да согласен!побочек бы накидали разных и игра была бы огонь!

Stylusss

ахахахха, как же это смешно :)))

2
Liwan

ПРОСТО ОПТИМИЗАЦИИ ЧУТОК, не надо вводить белок, или дерьмо на палке весящее.

1
Пользователь ВКонтакте

Обновление следующего поколения для оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. А вот это уже интересно. // Максим Терешков

1
sapov

Так они уже на консолях есть. Лучше уж моды поставить

KIBERMAX

Что там обновлять, модами уже всё обновлено, качай на любой вкус, максимум что они сделают это перенесут старые части на UE5 и ещё больше проблем будет.

Punisher1

Кассу совали теперь можно дальше обещать

1
GamingWorkshop

Лут с мутантов :-) опомнились !

1
MrMaximusX

давно не играл. исправили ли скачки фпс при входе к группировкам? а то качать лень..

1
sapov

Неа так и осталось

1
KIBERMAX

Не, вместо этого у них было время на белок.

1
Yoshemitsu

Круто чо. Только игра вылетела с топ 100 онлайн игроков стима с жалкими 4к. Да и тупоголовой школоте, что пускают слюни на твич, она уже не интересна. Такое себе возвращение культовой легенды.

1
danilukHF

Вон разрабы даже лут с мутантов в план внесли, где тот что орал что лут не нужен и в концепцию не вписывается?

1
hpi

Обновление следующего поколения для оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. меня вот это только интересует.

1
Пользователь ВКонтакте

Клоунская карта // Алексей Алексеев

1
Fatum Sibir

Ну вот как дойдут до последнего пункта, будет ясно когда в реале нужно было выпускать игру, а не эту альфа версию.

1
Punisher1

Обновление для трилогии по ходу в конце года только с такими обещаниями

askazanov

Длс чё когда?

KotBaly

Короче ждем SDK и вся надежда на модеров) Кстати, а где обещанный мультиплеер? Я так понял еще пару лет ждать?)

Смеагол
birikoni

вот сдк это тикаво, ии это хз как у них получится что, а остальное уже в модах есть кроме пушек

Кей Овальд

Да, да, ранний доступ за полную цену, мы сразу поняли, что игру ещё пилить и пилить. Ставлю на пять лет. И на то, что фанаты сделают это быстрее.