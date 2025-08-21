ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 603 оценки

GSC Game World рассказали про функции и улучшения STALKER 2 для PS5 и PS5 Pro

STALKER 2 скоро выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но пользователи консолей Sony могут быть уверены, что это не будет стандартный порт.

Недавно в PlayStation Store появилась возможность приобрести новейшую игру GSC Game World, так как STALKER 2 появится на большем количестве устройств всего через несколько месяцев. Однако это не единственная хорошая новость, которой поделились разработчики.

GSC Game World поведали, что игра полностью оптимизирована для консоли PlayStation 5. В результате владельцы этого издания получат:

  • Поддержку адаптивных триггеров и тактильной вибрации
  • Гироскопическое прицеливание
  • Использование динамика, световой панели и жестов на сенсорной панели в игре
  • Технологию звука Tempest 3D
  • Поддержку трофеев

Пользователи PlayStation 5 Pro также получат дополнительные функции, включая:

  • Улучшенное качество и разрешение теней
  • Улучшенное глобальное освещение
  • Более качественные отражения
  • Улучшенный туман
  • Улучшенная визуализация облаков
MNM 777
SoRaS3

Как они успевают?! И переход на новый движ, и релиз на обе ПС5 и ещё что-то, из того списка на этот год..

Обложка зачётная. ))

malars0

слышал кто, чего там с переводом? озвучивается или как бабло собрали так и забили?

Валерий Doom

перевод на какой? им же низзя на нехохлятский переводить