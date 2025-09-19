GSC Game World планирует выпустить обновление 1.6 для STALKER 2 уже на следующей неделе

Недавно менеджер сообщества STALKER в Discord, известный под ником Mol1t, сообщил, что студия GSC Game World планирует выпустить масштабное обновление 1.6 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже на следующей неделе, в период с 22 по 28 сентября.

Ранее сообщалось, что патч1.6 принесет с собой приборы ночного видения (ПНВ). Разработчики обещают, что ПНВ можно будет настроить под свои предпочтения, меняя его цвет, форму и размер. Так же в обновлении грядут серьезные изменения в части баланса содержимого тайников, раскиданных по Зоне, переработка меню инвентаря, появление новых аномалий и погодных условий, улучшение системы A-Life, управляющей поведением NPC, и многое другое.

По словам разработчиков, изменения коснутся только содержимого тайников, а не их расположение. При этом, если вы играете со старым сохранением, вы сможете сможете залутать только те тайники, которые не залутали ранее. Вполне возможно, что патч 1.6 не будет последним в плане перебалансировки содержимого тайников, но пока что разработчики не готовы делиться подробностями.

Кроме того, GSC работает над дальнейшей оптимизацией, и в патче 1.6 будет оптимизация CPU и «optimized projectile performance». Также после релиза патча, разработчики снова начнут тестирование и добавление новых модов на Xbox.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК и Xbox Series, а 20 ноября игра выйдет на PlayStation 5.