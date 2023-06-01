GSC Game World выступили с заявлением в связи с утекшим билдом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ©

На днях мы сообщали об очередной проблеме GSC Game World – хакерам каким-то образом удалось получить 200-гигабатный билд STALKER 2. Разработчики наконец решили отреагировать и подтвердили, что хакеры получили доступ к внутренним файлам студии. Компания не сообщает, какие именно материалы были украдены, но дыра в системе безопасности позволила хакерам добраться до файлов.

У нас есть важная информация, которой мы хотим поделиться. Наша команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, атакующих компанию почти полтора года. К сожалению, они смогли получить доступ к некоторой нашей просочившейся информации и использовали ее для внутреннего тестирования различных аспектов игры.

Мы убедительно просим Сталкеров и тех, кто захочет присоединиться к Зоне в будущем, не смотреть и не делиться игровыми утечками. Хотя эти материалы предназначены только для тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного изучения Зоны.

Будьте уверены, что наша команда по-прежнему стремится предоставить исключительный игровой опыт. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это игра, которой мы посвящаем наши сердца и души. Несмотря на эту проблему, мы продолжим работу над тем, чтобы игра соответствовала вашим ожиданиям. Мы ценим вашу постоянную поддержку и понимание в эти трудные времена!