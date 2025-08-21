GSC Game World рассказали про функции и улучшения STALKER 2 для PS5 и PS5 Pro

STALKER 2 скоро выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но пользователи консолей Sony могут быть уверены, что это не будет стандартный порт.
Недавно в PlayStation Store появилась возможность приобрести новейшую игру GSC Game World, так как STALKER 2 появится на большем количестве устройств всего через несколько месяцев. Однако это не единственная хорошая новость, которой поделились разработчики.
GSC Game World поведали, что игра полностью оптимизирована для консоли PlayStation 5. В результате владельцы этого издания получат:
- Поддержку адаптивных триггеров и тактильной вибрации
- Гироскопическое прицеливание
- Использование динамика, световой панели и жестов на сенсорной панели в игре
- Технологию звука Tempest 3D
- Поддержку трофеев
Пользователи PlayStation 5 Pro также получат дополнительные функции, включая:
- Улучшенное качество и разрешение теней
- Улучшенное глобальное освещение
- Более качественные отражения
- Улучшенный туман
- Улучшенная визуализация облаков
