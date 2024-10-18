GSC Game World: S.T.A.L.K.E.R. 2 получит улучшенную оптимизацию на PC благодаря адаптации игры к Xbox Series S

У GSC Game World, создателей предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2, состоялось интервью с изданием Windows Central, в котором они обсудили техническую сторону игры.
Разработчики говорят, что изначально у них были опасения касательно того, что им не удастся адаптировать свою игру под Xbox Series S из-за малого объема памяти у консоли. Однако теперь они изменили своё мнение и считают, что при должной оптимизации на этой консоли можно выпустить любую игру. По словам разработчиков, со временем им удалось задействовать практически каждый доступный мегабайт памяти консоли, благодаря чему и получилось адаптировать игру под младшую консоль от Microsoft.
В GSC Game World отметили, что необходимость адаптации игры под Xbox Series S в итоге повысило навыки разработчиков студии в области оптимизации - благодаря этому PC-версия игры так же получит улучшенную оптимизацию и производительность.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на PC и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года.
Перевожу: мы порезали графику, чтобы оно хотя бы запускалось на боксе S
Тогда резонный вопрос: а чем ЭТО будет отличаться от кучи модов первой части?
Даже порезанной она будет на голову лучше выглядеть чем любой из модов, хватит себя обманывать. Всё что предлагают моды - текстурки почётче, травы погуще, цветкорр посочнее. Геометрия, анимации, освещение в модах на том же древнем уровне 17-летней давности
Тем что это другая игра? Давайте тогда другой вопрос... А чем отличается ГТА 3 от ГТА 5?
Даже если провести сравнение между С2 и проектом, который реализуется одним человеком под псевдонимом Stalker Update, становится очевидным, что это всего лишь мишура. У вас у всех графика — это Stalker с решейдами и текстур-паками, и они не способны скрыть всю убогость и архаичность графики.
Так а нахера сталкеру передовая графика? Атмосфера сталкача в атмосфере, все соки или даже половину соков из анрила можно не выжимать и сделать акценты на том что действительно важно для игры, для того чтобы называться "STALKER"-ом.
Я лично даже немного обрадовался когда увидел плюшевую анимацию в диалогах и кажется неплохое освещение, радует что разрабы хотя бы приблизительно понимают чем можно пожертвовать в такой игре а чем не стоит
когда сказывают про оптимизацию возникают в основном ассоциации с порезанным графоном
можно наверно немного памяти оптимизировать за счет текст урок но инструкций для их обработки будет больше возможно. уе4 позволял в принципе наоборот увеличить скорость статичных поверхностей за счет увеличения жора памяти и в5 оно есть
Да мне кажется, что и на ПК графон порезали.
Конечно, в минималках 1060 же, без подрезки она не вывезет 30 кадров на минималках, тем более на 1060 нет длсс
На 1060 есть фср 3.1
А что в твоем понимании урезанный графон и с какого момента он начинает быть урезанным? Лоу настройки = бюджетный гейминг
Эска мощь, во многих играх даже лучше пс5 себя показывает, загрузки быстрее, фпс выше, а всё из за того что DirectX и RDNA 2.
нефритовый стержень больше !
Мощь, но не настолько.. ))
В каких например?
тактично умолчу :)
Кстати все слухи про rdna 1.5 были до выхода кинцолей. Но когда они вышли люди сделали ренген чипов уже по факту, и в xbox тоже не полноценный RDNA2, и вообще ps5 и xbox похожи и оба больше rdna 1.
Только после выхода все будет понятно. В любом случае желаю успехов разработчикам.
Я не защищаю xbox series s конечно, но ведь дело то не в консоли, что касается оптимизации а в разрабах. Разрабы либо ленятся, либо недостаточно опыта в оптимизации под слабое железо. Но много кто винит консоль) Как говорили DF, разрабам приходится вручную оптимизировать игры под эту консоль, а до этого они че, просто забивали на оптимизацию что-ли?)
База. Ибо даже на Nintendo Switch портировали DOOM, Wolfenstein, Hellblade и др тяжелые игры. В DOOM 2016 лично играл на Nintendo Switch lite. Очень даже неплохо. Конечно 30 FPS и 540р, но это очень тяжелая игра. А уж оптимизировать игру под Series S ещё проще. Там всего-то надо поработать с памятью. Чтобы игра умела вовремя удалять из памяти неиспользуемые контейнеры и не возникала утечка памяти
Ну да графику урежут в двое вот и вся оптимизация!
Получит она её благодаря снижению графики до уровня не лучших модов на оригинальный Сталкер
Опыт урезания графики на консолях помогает резать графику на ПК.
Неужели всё таки выйдет!? Чё то вообще не верится))) хотя, если уже на контроле у дяди Сэма, то вполне возможно увидим)
Ну в игры без патчей я не верю, где-то так с 2008-го как не верю, по этому в чудо не надеюсь, лишь бы не был кусок забагованного кода на старте в 50 фпс на 4090. Если будет оптимизация на уровне хотя бы того же недавнего God of War Ragnarok, или Ghost Of Tsushima, которым из последних игр патчей-правок понадобилось наименьшее количество, то это уже будет просто отлично!
Выйдет погляжу че она там из себя на Xbox представляет.
О, нет! Нас ждёт 30 фепесов, ведь на всех сосолях только хардкор!
Если будут адаптировать к коробке, то на пк спокойно потянет даже на 1050, значит оптимизация будет сносной
Это классно сравнили ПК с самой слабой консолью на рынке. Ну конечно, куда с Х-ом тягаться, надеюсь грядущая 5080 скинет этого гиганта с Олимпа)
вы похоже даже заголовок невнимательно прочитали, не говоря об остальном тексте. Где они ПК и бокс сравнивают?
Кто-то еще ждет? 🤣 // Сергей Маховецкий
Ну как бы да...
Интересно посмотреть что у них получилось, даже если окажется фуфлом. // Влад Демьянцев
Даже MSI выпустил RTX 4070 Ti Super S.T.A.L.K.E.R 2 Edition за 850 $
А шо вы хотели от конченных разрабов, главное больше предзаказов.
Чисто из интереса - кто-то у нас собирается в это играть?
все у кого есть геймпасс определённо
Дофига кто в это будет играть. Особенно те, кто больше всех поносил игру
🤣
Естественно, учитывая что вроде как защиты нет
Много кто на самом деле, так как даже хейтеры понимают что игра выйдет как минимум неплохой при всей их личной неприязни к разработчикам сталкер 2, просто многие будут ждать русскую озвучку