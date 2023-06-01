S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 389 оценок

GSC Game World выступили с заявлением в связи с утекшим билдом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

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monk70
Новости

На днях мы сообщали об очередной проблеме GSC Game World – хакерам каким-то образом удалось получить 200-гигабатный билд STALKER 2. Разработчики наконец решили отреагировать и подтвердили, что хакеры получили доступ к внутренним файлам студии. Компания не сообщает, какие именно материалы были украдены, но дыра в системе безопасности позволила хакерам добраться до файлов.

У нас есть важная информация, которой мы хотим поделиться. Наша команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров, атакующих компанию почти полтора года. К сожалению, они смогли получить доступ к некоторой нашей просочившейся информации и использовали ее для внутреннего тестирования различных аспектов игры.
Мы убедительно просим Сталкеров и тех, кто захочет присоединиться к Зоне в будущем, не смотреть и не делиться игровыми утечками. Хотя эти материалы предназначены только для тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного изучения Зоны.
Будьте уверены, что наша команда по-прежнему стремится предоставить исключительный игровой опыт. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это игра, которой мы посвящаем наши сердца и души. Несмотря на эту проблему, мы продолжим работу над тем, чтобы игра соответствовала вашим ожиданиям. Мы ценим вашу постоянную поддержку и понимание в эти трудные времена!
-49
55
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В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры
В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб
В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб
Комментарии: 55
Ваш комментарий
DarioGlenn

Да да да слить билд и спихнуть на хакеров из России поверили...

52
Deviant Mind

В это настолько трудно поверить ?

-46
Bart Oss Deviant Mind

В контексте совсем недавнего слива от РУ хацкеров с требованиями, выглядит всё более чем правдоподобно, хоть и бездоказательно.

-51
Janekste Deviant Mind

GSC мастера лгать, так что ДА - поверить трудно. К тому же GSC сливали точно также много билдов к первому сталкеру в своё время. Небось сами и теперь сливают. Спецом лазейки оставляют для так называемых "российских хакеров". Сами слили, короче. Хакеры просто подобрали, то что позволили подобрать GSC. Вот и всё.

11
butcher69 Bart Oss

Нет, судя по всему. GSC просто откровенно лгут пытаясь заработать баллов у западных пользователей и выглядит это просто не очень, а если знать хронологию событий, то разрабы вызывают только отвращение.

Начать можно с того, что никогда и не было никаких русских хакеров, а просто два парня, один из которых из Донецка вообще. У одного из них был архив со всякой чепухой, что он и выложил потом. Затем он начал рассказывать небылицы, что у него есть билд и он его выложит. В это никто не верил почти.

Касательно этого билда и АТАКИ ЗЛЫХ РУССКИХ ХАКЕРОВ я процитирую западного пользователя, который был так любезен и составил хронологию событий и стоит отметить, что он совсем свежий и, следовательно, он никак не мог быть на руках "шантажиста" два месяца назад.

Теперь перенесемся на 30 мая. Утечка была впервые опубликована в сообществе датамайнинга debugging.games Discord. На тот момент она не была опубликована полностью, выложены только файлы .exe и .pdb. Почему? Потому что остальное зашифровано.
Люди оттуда почти не беспокоились об утечке. Ну, сталкер - это не та игра, которая стоит их внимания. Тем не менее, слух начал распространяться, и вскоре люди стали спрашивать у автора утечки, откуда он взял exe и pdb.
Он поделился ссылкой на оригинальный торрент, но сказал, что все остальное бесполезно, так как зашифровано AES192. Это означает, что существует 2^192 возможных варианта ключа, и перебор пароля займет десятки лет в лучшем случае.
Ссылка на торрент (выложенная самой GSC) и все другие общедоступные торренты начали распространяться, но, очевидно, никто не мог открыть сборку из-за шифрования.
Пароль был случайно найден сегодня в одном из краш-логов, оставленных другими разработчиками. Внутри, включая другую отладочную информацию, был ключ для открытия ресурсов.
Итак: вся эта информация - от торрентов до ключа в одном из файлов - была общедоступна и никогда не была утечкой какой-либо конкретной группы. Если вы хотите приписать кому-то нахождение ссылки на публичную сборку, то это, скорее всего, будет сайт debugging.games, который имеет нулевые связи с российскими сообществами или любыми другими. Единственное, что там сделали русские, это нашли ключ внутри краш-логов.
5
hamshut butcher69

Этот пост необходимо прикрепить к новости с источником!)

