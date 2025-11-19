ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 865 оценок

GSC Game World сообщили точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5

monk70 monk70

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 20 ноября на PlayStation 5. После периода эксклюзивности для Xbox и заметного удаления из каталогf Xbox Game Pass, этот шутер от первого лица от GSC Game World открывается новой аудитории.

Разработчики из GSC Game World подтвердили это в публикации в социальной сети X точно время глобального запуска. S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 станет доступна в 15:00 МСК.

askazanov

Перенесут!

1
Destroited

Да куда уж дальше переносить эту убогую альфа версию.

Cryptocurrencyhead

А где гейсква?

1
Destroited
GSC Game World сообщили точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Серьёзно ? А когда это хрень вообще выйдет, а то эти выблядки выпустили жалкую альфа-версию.