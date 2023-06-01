GSC Game World выступили с заявлением в связи с утекшим билдом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

На днях мы сообщали об очередной проблеме GSC Game World – хакерам каким-то образом удалось получить 200-гигабатный билд STALKER 2. Разработчики наконец решили отреагировать и подтвердили, что хакеры получили доступ к внутренним файлам студии. Компания не сообщает, какие именно материалы были украдены, но дыра в системе безопасности позволила хакерам добраться до файлов.
У нас есть важная информация, которой мы хотим поделиться. Наша команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, атакующих компанию почти полтора года. К сожалению, они смогли получить доступ к некоторой нашей просочившейся информации и использовали ее для внутреннего тестирования различных аспектов игры.
Мы убедительно просим Сталкеров и тех, кто захочет присоединиться к Зоне в будущем, не смотреть и не делиться игровыми утечками. Хотя эти материалы предназначены только для тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного изучения Зоны.
Будьте уверены, что наша команда по-прежнему стремится предоставить исключительный игровой опыт. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это игра, которой мы посвящаем наши сердца и души. Несмотря на эту проблему, мы продолжим работу над тем, чтобы игра соответствовала вашим ожиданиям. Мы ценим вашу постоянную поддержку и понимание в эти трудные времена!
Да да да слить билд и спихнуть на хакеров из России поверили...
В это настолько трудно поверить ?
В контексте совсем недавнего слива от РУ хацкеров с требованиями, выглядит всё более чем правдоподобно, хоть и бездоказательно.
GSC мастера лгать, так что ДА - поверить трудно. К тому же GSC сливали точно также много билдов к первому сталкеру в своё время. Небось сами и теперь сливают. Спецом лазейки оставляют для так называемых "российских хакеров". Сами слили, короче. Хакеры просто подобрали, то что позволили подобрать GSC. Вот и всё.
Нет, судя по всему. GSC просто откровенно лгут пытаясь заработать баллов у западных пользователей и выглядит это просто не очень, а если знать хронологию событий, то разрабы вызывают только отвращение.
Начать можно с того, что никогда и не было никаких русских хакеров, а просто два парня, один из которых из Донецка вообще. У одного из них был архив со всякой чепухой, что он и выложил потом. Затем он начал рассказывать небылицы, что у него есть билд и он его выложит. В это никто не верил почти.
Касательно этого билда и АТАКИ ЗЛЫХ РУССКИХ ХАКЕРОВ я процитирую западного пользователя, который был так любезен и составил хронологию событий и стоит отметить, что он совсем свежий и, следовательно, он никак не мог быть на руках "шантажиста" два месяца назад.
Этот пост необходимо прикрепить к новости с источником!)
Врунишки)))
По имеющиеся информации, билды, датированные первой половиной 2023 года, были обнаружены неким пользователем из США одного англоязычного сервера. Причем сборка попала в руки публики совершенно случайно. Утверждается, что ее передавали с помощью торрента сами разработчики, однако по какой-то причине раздачу сделали публичной. Размер раздачи составил около 200 гигабайт. Работой по расшифровке закодированного билда занимался discord-сервер RedPanda. Однако ключ расшифровки был найден прямо внутри ресурсов. Сейчас ряд игроков уже могут самостоятельно запустить игру и даже посмотреть ее наработки. Вероятно, билд предназначался для тестирования.
А еще вполне вероятно, билд предназначался для демонстрации, что игрой все же занимаются, но фоне некоторых сомнений в этом. А еще вероятно, теперь можно будет еще дальше перенести релиз под эгидой "нам пришлось все менять из-за слива билда".
сами слили и ноют горит у них знатно
Из официального Discord-сервера серии S.T.A.L.K.E.R. удалили все русскоязычные чаты, а также приставки [RU] у модераторов.
GSC снова доказали, что они лживые куски дерьма
Выборы США: Russian Hacker's
Слитый билд Сталкана 2: Russian Hacker's
Глобальное потепление: Russian Hacker's
P.S. И, уважаемые GSC, чего это вы пишите Heart of Chornobyl по-английски? Если на этом языке, который вы очень уважаете, принято писать Chernobyl ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Подозреваю, что это транслитерация с другого языка, который они очень уважают) и это не русский) и не язык, а "мова"
Уууу, злые рашен хацкеры устроились в офис GSC и залили билд в общем доступе.
В любой непонятной ситуации обвиняй российских хакеров.
Билд помой. Полностью. Игра не выйдет 100% в этом году. Это не результат 5 летней разработки. Это пол года. Максимум. И это майски билд, Карл. Май. Май вчера был.
