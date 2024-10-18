GSC Game World: S.T.A.L.K.E.R. 2 получит улучшенную оптимизацию на PC благодаря адаптации игры к Xbox Series S

У GSC Game World, создателей предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2, состоялось интервью с изданием Windows Central, в котором они обсудили техническую сторону игры.

Разработчики говорят, что изначально у них были опасения касательно того, что им не удастся адаптировать свою игру под Xbox Series S из-за малого объема памяти у консоли. Однако теперь они изменили своё мнение и считают, что при должной оптимизации на этой консоли можно выпустить любую игру. По словам разработчиков, со временем им удалось задействовать практически каждый доступный мегабайт памяти консоли, благодаря чему и получилось адаптировать игру под младшую консоль от Microsoft.

В GSC Game World отметили, что необходимость адаптации игры под Xbox Series S в итоге повысило навыки разработчиков студии в области оптимизации - благодаря этому PC-версия игры так же получит улучшенную оптимизацию и производительность.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на PC и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года.