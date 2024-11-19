GSC Game World обновила STALKER 2 огромным патчем первого дня размером с саму игру

Если вы предварительно загрузили 143 ГБ данных для STALKER 2, вам нужно будет снова загрузить почти всю игру в рамках патча первого дня. Новый патч, который уже доступен на консолях Xbox, весит 139 ГБ по сравнению с предварительной загрузкой в ​​143 ГБ.

Такой размер загрузки делает его одним из самых больших патчей первого дня, когда-либо выпущенных для игры. Обычно обновления первого дня могут превышать 10 ГБ, но никогда не доходилось до размера в 139 ГБ. Хотя серия Call of Duty обычно предлагает одни из самых больших обновлений в играх, даже они не достигли такого огромного размера.

К счастью, тем, кто купит физическую копию или загрузит её ближе к запуску, нужно будет загрузить игру только один раз. Этот патч необходим только тем, кто загрузил предварительную загрузку, которая была доступна неделю назад.

Большой размер загрузки может быть связан с тем, как Xbox выпускает свои обновления. Обновления Xbox часто больше по сравнению с обновлениями на ПК и PlayStation 4/5. Например, обновление 60 FPS для Assassin’s Creed Syndicate занимает чуть менее 1 ГБ на PS5, но более 30 ГБ на Xbox Series S|X. Такая огромная разница означает, что владельцам консолей Xbox придется загрузить почти всю игру.

Первые впечатления от STALKER 2 предполагали некоторые проблемы с производительностью на консолях Xbox, но с выходом патча первого дня эти проблемы могут быть решены. Игра поддерживает как режимы производительности, так и режимы качества на Xbox, предлагая до 4K и 60 FPS. Она также доступна для ПК.

STALKER 2 выйдет 20 ноября для ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна всем подписчикам Xbox Game Pass при запуске.