1
tvorog8088

Врунишки)))

По имеющиеся информации, билды, датированные первой половиной 2023 года, были обнаружены неким пользователем из США одного англоязычного сервера. Причем сборка попала в руки публики совершенно случайно. Утверждается, что ее передавали с помощью торрента сами разработчики, однако по какой-то причине раздачу сделали публичной. Размер раздачи составил около 200 гигабайт. Работой по расшифровке закодированного билда занимался discord-сервер RedPanda. Однако ключ расшифровки был найден прямо внутри ресурсов. Сейчас ряд игроков уже могут самостоятельно запустить игру и даже посмотреть ее наработки. Вероятно, билд предназначался для тестирования.

24
DarkScorpius

А еще вполне вероятно, билд предназначался для демонстрации, что игрой все же занимаются, но фоне некоторых сомнений в этом. А еще вероятно, теперь можно будет еще дальше перенести релиз под эгидой "нам пришлось все менять из-за слива билда".

0
STALKER_LEON
0
darkevil555

сами слили и ноют горит у них знатно

Из официального Discord-сервера серии S.T.A.L.K.E.R. удалили все русскоязычные чаты, а также приставки [RU] у модераторов.

22
Nuclearoz

GSC снова доказали, что они лживые куски дерьма

18
Artery Kaulitz

Выборы США: Russian Hacker's
Слитый билд Сталкана 2: Russian Hacker's
Глобальное потепление: Russian Hacker's

P.S. И, уважаемые GSC, чего это вы пишите Heart of Chornobyl по-английски? Если на этом языке, который вы очень уважаете, принято писать Chernobyl ( ͡° ͜ʖ ͡°)

18
H-DS

Подозреваю, что это транслитерация с другого языка, который они очень уважают) и это не русский) и не язык, а "мова"

0
Wing42

Уууу, злые рашен хацкеры устроились в офис GSC и залили билд в общем доступе.

16
Богдан Мастдаев

В любой непонятной ситуации обвиняй российских хакеров.

14
Папел

Билд помой. Полностью. Игра не выйдет 100% в этом году. Это не результат 5 летней разработки. Это пол года. Максимум. И это майски билд, Карл. Май. Май вчера был.

12
ArXaHgEL17

вообще трешатина, его сравнивают со сливом атомика, но атомик за пол года до релиза имел шикарный дев билд полностью рабочий почти и идеально оптимизированный, а тут в наачльных локах нет текстур даже

5
Garris1304 ArXaHgEL17

Не играл в атомик, но говорят вроде что этот девбилд можно полностью пройти)))

1
Папел ArXaHgEL17

Всё так, я тоже сравнивал. Тоже качал. Когда там слив был? В январе? И билд вроде ноябрьский был. Так он был вылезан, с rtx и худо бедно еще и пройти можно. Но то, что я увидел тут..Жор по 30 гигов озу, 12600кф в сотке, загрузки по часу, батон не в 4к. Ну это позор. ЗА то впихнули марки с кораблем Москвой. Клоуны

4
butcher69

"Это не мы особрались, это русские хакеры овно нам в штаны подкинули"

10
saa0891

В сотый раз обосрались и подтвердили что всё это время они как и всегда врали и пытаются как то совершенно нелепо оправдываться,впрочем как и всегда.GSC уже давно насра*и на фанатов которые поддерживали серию не один десяток лет,так что их бред мне даже читать лень.

10
Lunersun
которой воспользовалась группа российских хакеров
8
Garris1304

Ой, а что не на мове? ей же несколько тысяч лет?

GSC лицо CHEEEK

8
BillyVan

Енеїда читается на украинском, а на русском произведения тех лет ты и не поймешь, всяикие буквы ъ на конце. Русский меняется так часто и берёт слова со свех языков, что я и не вспомню уже, что русское, а что нет

-19
luVol BillyVan
13
Sprintin BillyVan

ты че несешь?

4
AlexFullBeast

Лол, пчел. На мове объявление было, как и на инглише.

-4
Joker978

и снова Русские плохие.
Сами слили билд. Ну что же. Плохой пиар , тоже пиар. Не так ли? гск ? Компашка врунишек.

