GSC Game World обратились к геймерам в честь выхода долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступна на ПК и Xbox Series X/S, ознаменовав завершение долгого и сложного цикла разработки, включавшего пандемию, переезды, кибератаки, пожар в пражском офисе. Генеральный директор GSC Game World Евгений Григорович обратился к фанатам в честь этого знаменательного события.
Это кажется совершенно сюрреалистичным, но после более чем 7 лет разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то выпущена. Это совершенно дико. Как и вся история разработки. То, что начиналось как самая амбициозная игра GSC, в конечном итоге превратилось в личный вызов. S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом, демонстрирующим нашу культуру миру в постоянных усилиях нации добиться признания. Я искренне верю, что наша команда состоит из исключительных людей, но я никогда не думал, что они закончат игру при таких обстоятельствах.
Это очень важный, очень волнующий и очень памятный день для всех нас. Несмотря на все трудности, она есть. Наша самая большая игра, наша собственная история, наше любовное послание Украине. Все время, усилия и страсть, которые мы вложили в это, вот-вот увидят игроки со всего мира. Спустя 15 лет двери в Зону снова откроются.
Совсем упоролись.
Походу, хотя, не больше, чем фанатики, которые побежали на стримы в первые минуты и покупать.
ага хай гитлер не хватает в конце)
братья Стругацкие:
Он про Сталкер а не про Пикник.
Какую? Там в вышиванках с горилкой кто-то бегать будет? Ползать по советским заброшкам могут не только лишь все... Или украинская культура - замазывание советских символов и приписывание их наследия в свои заслуги? Как-то не очень почётно выглядит, хоть этим и занимаются все страны бывшего СССР.
Демонстрировать нужно умение украинских разработчиков, авторов и художников в виде хороших игр. Нечего прикрываться культурами, единствами и прочей чепухой. Сделал отлично - получи пряник, сделал херово - пошёл вон. Ни Смута, ни Сталкер никакого снисхождения не получат, какой бы культурой они там не прикрывались.
у них есть только одна "культура": убивать мирное население и воровать
"S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом, демонстрирующим нашу культуру миру в постоянных усилиях нации добиться признания"...для этого, пан Григорович, надо бы навсегда распрощаться с дойной коровой родом из ненавидимого вами совка. Не эксплуатируйте эту тему. Создайте свое - украинское. Все вы любите зарабатывать используя тему СССР. А на своем украинском денег не заработаешь ибо скудно с событиями, фантазией - да и Украину-то никто не знает в мире. Знают Россию и СССР. Это касается и разработчиков Metro. Забудьте про CCCР - создавайте своё! Или слабо? Классно поднимать бабло на западе используя узнаваемость СССР, его мощи...ну или УКРАИНСКОГО Чернобыля, который принес одно горе.
Все они подобны зазнавшимся мажорам, сидящим на шее у папочек продавших дедовскую собственность. Кривляются так, словно это их достижения. Это касается всех стран бывшего Союза.
в магазине 1 патрон, а визуально магазин полон,,,за 4 часа стрима я вижу одну халтуру
особенно с освещением х рей дает за щеку урину енжин 5🤣
Да это наименьший из косяков. Игра в принципе выглядит и ощущается так, будто её кодили в окопах.
Нужно сказать спасибо Microsoft, вымучили из GSC игру.
Ого, сам Григорович со штангелем и линейкой людей в команду набирал, обязательно светловолосых с голубыми глазами
С чубами и вислоусых.
Как и все мы, чел, как и все мы
Я не узнал. И это полный провал для игры. Вся серия этих убогих в техническом плане игр держалась исключительно на необычной атмосфере, которую практически полностью потеряли в Сталкер2. Т.е. это теперь просто плохая игра.
Еврей Грегорович про вселенскую пэрэмогу и исключительность нации
Почему такая темная игра,как из попы у негра,где они её делали-то?
Чтобы все недостатки графики было хуже видно ))
В попе рабовладельца, кому теперь они служат. ) ЮЭСЭЙ взяли их в клешни, быть им в рабстве навеки отныне.
покупать точно не буду. // Максим Андреевич
Любовное послание Украине на советском фундаменте. Иронично.
Открою тебе тайну - совок расспался в 91 году.
Открою тебе тайну, на украине сносят только памятники, а хрущевки чет не сносят🤣 . Декомунизация же? Или это другое? 🤣
)))
Скоро ваша нация без страны останится будете как цыгане мыкаться блин или как евреям или индейцам резервацию выделят🙂
У нас могут быть вирусы
почему бы майнеров не подрубить в игру, деньги лишними не бывают)
Провокация...
А теперь разработчики, отшлифуйте игру так, что б было практически мало багов. В игре говорят очень много багов, выпускайте патчи. Думаю через 3 годика исправят, как это было с киберпанком.
Эти разрабы тут не сидят. даже не старайся. А вот мододелы может и есть, посмотрим что будет в ближайшие недели.
Найс челы до последнего предзаказы держали, а в день выхода обрубили все нафиг по регионам РФ и РБ, продаванов на Плати лихорадит весь день
Уж либо сразу не окрывайте-ограничивате, либо "продавайте" до конца
Что будет с игрой в дальнейшем. Планируют они добавить мультиплеер ?
по типу Crysis Wars , Killzone 3, или Hunt Showdown
Это тебе не доширак в микроволновке разогреть, создать огромную игру – непосильный труд. Особенно украинский продукт, о да, несите награду. Главное, чтоб в игре этого украинского продукта было столько же, сколько самомнений в его словах. А вот пассаж про “любовное послание”... Хм, ну что, ставим ставки, сколько часов геймплея понадобится, чтобы заметить это послание среди багов ?
гайз , политота есть ?
А в чем разница культуры поляка, русского, украинца (что это?), серба ?
Хмммм, ах да, борщ разный оказывается.
Как хорошо воспевать нацию страны, сидя за границей вообще
Всё так же бегают пытаются кому-то продемонстрировать свою нацию ради признания.
Я искренне верю, что наша команда состоит из исключительных людей
)
Когда в gamepass PC появится?
уже давно
155 гигов качай
144 в Стиме не бреши
Чел за гейпасс спрашивал,иди протри зенки)
Открываю геймпасс ПС и не вижу странички и по поиску не находит. Что-то надо сделать?
Я думаю, что все уже либо играют, либо смотрят. // Сергей Зорин
Не все // Алексей Малышев
3 лайка, 3 человека осталось) // Сергей Зорин
Слава нации!
85к онлайн в первые часы, это вам не ватомик фарт :)
ну что там, уже полчаса прошло после выхода, а на торрентах ещё нету
уже есть
ссылку в личку?
через пару часов уже появятся
в тг видел, то что уже слили, но я не нашел где, но слил чел с ником RUNE
Сомневаюсь, скорее всего фейк. Ее как минимум нужно скачать, а перезагрузки не было, а потом еще залить куда нужно
ура
Доверять бабам - себя не уважать! Ищите правильные отношения и не полощите свои нервы:)
Фига у тебя моник синюшный. Олед?
Жди маски шоу🌚