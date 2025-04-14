GSC Game World обещает регулярные обновления в новом плане развития S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl представили обновление для сообщества: с момента запуска было выпущено два крупных патча и несколько исправлений для устранения технических проблем и слабых сторон игрового процесса.

По словам студии, первый квартал был в основном посвящен исправлению ошибок и стабилизации. Но это было только начало: «Зона развивается — и будет продолжать развиваться в будущем».

Для обеспечения большей прозрачности GSC Game World планирует в будущем предоставлять новую информацию каждые три месяца. Это включает в себя:

Обновления дорожной карты с предварительным просмотром предстоящего контента

Двойное тестирование основных исправлений (внутреннее и бета-тестирование)

Заметки о патче для выпуска каждого обновления

Разработчики подчеркивают, насколько важна обратная связь от игроков.

План развития включает: