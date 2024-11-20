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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 577 оценок

GSC Game World обратились к геймерам в честь выхода долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

monk70
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступна на ПК и Xbox Series X/S, ознаменовав завершение долгого и сложного цикла разработки, включавшего пандемию, переезды, кибератаки, пожар в пражском офисе. Генеральный директор GSC Game World Евгений Григорович обратился к фанатам в честь этого знаменательного события.

Это кажется совершенно сюрреалистичным, но после более чем 7 лет разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то выпущена. Это совершенно дико. Как и вся история разработки. То, что начиналось как самая амбициозная игра GSC, в конечном итоге превратилось в личный вызов. S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом, демонстрирующим нашу культуру миру в постоянных усилиях нации добиться признания. Я искренне верю, что наша команда состоит из исключительных людей, но я никогда не думал, что они закончат игру при таких обстоятельствах.

Это очень важный, очень волнующий и очень памятный день для всех нас. Несмотря на все трудности, она есть. Наша самая большая игра, наша собственная история, наше любовное послание Украине. Все время, усилия и страсть, которые мы вложили в это, вот-вот увидят игроки со всего мира. Спустя 15 лет двери в Зону снова откроются.
-50
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
saa0891
Я искренне верю, что наша команда состоит из исключительных людей

Совсем упоролись.

48
Kenn1y

Походу, хотя, не больше, чем фанатики, которые побежали на стримы в первые минуты и покупать.

-1
Джонни ди

ага хай гитлер не хватает в конце)

0
сКард
S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом

братья Стругацкие:

40
Комментарий удален
Springofff Gelyr

Он про Сталкер а не про Пикник.

2
Аристов--Черный
демонстрирующим нашу культуру миру

Какую? Там в вышиванках с горилкой кто-то бегать будет? Ползать по советским заброшкам могут не только лишь все... Или украинская культура - замазывание советских символов и приписывание их наследия в свои заслуги? Как-то не очень почётно выглядит, хоть этим и занимаются все страны бывшего СССР.

Демонстрировать нужно умение украинских разработчиков, авторов и художников в виде хороших игр. Нечего прикрываться культурами, единствами и прочей чепухой. Сделал отлично - получи пряник, сделал херово - пошёл вон. Ни Смута, ни Сталкер никакого снисхождения не получат, какой бы культурой они там не прикрывались.

29
Pycckuu_XAKEP
Или украинская культура - замазывание советских символов и приписывание их наследия в свои заслуги?

у них есть только одна "культура": убивать мирное население и воровать

-1
LearnedSeverian

"S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом, демонстрирующим нашу культуру миру в постоянных усилиях нации добиться признания"...для этого, пан Григорович, надо бы навсегда распрощаться с дойной коровой родом из ненавидимого вами совка. Не эксплуатируйте эту тему. Создайте свое - украинское. Все вы любите зарабатывать используя тему СССР. А на своем украинском денег не заработаешь ибо скудно с событиями, фантазией - да и Украину-то никто не знает в мире. Знают Россию и СССР. Это касается и разработчиков Metro. Забудьте про CCCР - создавайте своё! Или слабо? Классно поднимать бабло на западе используя узнаваемость СССР, его мощи...ну или УКРАИНСКОГО Чернобыля, который принес одно горе.

20
Аристов--Черный

Все они подобны зазнавшимся мажорам, сидящим на шее у папочек продавших дедовскую собственность. Кривляются так, словно это их достижения. Это касается всех стран бывшего Союза.

8
dostalker

в магазине 1 патрон, а визуально магазин полон,,,за 4 часа стрима я вижу одну халтуру

особенно с освещением х рей дает за щеку урину енжин 5🤣

8
CAN I HABE PIZZA PLS

Да это наименьший из косяков. Игра в принципе выглядит и ощущается так, будто её кодили в окопах.

7
Ivan Dro

Нужно сказать спасибо Microsoft, вымучили из GSC игру.

7
Simple Jack
наша команда состоит из исключительных людей

Ого, сам Григорович со штангелем и линейкой людей в команду набирал, обязательно светловолосых с голубыми глазами

7
Etomisbratomnassali

С чубами и вислоусых.

-1
CAN I HABE PIZZA PLS
наша команда состоит из исключительных людей, но я никогда не думал, что они закончат игру

Как и все мы, чел, как и все мы

Мы надеемся, что те, кто давно знаком со вселенной, сразу почувствуют себя как дома и узнают тот самый S.T.A.L.K.E.R.

Я не узнал. И это полный провал для игры. Вся серия этих убогих в техническом плане игр держалась исключительно на необычной атмосфере, которую практически полностью потеряли в Сталкер2. Т.е. это теперь просто плохая игра.

4
Роцкер

Еврей Грегорович про вселенскую пэрэмогу и исключительность нации

3
PuaJl4eJl

Почему такая темная игра,как из попы у негра,где они её делали-то?

2
Mark500

Чтобы все недостатки графики было хуже видно ))

3
Schong Di

В попе рабовладельца, кому теперь они служат. ) ЮЭСЭЙ взяли их в клешни, быть им в рабстве навеки отныне.

1
Пользователь ВКонтакте

покупать точно не буду. // Максим Андреевич

2
Кей Овальд

Любовное послание Украине на советском фундаменте. Иронично.

2
DeathStroke7

Открою тебе тайну - совок расспался в 91 году.

-10
Палата404 DeathStroke7

Открою тебе тайну, на украине сносят только памятники, а хрущевки чет не сносят🤣 . Декомунизация же? Или это другое? 🤣

7
MNM 1985 Палата404

)))

0
inkomniak

Скоро ваша нация без страны останится будете как цыгане мыкаться блин или как евреям или индейцам резервацию выделят🙂

1
Unicorling

У нас могут быть вирусы

0
Темный-Властелин

почему бы майнеров не подрубить в игру, деньги лишними не бывают)

4
ZAUSA

Провокация...

-2
PartisanTravis

А теперь разработчики, отшлифуйте игру так, что б было практически мало багов. В игре говорят очень много багов, выпускайте патчи. Думаю через 3 годика исправят, как это было с киберпанком.

0
Schong Di

Эти разрабы тут не сидят. даже не старайся. А вот мододелы может и есть, посмотрим что будет в ближайшие недели.

-1
BAZKIN

Найс челы до последнего предзаказы держали, а в день выхода обрубили все нафиг по регионам РФ и РБ, продаванов на Плати лихорадит весь день
Уж либо сразу не окрывайте-ограничивате, либо "продавайте" до конца

0
BezNika1

Что будет с игрой в дальнейшем. Планируют они добавить мультиплеер ?

по типу Crysis Wars , Killzone 3, или Hunt Showdown

0
Gridon

Это тебе не доширак в микроволновке разогреть, создать огромную игру – непосильный труд. Особенно украинский продукт, о да, несите награду. Главное, чтоб в игре этого украинского продукта было столько же, сколько самомнений в его словах. А вот пассаж про “любовное послание”... Хм, ну что, ставим ставки, сколько часов геймплея понадобится, чтобы заметить это послание среди багов ?

0
Vinni-Pukh

гайз , политота есть ?

0
Syntrax

А в чем разница культуры поляка, русского, украинца (что это?), серба ?

Хмммм, ах да, борщ разный оказывается.

Как хорошо воспевать нацию страны, сидя за границей вообще

0
stalker0072008
S.T.A.L.K.E.R. 2 всегда должна была стать по-настоящему украинским продуктом, демонстрирующим нашу культуру миру в постоянных усилиях нации добиться признания

Всё так же бегают пытаются кому-то продемонстрировать свою нацию ради признания.

0
MNM 1985

Я искренне верю, что наша команда состоит из исключительных людей

)

0
Masbka2

Когда в gamepass PC появится?

-1
My life is a game

уже давно

3
PuaJl4eJl

155 гигов качай

2
PREDATOR7706 PuaJl4eJl

144 в Стиме не бреши

-4
PuaJl4eJl PREDATOR7706

Чел за гейпасс спрашивал,иди протри зенки)

3
Masbka2 PuaJl4eJl

Открываю геймпасс ПС и не вижу странички и по поиску не находит. Что-то надо сделать?

0
Пользователь ВКонтакте

Я думаю, что все уже либо играют, либо смотрят. // Сергей Зорин

-1
Пользователь ВКонтакте

Не все // Алексей Малышев

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

3 лайка, 3 человека осталось) // Сергей Зорин

0
Diablonos

Слава нации!

-1
WittyOrvilleton
-2
ChesterF

85к онлайн в первые часы, это вам не ватомик фарт :)

-2
Great-heartedElio

ну что там, уже полчаса прошло после выхода, а на торрентах ещё нету

-3
delusory

уже есть

-1
SloT124 delusory

ссылку в личку?

0
Alex19978

через пару часов уже появятся

0
delusory SloT124

в тг видел, то что уже слили, но я не нашел где, но слил чел с ником RUNE

-1
SloT124 delusory

Сомневаюсь, скорее всего фейк. Ее как минимум нужно скачать, а перезагрузки не было, а потом еще залить куда нужно

0
жифорсник

ура

-4
bohdan2015

Доверять бабам - себя не уважать! Ищите правильные отношения и не полощите свои нервы:)

-6
Maktraher_1
-13
ZER0 T0LERANCE

Фига у тебя моник синюшный. Олед?

0
Kir300

Жди маски шоу🌚

2