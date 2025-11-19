GSC Game World сообщили точное время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выходит 20 ноября на PlayStation 5. После периода эксклюзивности для Xbox и заметного удаления из каталогf Xbox Game Pass, этот шутер от первого лица от GSC Game World открывается новой аудитории.

Разработчики из GSC Game World подтвердили это в публикации в социальной сети X точно время глобального запуска. S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 станет доступна в 15:00 МСК.