7
Эдик Писюкович

Судя по слитым материалам, этот кал насквозь пропитан политической повесткой. Сожалею куколдам, которые ещё ждут эту игру и не отзывают предзаказы

7
maximus388

Украли батонов на 200ГБ, так сказать, сходили за хлебом.

6
Janekste

Ну конечно, а как же иначе? Опять русские хакеры виноваты. А разрабы типа не причём. Уже забыли, как сливали билды к первому сталкеру? Для GSC слить билд в норме вещей. Небось сами и сливают, спецом лазейки оставляют, чтоб так называемые "российские хакеры" получили доступ. А сами GSC могли бы потом в очередной раз выступить с заявлением о плохих "россиянах". Что, собственно, в данном случае и произошло с вероятностью 99,9%. Ну а верить без сомнений словам GSC - себя не уважать! При текущей ситуации в мире...

6
qqVq

Какая же все таки позорная компания, постоянно врать, тянуть деньги и держать людей за лохов это их всё.

6
Джейк Сулли

Российские хакеры )))

5
Фейк Бобби Котика

Кловны 🤡

4
6363

И тут Русские виноваты.

3
Sprintin

ой, да ладно)

опять эти чудо хакеры из России.

вот бы они всем россиянам бабок на счета кинули)

атомик не ныл, и всех удивил.

2
Хлыст

Уже на трекерах

2
tvorog8088

Значит ждём репак, хотя я уже и так магнитную торрент ссылку нашёл.

0
Joker978 tvorog8088

да там ничего нет. сплошные ассеты. То что было в сливах ранее. Ничего нового. Просто тупо побегать в 5 фпс на пустой локации и всё. гск не стали бы сливать готовую игру, а здесь - набор ассетов которые никак не навредят будущему релизу игры.

0
tvorog8088 Joker978

Либо это всё что у них есть)

Там вроде и намёки сюжета и квесты, в бункер учёных он вроде по заданию шёл и там квест поставить датчики взял, опять же радио переговоры сюжетные и думаю датамайнеры ещё кучу всего раскопают.

0
Китобой на Луне

В нынешнее время легко выйти из ситуации и свалить все на хакеров из РФ. На Западе и на Украине этому охотно поверят.

1
Oscilograf

угу, в штаны ему тоже "русские хакеры" насрали?

0
TIMetal

Надо же как-то поддерживать хайп_

1
Shеpard

Ну теперь точно русские сабы из игры на релизе выпилят, как пить дать.))

0
tvorog8088

Заспойлерим усё)))

-1
Oscilograf

ога, все узнают что игра - сырое уг, с обещаниями опять наеобманули и покупать не будут. Небось стабильнее всего на релизе будет работать встроенное в игру денуво.

0
Его-р

Нужна нам игра которая уже сколько лет 15 не может определиться она готовиться к выпуску или она всё уже умерла, щас моды в сто раз круче и качественнее выглядят.

-1
TAPAKAH222

Вот вы странные люди, хейтеры. Если вам не нравится игра, или что вы там себе скачали на 200 Гб, не нравятся разработчики, то зачем вы вообще тут бомбите? Обходите стороной. Это теперь не для вас делают.

Ладно бы люди просто оценивали игру, но тут-то оценивать нечего.)

-1
Freemanyz

Может ты не заметил, тут обсуждение не игры, а вранья её разработчиков

0
SoRaS3

Ок. Ждём дальше.

-2
RavenW89

Уже посмотрели люди стрим, там ничего важного по сути не оказалось. Все модельки и пару локаций мы и так видели. или новые детали они ничего сильно важного не показывают.
Поэтому билд фигня, они за это и не беспокоятся сильно.
220 гб потомучто он просто не сжат и не оптимизирован

-10
luVol

Так не беспокоятся, что страйки кидают ну да

5
DeathCold

Никакие сливы не помешают разработке игры, как я считаю. Поскольку это всего лишь билд. Соответственно, финальная версия будет отличаться от этого билда. А хацкеры эти, очередной раз пробили головой стену, пытаясь показать, насколько они ничтожны. Ведь, вместо того, чтобы ждать игру и вежливо просить разработчиков о чём-то, пошли и начали сыпать угрозами про сливы. А теперь ещё и билдами пытаются что-то доказать. Короче, в дурку, да и только!

-19
Sir_Rumata

Давай, тапочки не забудь

0