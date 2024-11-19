GSC Game World обновила STALKER 2 огромным патчем первого дня размером с саму игру

Если вы предварительно загрузили 143 ГБ данных для STALKER 2, вам нужно будет снова загрузить почти всю игру в рамках патча первого дня. Новый патч, который уже доступен на консолях Xbox, весит 139 ГБ по сравнению с предварительной загрузкой в 143 ГБ.
Такой размер загрузки делает его одним из самых больших патчей первого дня, когда-либо выпущенных для игры. Обычно обновления первого дня могут превышать 10 ГБ, но никогда не доходилось до размера в 139 ГБ. Хотя серия Call of Duty обычно предлагает одни из самых больших обновлений в играх, даже они не достигли такого огромного размера.
К счастью, тем, кто купит физическую копию или загрузит её ближе к запуску, нужно будет загрузить игру только один раз. Этот патч необходим только тем, кто загрузил предварительную загрузку, которая была доступна неделю назад.
Большой размер загрузки может быть связан с тем, как Xbox выпускает свои обновления. Обновления Xbox часто больше по сравнению с обновлениями на ПК и PlayStation 4/5. Например, обновление 60 FPS для Assassin’s Creed Syndicate занимает чуть менее 1 ГБ на PS5, но более 30 ГБ на Xbox Series S|X. Такая огромная разница означает, что владельцам консолей Xbox придется загрузить почти всю игру.
Первые впечатления от STALKER 2 предполагали некоторые проблемы с производительностью на консолях Xbox, но с выходом патча первого дня эти проблемы могут быть решены. Игра поддерживает как режимы производительности, так и режимы качества на Xbox, предлагая до 4K и 60 FPS. Она также доступна для ПК.
STALKER 2 выйдет 20 ноября для ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна всем подписчикам Xbox Game Pass при запуске.
вайбы фолача 76
прям как смута) советская школа программирования ) // Дмитрий Иванов
Вот так вот, люди предзагрузили в игру, а в итоге вынуждены скачать в два раза больше.
тролололи от бога
Пошел прогрев людей на лишние гб скачки ))
может они так запаковали. gas station тоже всю игру перекачивает по сути, около 16 гб
а я и второго патча подожду, потом скачаю )) // Сергей Томских
Стоит ли так торопиться 🤔я когда игры выходят жду не меньше года пока полностью отшлифуют. Допустим ведьмак 3 я прошёл уже на предпоследнем 1.31 патче. Зато уже одно удовольствие от прохождения получил. Поставил кучу модов и прошёл по кайфу. Не понимаю к чему лететь с этими прохождениями сразу после релиза? Игру будут переделывать и не раз вносить изменения и что каждый раз переигрывать? Лучше уж подождать конца шлифовки и пройти без касяков // Александр Никулин
Я щас вот тебе спойлер какой-нибудь напишу и весь интерес обосру и будешь думать головой прежде чем такие вещи писать. Это тебе не игры бабадзаки где сюжет не важен и повествования нет считай, рдр 2 сюжет классный, а слови спойлер и получится уже не интересно. Либо на выходе играешь, либо ловишь спойлеры, на самом ПГ посты такие есть даже (предать или поддержать кого-то, или как выбить секретную концовку). Добрый совет, такие вещи не говори никому.
Вот начитался я отзывов о классном сюжете в рдр 2 и всю игру ждал его, ждал, да так и не дождался. Сюжет проскальзывает мельком только в первой и последней главах, а все остальные просто стагнируют в наборе миссии. Если пугать спойлерами, то не на примере рдр 2
Ну я ни одного человека не знаю, кого он оставил равнодушным, ты видимо "особенный", приведи пример своего эталона, интересно почитать.
щас проснулся и охерел))) еще качать 136 гб))) думал спросонок глюк какой-то,а тут вон оно че, Михалыч!!! Патч размером с игру могут только советские разрабы придумать)))
Подожду когда выйдет на пс5.
ну хорошо хоть за день до релиза а не как обычно в первый день после
так что есть всё-таки надежда на нормальный релиз
Нормально, молодцы, ждем хорошую игру