GSC Game World выпустила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь весенней распродажи в Steam

Весна пришла в Зону! GSC Game World выпустила новый атмосферный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвящённый красоте аномальной зоны в это время года. Разработчики отмечают, что после суровой зимы Зона оживает и приглашает сталкеров в новые экспедиции.

В ролике демонстрируются живописные локации, изменяющиеся погодные условия и мрачная, но завораживающая атмосфера Зоны отчуждения. Помимо визуального погружения, в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавлена возможность полностью отключить интерфейс, настроить угол обзора (FOV) и наслаждаться исследованием мира без отвлекающих элементов.

GSC Game World также заверили, что продолжают улучшать одиночный режим игры, основываясь на отзывах сообщества: «Мы слышим вас и движемся вперёд».

Трейлер был выпущен в честь весенней распродажи в Steam, где S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступен со скидкой. Идеальный шанс отправиться в самое сердце Зоны и испытать её во всей красе.