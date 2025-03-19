GSC Game World выпустила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь весенней распродажи в Steam

Весна пришла в Зону! GSC Game World выпустила новый атмосферный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвящённый красоте аномальной зоны в это время года. Разработчики отмечают, что после суровой зимы Зона оживает и приглашает сталкеров в новые экспедиции.
В ролике демонстрируются живописные локации, изменяющиеся погодные условия и мрачная, но завораживающая атмосфера Зоны отчуждения. Помимо визуального погружения, в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавлена возможность полностью отключить интерфейс, настроить угол обзора (FOV) и наслаждаться исследованием мира без отвлекающих элементов.
GSC Game World также заверили, что продолжают улучшать одиночный режим игры, основываясь на отзывах сообщества: «Мы слышим вас и движемся вперёд».
Трейлер был выпущен в честь весенней распродажи в Steam, где S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступен со скидкой. Идеальный шанс отправиться в самое сердце Зоны и испытать её во всей красе.
Бл*, а*уеть! Ща включу на телевизоре, позову соседей и будем всем подъездом, весь вечер, смотреть и пересматривать.
P.S. Какой смысл делать трейлеры после выхода игры?
ну ее типа починили, трейлер по сути говорит что теперь она играбельна
Всмысле? Она же с релиза играбельная и отличная, ты что-то перепутал😄
В каком месте?
Ну нееее, боршиш чел. Софтлоки в 2ух местах точно было.
Как же всё это уныло с английской озвучкой, да даже с украинской озвучкой различных выражений у тех же бандосов очень мало, в оригинальной трилогии у бандосов было просто немерено прикольных фраз.
Погружение в атмосферный мир статеров и фризов
Если железу 10 лет то да
Трейлер был выпущен в честь весенней распродажи в Steam
Лол, распродажа скоро закончится. Как всегда вовремя, GSC!
// Андрей Князев
Ну трейлер красивый!
Это больше похоже на трейлер к оружейному паку. Тут винтовка, там дробовик, тут идёт, там стреляет, трейлер конечно "интересный". Словно просто школьник записал свои "лучшие моменты" в игре.
Это только начало!
Что значит, обещают дорожную карту сталкер 2? Локация или что
До сих пор не играбельна без кучи модов.
Только на пушки и прочее барахло.Улучшайзеры тебе на старом железе не помогут.
Чел тут целую петицию писал в одной из тем как у него на GTX1080 через HDD карман по USB 3.0 со скоростью 5Гб/с она прет Отлично.
Я не про техническую составляющую, на 4070 супер все Оок.
Ну я на 4060 не жалуюсь.кэширование шейдеров 20-25 секунд...Знаю что на староватом железе всё жопоболь.И кеширование и фпс...и тормоза в поселениях
Вот докачается,интересно глянуть чо там наобновляли.