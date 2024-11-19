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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 455 оценок

GSC Game World обновила STALKER 2 огромным патчем первого дня размером с саму игру

monk70
Новости

Если вы предварительно загрузили 143 ГБ данных для STALKER 2, вам нужно будет снова загрузить почти всю игру в рамках патча первого дня. Новый патч, который уже доступен на консолях Xbox, весит 139 ГБ по сравнению с предварительной загрузкой в ​​143 ГБ.

Такой размер загрузки делает его одним из самых больших патчей первого дня, когда-либо выпущенных для игры. Обычно обновления первого дня могут превышать 10 ГБ, но никогда не доходилось до размера в 139 ГБ. Хотя серия Call of Duty обычно предлагает одни из самых больших обновлений в играх, даже они не достигли такого огромного размера.

К счастью, тем, кто купит физическую копию или загрузит её ближе к запуску, нужно будет загрузить игру только один раз. Этот патч необходим только тем, кто загрузил предварительную загрузку, которая была доступна неделю назад.

На Xbox Series стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Большой размер загрузки может быть связан с тем, как Xbox выпускает свои обновления. Обновления Xbox часто больше по сравнению с обновлениями на ПК и PlayStation 4/5. Например, обновление 60 FPS для Assassin’s Creed Syndicate занимает чуть менее 1 ГБ на PS5, но более 30 ГБ на Xbox Series S|X. Такая огромная разница означает, что владельцам консолей Xbox придется загрузить почти всю игру.

Первые впечатления от STALKER 2 предполагали некоторые проблемы с производительностью на консолях Xbox, но с выходом патча первого дня эти проблемы могут быть решены. Игра поддерживает как режимы производительности, так и режимы качества на Xbox, предлагая до 4K и 60 FPS. Она также доступна для ПК.

STALKER 2 выйдет 20 ноября для ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна всем подписчикам Xbox Game Pass при запуске.

0
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Господин Никто

вайбы фолача 76

9
Пользователь ВКонтакте

прям как смута) советская школа программирования ) // Дмитрий Иванов

2
Navigor506

Вот так вот, люди предзагрузили в игру, а в итоге вынуждены скачать в два раза больше.

1
ДаДжи

тролололи от бога

0
Nodas

Пошел прогрев людей на лишние гб скачки ))

0
BigusDickus

может они так запаковали. gas station тоже всю игру перекачивает по сути, около 16 гб

0
Пользователь ВКонтакте

а я и второго патча подожду, потом скачаю )) // Сергей Томских

-1
Пользователь ВКонтакте

Стоит ли так торопиться 🤔я когда игры выходят жду не меньше года пока полностью отшлифуют. Допустим ведьмак 3 я прошёл уже на предпоследнем 1.31 патче. Зато уже одно удовольствие от прохождения получил. Поставил кучу модов и прошёл по кайфу. Не понимаю к чему лететь с этими прохождениями сразу после релиза? Игру будут переделывать и не раз вносить изменения и что каждый раз переигрывать? Лучше уж подождать конца шлифовки и пройти без касяков // Александр Никулин

0
borsic Пользователь ВКонтакте

Я щас вот тебе спойлер какой-нибудь напишу и весь интерес обосру и будешь думать головой прежде чем такие вещи писать. Это тебе не игры бабадзаки где сюжет не важен и повествования нет считай, рдр 2 сюжет классный, а слови спойлер и получится уже не интересно. Либо на выходе играешь, либо ловишь спойлеры, на самом ПГ посты такие есть даже (предать или поддержать кого-то, или как выбить секретную концовку). Добрый совет, такие вещи не говори никому.

-2
Lyс borsic

Вот начитался я отзывов о классном сюжете в рдр 2 и всю игру ждал его, ждал, да так и не дождался. Сюжет проскальзывает мельком только в первой и последней главах, а все остальные просто стагнируют в наборе миссии. Если пугать спойлерами, то не на примере рдр 2

0
Art Borsic Lyс

Ну я ни одного человека не знаю, кого он оставил равнодушным, ты видимо "особенный", приведи пример своего эталона, интересно почитать.

0
211186

щас проснулся и охерел))) еще качать 136 гб))) думал спросонок глюк какой-то,а тут вон оно че, Михалыч!!! Патч размером с игру могут только советские разрабы придумать)))

-1
AlluringJake

Подожду когда выйдет на пс5.

-4
Destroited

ну хорошо хоть за день до релиза а не как обычно в первый день после

так что есть всё-таки надежда на нормальный релиз

-10
RedDiezeL

Нормально, молодцы, ждем хорошую игру

-13