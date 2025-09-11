GSC Game World показала работу ПНВ в STALKER 2, который появится в патче 1.6

Студия GSC Game World в своем официальном аккаунте в сети X (hанее Twitter) выложила крохотный тизер, демонстрирующий работу приборов ночного видения (ПНВ) в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, появление которых в игре запланировано вместе с выходом очередного маштабного обновления 1.6.

Пусть я слеп, но ты увидишь... когда найдешь ПНВ, которые уже в пути!

При этом на видео демонстрируется только одно из подобных устройств. На самом деле их будет несколько. ПНВ получат различные углы обзора, в том числе и монокулярный, а также другие интересные опции. Об этом стало известно из комментариев самих разработчиков.

Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают, что вместе с выходом патчем 1.6 игроки смогут увидеть в игре «старого друга», возможно, это Гонта из «Зова Припяти» и его появление в Затоне с новыми квестами. Также в патче появится расширенный магазин для пистолета Кора-1911, который появился с патчем 1.5.

В дальнейшем в игру могут добавить больше информации о NPC, к примеру, ранг и фракцию, что уже было реализовано в оригинальной трилогии, но пока это более низкий приоритет, по сравнению с тем, что запланировано на этот год.

Напомним, 20 ноября на PS5 состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая получит поддержку особенностей DualSense. Разработчики обещают, что в PS5-версии «будут полностью использованы возможности контроллера DualSense, включая тактильную обратную связь и адаптивные триггеры для более полного погружения игрока в игру».