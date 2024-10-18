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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 265 оценок

GSC Game World: S.T.A.L.K.E.R. 2 получит улучшенную оптимизацию на PC благодаря адаптации игры к Xbox Series S

AceTheKing
Новости

У GSC Game World, создателей предстоящей S.T.A.L.K.E.R. 2, состоялось интервью с изданием Windows Central, в котором они обсудили техническую сторону игры.

Разработчики говорят, что изначально у них были опасения касательно того, что им не удастся адаптировать свою игру под Xbox Series S из-за малого объема памяти у консоли. Однако теперь они изменили своё мнение и считают, что при должной оптимизации на этой консоли можно выпустить любую игру. По словам разработчиков, со временем им удалось задействовать практически каждый доступный мегабайт памяти консоли, благодаря чему и получилось адаптировать игру под младшую консоль от Microsoft.

В GSC Game World отметили, что необходимость адаптации игры под Xbox Series S в итоге повысило навыки разработчиков студии в области оптимизации - благодаря этому PC-версия игры так же получит улучшенную оптимизацию и производительность.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на PC и Xbox Series X/S 20 ноября 2024 года.

19
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
XpressV

Перевожу: мы порезали графику, чтобы оно хотя бы запускалось на боксе S

23
bubenson

Тогда резонный вопрос: а чем ЭТО будет отличаться от кучи модов первой части?

-6
XpressV bubenson

Даже порезанной она будет на голову лучше выглядеть чем любой из модов, хватит себя обманывать. Всё что предлагают моды - текстурки почётче, травы погуще, цветкорр посочнее. Геометрия, анимации, освещение в модах на том же древнем уровне 17-летней давности

10
pokemonizm bubenson

Тем что это другая игра? Давайте тогда другой вопрос... А чем отличается ГТА 3 от ГТА 5?

3
OneTweak bubenson

Даже если провести сравнение между С2 и проектом, который реализуется одним человеком под псевдонимом Stalker Update, становится очевидным, что это всего лишь мишура. У вас у всех графика — это Stalker с решейдами и текстур-паками, и они не способны скрыть всю убогость и архаичность графики.

0
imizaka

Так а нахера сталкеру передовая графика? Атмосфера сталкача в атмосфере, все соки или даже половину соков из анрила можно не выжимать и сделать акценты на том что действительно важно для игры, для того чтобы называться "STALKER"-ом.

Я лично даже немного обрадовался когда увидел плюшевую анимацию в диалогах и кажется неплохое освещение, радует что разрабы хотя бы приблизительно понимают чем можно пожертвовать в такой игре а чем не стоит

0
MunchkiN 616

когда сказывают про оптимизацию возникают в основном ассоциации с порезанным графоном
можно наверно немного памяти оптимизировать за счет текст урок но инструкций для их обработки будет больше возможно. уе4 позволял в принципе наоборот увеличить скорость статичных поверхностей за счет увеличения жора памяти и в5 оно есть

4
Mark500

Да мне кажется, что и на ПК графон порезали.

2
XpressV Mark500

Конечно, в минималках 1060 же, без подрезки она не вывезет 30 кадров на минималках, тем более на 1060 нет длсс

0
Фризостат XpressV

На 1060 есть фср 3.1

1
TastelessGerman

А что в твоем понимании урезанный графон и с какого момента он начинает быть урезанным? Лоу настройки = бюджетный гейминг

0
Юрий Пенкин

Эска мощь, во многих играх даже лучше пс5 себя показывает, загрузки быстрее, фпс выше, а всё из за того что DirectX и RDNA 2.

2
ka27
загрузки быстрее, фпс выше

нефритовый стержень больше !

0
SoRaS3

Мощь, но не настолько.. ))

2
-Zion-

В каких например?

-3
Юрий Пенкин -Zion-

тактично умолчу :)

0
-Zion- Юрий Пенкин

Кстати все слухи про rdna 1.5 были до выхода кинцолей. Но когда они вышли люди сделали ренген чипов уже по факту, и в xbox тоже не полноценный RDNA2, и вообще ps5 и xbox похожи и оба больше rdna 1.

