GSC Game World показала новый геймплей и атмосферные скриншоты из S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World поделилась новыми скриншотами из предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2. На скриншотах представлены несколько новых крайне атмосферных локаций Зоны, а так же аномалии.
Помимо этого студия так же предоставила ряду западных изданий возможность опробовать превью-версию игры. Часть локаций со скриншотов подробнее показаны в превью от GameSpot, однако помимо этого в видео так же представлены новые кадры с игрой.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на PC и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года.
Интерфейс вообще не идет игре, будто его из Фар Края выдернули.
а у смуты что выдернули?
у тебя кроме смуты еще что-то в голове есть?
выглядит, как ремастер первой части, уж извиняйте.
Так и есть. Причем на самый лучший. Будто все из пластилина.
как что то плохое
в смуту шагом марш на раз-два
норм выглядит.
Учитывая, какие в последнее время выкатывают системные требования, для RTX 2070 Super вполне приемлемый визуал.
Сталкеры все делают по-старинке - даже водку пьют чрез маску.
Если мир бесшовный стал - уже лучше. Но анимация двухтысячных у моделей... Как так то?
Или это солянка сборная в ролике?
Почему у меня ощущение что ролик тормозит? если в этом ролике действительно есть просадки кадров то скорее всего они в игре будут. это печально. Unreal engine 4-5 может показывать Хорушую графику но вот с оптимизацией в играх с этими версиями движка проблемы. мне всё таки оптимизация важнее графики.
Unreal engine 5 это просто движок. это не обязательно игры уровня демки матрицы. ты на нем можешь хоть тетрис сделать. который визуально никак не будет отличаться от оригинального 1985 года.
касательно же оптимизации. UE5 это вообще не про оптимизацию. тем более в руках ноу нейм команды без опыта в разработке. думаю если на минималках в 1080 она будет выдавать 50-60 кадров на рекомендованном железе. то это уже будет победа.
Нет, ну если эти 50-60 Фпс будут стабильными, тогда это действительно хорошо. Но если там будет ситуация, как, например, в Хогвартс: Легаси или в Калисто Протокол на старте, тогда не о какой оптимизации речи быть не может. По крайней мере, на релизе.
так они и разрабатывают игру уже сколько? 10 лет? за это время можно было движок выучить
Какие 10 лет? Это вы считаете со старым сталкер 2? Нынешний сталкер 2 разрабатывается с 2018. это 6 лет а может и того меньше. разрабатывают может года 3-4 но время у них в любом случае было движок выучить даже если предположить что его делают 3-4 года.
Серьйозно, графику всегда подстраивают под консоли, и поэтому качество ее так медленно растет, но в последний годы, качество графики либо стоит на месте, либо очень сильно падает, а системные требования только растут, а проблема в том, что игровая индустрия ушла в регрес.
Главное чтобы игра не подфризивала и не статерила как в сайлент хилл 2!
Интерфейс максимально спорный (ну как сказать спорный, скорее шляпный), партикли "жарки" не впечатляют, стрельба приемлемая. В целом, прогресс есть. Графика хороша, просматривается какой-никакой арт-дизайн и задумка, интерьеры не пустые, заполнены объектами. Смотрим, что будет дальше.
Чувак половину видео похваляется, какой он крутой и сумел заманить свинью в аномалию. Прям по Задорнову.
Мля, сквозь кусты проходит, пазор! Даже в кукурузисе растительность загибалась.
Выглядит симпатично, но как там на релизе будет смотреться¯\_(ツ)_/¯
Far Cry 5 с мутантами какой-то, а не сталкер. Походу Metro Exodus так и останется последним настоящим сталкером. А то что сейчас делают GSC, скажем так, просто норм проходняк середняк бездушный. Пока что все эти новые кадры геймплея больше разочаровывают, чем радуют.
Разочаровывают и не радуют из за предвзятости к разрабам как я понял. Я могу поспорить что после релиза игра соберет в большинстве положительные отзывы от непредвзятых геймеров с запада и снг и как минимум будет не хуже того же метро
Как яро дизлайкают комментарии в которых хоть немного хвалят игру и графику, если вам не нравится не играйте, не смотрите, не подгорайте! Нервы целее будут. Хотя скорее всего дело ведь не в графике...
Ну не просто же так хейтят, потому что показывали трейлер с отличным графоном а на деле Ремастер какой-то
Та ты шоооо))))) ни разу не хейтят за ПОЛИТИКУ) неее. Какой бы супер-пупер игрой этот сталкер не оказался, его захейтят за то, кем он разрабатывался. Посмеялся 😁
Что ты вообще несешь, полечись в пнд, где у меня хоть капля политики была в том что я сказал что графон деградировал? Я тоже могу сказать что ты ее дефаешь до последней капли из-за политики
Ты тут при чем?! Читать научись!
