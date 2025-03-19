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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 492 оценки

GSC Game World выпустила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь весенней распродажи в Steam

IKarasik IKarasik

Весна пришла в Зону! GSC Game World выпустила новый атмосферный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвящённый красоте аномальной зоны в это время года. Разработчики отмечают, что после суровой зимы Зона оживает и приглашает сталкеров в новые экспедиции.

В ролике демонстрируются живописные локации, изменяющиеся погодные условия и мрачная, но завораживающая атмосфера Зоны отчуждения. Помимо визуального погружения, в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавлена возможность полностью отключить интерфейс, настроить угол обзора (FOV) и наслаждаться исследованием мира без отвлекающих элементов.

Свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 вносит больше 1000 правок, добавляет новые аномалии, животных и звуки

GSC Game World также заверили, что продолжают улучшать одиночный режим игры, основываясь на отзывах сообщества: «Мы слышим вас и движемся вперёд».

Трейлер был выпущен в честь весенней распродажи в Steam, где S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступен со скидкой. Идеальный шанс отправиться в самое сердце Зоны и испытать её во всей красе.

-31
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Jarvis666

Бл*, а*уеть! Ща включу на телевизоре, позову соседей и будем всем подъездом, весь вечер, смотреть и пересматривать.

P.S. Какой смысл делать трейлеры после выхода игры?

16
William Dwight

ну ее типа починили, трейлер по сути говорит что теперь она играбельна

-13
TheNikolay00 William Dwight

Всмысле? Она же с релиза играбельная и отличная, ты что-то перепутал😄

-3
KIBERMAX William Dwight

В каком месте?

-1
Glukinc TheNikolay00

Ну нееее, боршиш чел. Софтлоки в 2ух местах точно было.

-1
saa0891
В ролике демонстрируются живописные локации, изменяющиеся погодные условия и мрачная, но завораживающая атмосфера Зоны отчуждения.

Как же всё это уныло с английской озвучкой, да даже с украинской озвучкой различных выражений у тех же бандосов очень мало, в оригинальной трилогии у бандосов было просто немерено прикольных фраз.

10
vegas99

Погружение в атмосферный мир статеров и фризов

5
SilkySarge

Если железу 10 лет то да

-7
Oshiro Mugen

Трейлер был выпущен в честь весенней распродажи в Steam

Лол, распродажа скоро закончится. Как всегда вовремя, GSC!

5
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Князев

1
Никита Дроздоvv

Ну трейлер красивый!

1
VersatileOrian

Это больше похоже на трейлер к оружейному паку. Тут винтовка, там дробовик, тут идёт, там стреляет, трейлер конечно "интересный". Словно просто школьник записал свои "лучшие моменты" в игре.

1
Комментарий удален
Истинный_Пророк

Это только начало!

0
stalker_the_adventurer

Что значит, обещают дорожную карту сталкер 2? Локация или что

0
Dark1994

До сих пор не играбельна без кучи модов.

-5
denius4

Только на пушки и прочее барахло.Улучшайзеры тебе на старом железе не помогут.

Чел тут целую петицию писал в одной из тем как у него на GTX1080 через HDD карман по USB 3.0 со скоростью 5Гб/с она прет Отлично.

-3
Dark1994 denius4

Я не про техническую составляющую, на 4070 супер все Оок.

-1
denius4 Dark1994

Ну я на 4060 не жалуюсь.кэширование шейдеров 20-25 секунд...Знаю что на староватом железе всё жопоболь.И кеширование и фпс...и тормоза в поселениях

Вот докачается,интересно глянуть чо там наобновляли.

0