GSC Game World раскрыли некоторые подробности про обновление A-Life в патче 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2

Комьюнити-менеджер Mol1t в Discord-сервере рассказал, как изменится поведение ИИ и A-Life, а также намекнул, что в грядущем патче 1.7 появится некое подобие войны группировок, которое игрок сможет наблюдать со стороны, а точки интереса будут менять владельцев.

• Вопрос: «Когда ИИ станет обходить игрока? В 2038? 2058?»;

• Ответ: «С обновлением 1.7 врагам стало гораздо сложнее обнаружить вас в высокой траве или камышах, а стрельба сквозь кусты стала менее точной. Перестрелки на болотах наконец-то будут честными! Теперь вы можете использовать растительность по максимуму, но будьте осторожны — чем ближе вы к врагу, тем выше вероятность, что вас заметят.

Мутанты и NPC также научились отступать, если понимают, что шансы на выживание малы. Они также стараются активнее обходить с фланга и выбирать дистанцию ​​для боя, наиболее подходящую для их оружия».

• Вопрос: «Не могли бы вы сделать тизер улучшений A-Life? Будут ли исправлены текущие проблемы в версии 1.7? Баги с появлением и т.д.»;

• Ответ: «Многочисленные исправления и улучшения системы A-Life, благодаря чему фракции теперь могут расширять контроль над новыми территориями. Это означает, что они также могут потерять контроль над своими землями, если не смогут их защитить. Различные точки интереса, контрольные точки, локации (но не базы) являются объектом борьбы между различными NPC и... мутантами! Они также хотят защитить свои логова и территории от крайне недружелюбных соседствующих сталкеров».