вообще трешатина, его сравнивают со сливом атомика, но атомик за пол года до релиза имел шикарный дев билд полностью рабочий почти и идеально оптимизированный, а тут в наачльных локах нет текстур даже
Не играл в атомик, но говорят вроде что этот девбилд можно полностью пройти)))
Всё так, я тоже сравнивал. Тоже качал. Когда там слив был? В январе? И билд вроде ноябрьский был. Так он был вылезан, с rtx и худо бедно еще и пройти можно. Но то, что я увидел тут..Жор по 30 гигов озу, 12600кф в сотке, загрузки по часу, батон не в 4к. Ну это позор. ЗА то впихнули марки с кораблем Москвой. Клоуны
"Это не мы особрались, это русские хакеры овно нам в штаны подкинули"
В сотый раз обосрались и подтвердили что всё это время они как и всегда врали и пытаются как то совершенно нелепо оправдываться,впрочем как и всегда.GSC уже давно насра*и на фанатов которые поддерживали серию не один десяток лет,так что их бред мне даже читать лень.
Ой, а что не на мове? ей же несколько тысяч лет?
GSC лицо CHEEEK
Енеїда читается на украинском, а на русском произведения тех лет ты и не поймешь, всяикие буквы ъ на конце. Русский меняется так часто и берёт слова со свех языков, что я и не вспомню уже, что русское, а что нет
ты че несешь?
Лол, пчел. На мове объявление было, как и на инглише.
и снова Русские плохие.
Сами слили билд. Ну что же. Плохой пиар , тоже пиар. Не так ли? гск ? Компашка врунишек.
Судя по слитым материалам, этот кал насквозь пропитан политической повесткой. Сожалею куколдам, которые ещё ждут эту игру и не отзывают предзаказы
Украли батонов на 200ГБ, так сказать, сходили за хлебом.
Ну конечно, а как же иначе? Опять русские хакеры виноваты. А разрабы типа не причём. Уже забыли, как сливали билды к первому сталкеру? Для GSC слить билд в норме вещей. Небось сами и сливают, спецом лазейки оставляют, чтоб так называемые "российские хакеры" получили доступ. А сами GSC могли бы потом в очередной раз выступить с заявлением о плохих "россиянах". Что, собственно, в данном случае и произошло с вероятностью 99,9%. Ну а верить без сомнений словам GSC - себя не уважать! При текущей ситуации в мире...
Какая же все таки позорная компания, постоянно врать, тянуть деньги и держать людей за лохов это их всё.
Российские хакеры )))
Кловны 🤡
И тут Русские виноваты.
ой, да ладно)
опять эти чудо хакеры из России.
вот бы они всем россиянам бабок на счета кинули)
атомик не ныл, и всех удивил.
Уже на трекерах
Значит ждём репак, хотя я уже и так магнитную торрент ссылку нашёл.
да там ничего нет. сплошные ассеты. То что было в сливах ранее. Ничего нового. Просто тупо побегать в 5 фпс на пустой локации и всё. гск не стали бы сливать готовую игру, а здесь - набор ассетов которые никак не навредят будущему релизу игры.
Либо это всё что у них есть)
Там вроде и намёки сюжета и квесты, в бункер учёных он вроде по заданию шёл и там квест поставить датчики взял, опять же радио переговоры сюжетные и думаю датамайнеры ещё кучу всего раскопают.
В нынешнее время легко выйти из ситуации и свалить все на хакеров из РФ. На Западе и на Украине этому охотно поверят.
угу, в штаны ему тоже "русские хакеры" насрали?
Надо же как-то поддерживать хайп_
Ну теперь точно русские сабы из игры на релизе выпилят, как пить дать.))
Заспойлерим усё)))
ога, все узнают что игра - сырое уг, с обещаниями опять наеобманули и покупать не будут. Небось стабильнее всего на релизе будет работать встроенное в игру денуво.
Нужна нам игра которая уже сколько лет 15 не может определиться она готовиться к выпуску или она всё уже умерла, щас моды в сто раз круче и качественнее выглядят.
Вот вы странные люди, хейтеры. Если вам не нравится игра, или что вы там себе скачали на 200 Гб, не нравятся разработчики, то зачем вы вообще тут бомбите? Обходите стороной. Это теперь не для вас делают.
Ладно бы люди просто оценивали игру, но тут-то оценивать нечего.)
Может ты не заметил, тут обсуждение не игры, а вранья её разработчиков
Ок. Ждём дальше.
Уже посмотрели люди стрим, там ничего важного по сути не оказалось. Все модельки и пару локаций мы и так видели. или новые детали они ничего сильно важного не показывают.
Поэтому билд фигня, они за это и не беспокоятся сильно.
220 гб потомучто он просто не сжат и не оптимизирован
Так не беспокоятся, что страйки кидают ну да
Никакие сливы не помешают разработке игры, как я считаю. Поскольку это всего лишь билд. Соответственно, финальная версия будет отличаться от этого билда. А хацкеры эти, очередной раз пробили головой стену, пытаясь показать, насколько они ничтожны. Ведь, вместо того, чтобы ждать игру и вежливо просить разработчиков о чём-то, пошли и начали сыпать угрозами про сливы. А теперь ещё и билдами пытаются что-то доказать. Короче, в дурку, да и только!
Давай, тапочки не забудь