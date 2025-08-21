GSC Game World рассказали про функции и улучшения STALKER 2 для PS5 и PS5 Pro

STALKER 2 скоро выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но пользователи консолей Sony могут быть уверены, что это не будет стандартный порт.

Недавно в PlayStation Store появилась возможность приобрести новейшую игру GSC Game World, так как STALKER 2 появится на большем количестве устройств всего через несколько месяцев. Однако это не единственная хорошая новость, которой поделились разработчики.

GSC Game World поведали, что игра полностью оптимизирована для консоли PlayStation 5. В результате владельцы этого издания получат:

Поддержку адаптивных триггеров и тактильной вибрации

Гироскопическое прицеливание

Использование динамика, световой панели и жестов на сенсорной панели в игре

Технологию звука Tempest 3D

Поддержку трофеев

Пользователи PlayStation 5 Pro также получат дополнительные функции, включая: