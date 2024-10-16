GSC Game World показала новый геймплей и атмосферные скриншоты из S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World поделилась новыми скриншотами из предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2. На скриншотах представлены несколько новых крайне атмосферных локаций Зоны, а так же аномалии.

Помимо этого студия так же предоставила ряду западных изданий возможность опробовать превью-версию игры. Часть локаций со скриншотов подробнее показаны в превью от GameSpot, однако помимо этого в видео так же представлены новые кадры с игрой.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на PC и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года.