S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 050 оценок

GSC Game World планирует выпустить обновление 1.6 для STALKER 2 уже на следующей неделе

Gruz_ Gruz_

Недавно менеджер сообщества STALKER в Discord, известный под ником Mol1t, сообщил, что студия GSC Game World планирует выпустить масштабное обновление 1.6 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже на следующей неделе, в период с 22 по 28 сентября.

Ранее сообщалось, что патч1.6 принесет с собой приборы ночного видения (ПНВ). Разработчики обещают, что ПНВ можно будет настроить под свои предпочтения, меняя его цвет, форму и размер. Так же в обновлении грядут серьезные изменения в части баланса содержимого тайников, раскиданных по Зоне, переработка меню инвентаря, появление новых аномалий и погодных условий, улучшение системы A-Life, управляющей поведением NPC, и многое другое.

По словам разработчиков, изменения коснутся только содержимого тайников, а не их расположение. При этом, если вы играете со старым сохранением, вы сможете сможете залутать только те тайники, которые не залутали ранее. Вполне возможно, что патч 1.6 не будет последним в плане перебалансировки содержимого тайников, но пока что разработчики не готовы делиться подробностями.

Кроме того, GSC работает над дальнейшей оптимизацией, и в патче 1.6 будет оптимизация CPU и «optimized projectile performance». Также после релиза патча, разработчики снова начнут тестирование и добавление новых модов на Xbox.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК и Xbox Series, а 20 ноября игра выйдет на PlayStation 5.

Комментарии:  8
MNM 777

Cимулятор патчей

10
трах_микроволновки

добавят очки,потом добавят новое оружие, потом добавят нпс. Потом добавят строчку кода.

8
askazanov

Всё в порядке очереди)))))

2
ZAUSA

Люди без бинокля не увидят изменения.

6
Юрий Пенкин

это патч к выходу на пс5 и переход на анрил 5.6? если нет, то пошли они нафиг

4
Твоя мaмка

Пусть игру выпустят сначала!

1
J a r v i s

Пусть-пусть патчат, однако патчи не изменят скучный кор геймплея и очень слабый сюжет.

Misha Mi

А им слабо было сразу в этот патч добавить бинокли ?... Неужели всё действительно всё так плохо, что на разработку добавления бинокля, уйдет столько же времени. что и на ПНВ.......