Ты мне тогда на кой отвечаешь? если ты про слова чела это пишешь? не видишь кому "ответить" кнопка?
если это "типо посмеяться с политики" то игра реал выглядит как дерьмо в 2024 и не выглядит как в 1 трейлере.
А что с анимацией лиц?)))
Даунгрейд сделали, в трейлерах графон смотрелся по лучше, по графону похожа на зов припяти с модами, если они выкатили такой графон на УЕ5 теперь понятно, почему релиз наконец то состоялся. (если лучей не будет, то 2070с жирновато будет для этой игры)
Монадергали модов и слепили из него "новую игру"
Ждём.
Кандёхай веселей
Оба "так же" в новости надо писать слитно
Ну, выглядит даже хорошо. Берёзки, деревенские домики. Прям русский дух видится!
Раз что мельница почему-то Ведьмака 3 напомнила. :)
Надеюсь всё перетащат в аномали и будет супер мод
машинка прямо с завода
Они походу положили болт на лор всей серии. Армейским складам тут явно не место.
Пока все обсуждают графон этой помойке, которая не стоит вашего внимание, некоторые упустили то, что разработчики прогнулись под Запад. Тут тебе и повесточка, и не сложный геймплей, и игру дали пощупать только западным изданием, а своих укр обделили. (((( Получайте теперь негра в игре и Лгбт перса. Они то точно умеют выживать в Чс. )).
Выглядит не как скрины из игры, а как пререндер, если честно.
Сразу надо будет видюху за 100к покупать // Денис Химичев
Это просто позор какой то пластилиновый с геймплее из фар края, духа того сталкера вообще нет, просто бездушный шутан, с перебежками из локации в локацию. Атмосферы вообще нет! 😏🗿
Унылая графа. Зато требования к железу будет как на крайзес 10.
На каждую игру свои требования к железу, а если к примеру сидеть на 1050ти, а поиграть хочется, то будут коменты типа требование высоковаты
Да графоний по моему порезали не хило так
Во первых, где она унылая? Протри глаза. Во вторых, ты наверное играешь на gtx 950 или rx 550 если для тебя это заоблачные требования:
Recommended
AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
Minimum
AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
в каких играх по твоему мнених хорошая графика? для сравнения.
Киберпанк 4К RTX overdrive
держу в курсе игра 2020
Только хотел похвалить разработчиков за то, что они наконец-то сделали затвор у "калаша" с правильной стороны...
...как они показывают MP5, у которого окно экстракции гильз не справа, а слева, видимо чтобы они специально летели в лицо человеку, который его использует.
А ещё случилась настоящая "зрада" - послушайте как журналист называет место в котором происходит игра.
"Chernobyl" (с) )))0)
Как бы наказыватели из GSC не старались, а весь мир взять и переучить как "правильно" нужно называть какое-то место, увы, не получилось. И ведь они и попросить исправить его не смогут, потому что не дай бог милость западных игровых СМИ сменится на что-то похуже. Хотя сомневаюсь, что даже если второй Сталкер выйдет в состоянии Чистого Неба на релизе, западные СМИ будут игру за это поносить - скорее всего будет как с Кибербагом 2069, когда виноваты были игроки с маломощными консолями/компьютерами, а баги это вообще не баги, а фичи.
Ну, в любом случае ждём!...
...ждём очередной перенос игры прямо перед релизом. Вот смеху-то будет, если она даже "на золото" уйдёт, а потом - ХОП!: "Простите-извините, но для обеспечения максимального качества переносим на Апрель 2025". Ух, вот это будет разрыв пердаков не только у фанатов, но и у Майков, уж точно похлеще "второго взрыва на ЧАЭС"!
Ты не понял, это просто автоматы для левшей.
Графон 2013 года
Вот здесь графон 2024)
Шиз?
Не пишите что графика кал, комент вдруг удалят:DD
Что, простите? Установи демку и посмотри на игру (Empire of the Ants)
Чел пишет что "графон 2013" ты скидываешь какие-то скрины с хрен пойми какой игры с муравьями и пишешь что-то про графон, к чему, зачем? .....
Жаль что не сделали возможность переключаться на вид от 3-го лица.Но а вцелом на первый взгляд норм никакого вау и ухты просто норм
а какая игра за последние 5 лет была прям вау??