GSC Game World показала работу ПНВ в S.T.A.L.K.E.R. 2, который появится в патче 1.6

Студия GSC Game World в своем официальном аккаунте в сети X (hанее Twitter) выложила крохотный тизер, демонстрирующий работу приборов ночного видения (ПНВ) в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, появление которых в игре запланировано вместе с выходом очередного маштабного обновления 1.6.
Пусть я слеп, но ты увидишь... когда найдешь ПНВ, которые уже в пути!
При этом на видео демонстрируется только одно из подобных устройств. На самом деле их будет несколько. ПНВ получат различные углы обзора, в том числе и монокулярный, а также другие интересные опции. Об этом стало известно из комментариев самих разработчиков.
Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают, что вместе с выходом патчем 1.6 игроки смогут увидеть в игре «старого друга», возможно, это Гонта из «Зова Припяти» и его появление в Затоне с новыми квестами. Также в патче появится расширенный магазин для пистолета Кора-1911, который появился с патчем 1.5.
В дальнейшем в игру могут добавить больше информации о NPC, к примеру, ранг и фракцию, что уже было реализовано в оригинальной трилогии, но пока это более низкий приоритет, по сравнению с тем, что запланировано на этот год.
Напомним, 20 ноября на PS5 состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая получит поддержку особенностей DualSense. Разработчики обещают, что в PS5-версии «будут полностью использованы возможности контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные триггеры для более полного погружения игрока в игру».
Капец, тизерить то, что априори должно быть в игре, это не какой-то вырезанный контент. Неужели это настолько сложно сделать было сразу?
следующая обнова 1.7 "Тактiческиi бiнокiль"
И размером в 90гб))))
Ещё несколько таких обновлений и других может уже не быть. 5к за сутки зашли в эту помойку, это не о чем, для проекта в котором открытый мир чзо 64кв км) Аминь.
Рукожопы спустя год смогли таки родить ПНВ в этом альфобилдовом огрызке, наверно через год они смогут таки доделать большинство элементов и механик которые были в оригинальной трилогии с релиза, хотя в любом случает большинство локаций так и останутся совершенно пустым и бесполезными, новых интересных квестов тоже ожидать не стоит, про добавление цепочек разных квестов Долгу и Свободе я даже не говорю, как и про войну группировок, с A Life и так всё понятно, эти рукожипы просо не способные его сделать.
Мододелы просто смеются над этими клоунами, да чего в модах стоят только динамические сообщения о различных событиях, GSC подобный элемент даже не снился.
Ну ты не то что претензии меняешь постоянно, даже комментарии по 5 раз редактируешь, потому что сразу сформировать поток сознания не в состоянии. Еще что-то от разрабов игры пытаешься требовать с таким подходом.
Удивительно что до тебя до сих пор не дошло что мне твой поток сознания не интересен.
Ахах и дальше сидит редактирует. Ранний доступ комментариев.
разрiботчiки дiдут наiм ПiНВi бачiтi
Откуда ты вылез, хлопец? Ведь говоришь же на русском (знаю разговариваете пока никто не слышит), умеешь писать тоже -но нет же -на русском ресурсе пишешь на мове... клиника...
що б було)))
Клиника - это вестись на тролля той же национальности, что и ты
Разрабы спасибо ! Но добавьте пожалуйста БИНОКЛЬ ! и Рейтинг как в ТЧ! а так красавцы . Полируйте полируйте = )
Таким макаром ещё год дорабатывать будут...
В дорожной карте есть бинокль. Должен быть добавлен до конца года.
Зря проходили сталкер 2 на старте, в него надо было года через 2 минимум вкатываться, позорище же, до сих пор бета тест идет
Так ведь куча народу писало, мол не играйте, подождите год минимум! Нет же -торопыги побежали играть...
Жаль только, что, скорее всего, на ПНВ ботам будет вообще побоку. Они сейчас видят без проблем в темноте (как и сквозь кусты/деревья, например), и сомневаюсь, что разрабы будут менять механики/поведение NPC, связанные с этими приборами и уровнем освещения. Прям не хватает игре "глубины".
Уже подтвердили что разница в реакции будет, да и в самом видосе видно
ужасный пнв.... еще хуже чем в старом сталкере 😂 которые именно самые говеные. тож зеленые.
Нормальный ПНВ он не должен быть сильно ярким, мне кажется это приближено к реальности, и к тому же, как я понял, ПНВ тоже будут разные.
Это монокуляр, который по всей видимости будет самым первым который получит игрок
Аха не прошло и года🤣 Через еще год наверное и бинокль добавят
Вангую, что фпс при его включении будет раза в 2 падать, иначе они не могут.
Мда, и чё эт за помойка блэть? Тусклое дерьмо, ничё же не видно... Им нужно поучиться у своего же предшественника, мода аномали гамма, где своему ПНВ можно настраивать яркость в реальном времени, 3 режима яркости на одну кнопку, а эта помойка, как слепой кот с ПНВ в котором ничё не видно, атмосферно, да, но не видно. В игре где большая часть времени это ночь, они должны были запилить ПНВ чуть ли не в первых же патчах, хотя о чём это я, эти клоуны до сех пор не могут починить освещение, и фонарик, который светит всего лишь на метр вперёд, позорники блэть....
Да мля вы че жопой читаете
Да видел я, чё там написано, и я тебя уверяю, там ничё не поменяется, ПНВ так и останутся тусклыми, хоть на них будет сто режимов, попомни мои слова, когда они выйдут... Клоун
Там уже давно ночь проходит в три раза быстрее чем день.