-2
KleptomaniacalAlbert

Только после выхода все будет понятно. В любом случае желаю успехов разработчикам.

2
TastelessGerman

Я не защищаю xbox series s конечно, но ведь дело то не в консоли, что касается оптимизации а в разрабах. Разрабы либо ленятся, либо недостаточно опыта в оптимизации под слабое железо. Но много кто винит консоль) Как говорили DF, разрабам приходится вручную оптимизировать игры под эту консоль, а до этого они че, просто забивали на оптимизацию что-ли?)

1
Евгений Кондратенко

База. Ибо даже на Nintendo Switch портировали DOOM, Wolfenstein, Hellblade и др тяжелые игры. В DOOM 2016 лично играл на Nintendo Switch lite. Очень даже неплохо. Конечно 30 FPS и 540р, но это очень тяжелая игра. А уж оптимизировать игру под Series S ещё проще. Там всего-то надо поработать с памятью. Чтобы игра умела вовремя удалять из памяти неиспользуемые контейнеры и не возникала утечка памяти

2
SERGEY-SP

Ну да графику урежут в двое вот и вся оптимизация!

0
Mokou

Получит она её благодаря снижению графики до уровня не лучших модов на оригинальный Сталкер

0
ZAUSA
В GSC Game World отметили, что необходимость адаптации игры под Xbox Series S в итоге повысило навыки разработчиков студии в области оптимизации - благодаря этому PC-версия игры так же получит улучшенную оптимизацию и производительность.

Опыт урезания графики на консолях помогает резать графику на ПК.

0
askazanov

Неужели всё таки выйдет!? Чё то вообще не верится))) хотя, если уже на контроле у дяди Сэма, то вполне возможно увидим)

0
Unmuted

Ну в игры без патчей я не верю, где-то так с 2008-го как не верю, по этому в чудо не надеюсь, лишь бы не был кусок забагованного кода на старте в 50 фпс на 4090. Если будет оптимизация на уровне хотя бы того же недавнего God of War Ragnarok, или Ghost Of Tsushima, которым из последних игр патчей-правок понадобилось наименьшее количество, то это уже будет просто отлично!

0
Vetrjak

Выйдет погляжу че она там из себя на Xbox представляет.

0
Nell_0071

О, нет! Нас ждёт 30 фепесов, ведь на всех сосолях только хардкор!

-2
taotahu1992

Если будут адаптировать к коробке, то на пк спокойно потянет даже на 1050, значит оптимизация будет сносной

-2
Кот Миша

Это классно сравнили ПК с самой слабой консолью на рынке. Ну конечно, куда с Х-ом тягаться, надеюсь грядущая 5080 скинет этого гиганта с Олимпа)

-4
BluntZebulon

вы похоже даже заголовок невнимательно прочитали, не говоря об остальном тексте. Где они ПК и бокс сравнивают?

1
Пользователь ВКонтакте

Кто-то еще ждет? 🤣 // Сергей Маховецкий

-4
Пользователь ВКонтакте

Ну как бы да...
Интересно посмотреть что у них получилось, даже если окажется фуфлом. // Влад Демьянцев

1
Unknown-777

Даже MSI выпустил RTX 4070 Ti Super S.T.A.L.K.E.R 2 Edition за 850 $

-1
lesorub88

А шо вы хотели от конченных разрабов, главное больше предзаказов.

-5
wollcroft

Чисто из интереса - кто-то у нас собирается в это играть?

-12
Юрий Пенкин

все у кого есть геймпасс определённо

8
XpressV

Дофига кто в это будет играть. Особенно те, кто больше всех поносил игру

17
Petro Sereda XpressV

🤣

-2
ilyakingcud

Естественно, учитывая что вроде как защиты нет

0
Madiark

Много кто на самом деле, так как даже хейтеры понимают что игра выйдет как минимум неплохой при всей их личной неприязни к разработчикам сталкер 2, просто многие будут ждать русскую озвучку

4