GSC готовит крупное обновление для моддеров S.T.A.L.K.E.R.: инструменты для второй части и гайды для ремастеров

GSC Game World активно расширяет поддержку пользовательского контента в своей культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики подтвердили, что официальные инструменты моддинга для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl находятся на финальной стадии подготовки и вскоре станут доступны для игроков. Вместе с этим студия работает над подробной документацией, которая поможет энтузиастам создавать модификации и для недавно вышедших ремастеров оригинальной трилогии.

По словам команды GSC, бета-версия SDK почти готова к запуску. Это даст возможность моддерам глубже работать с игровыми механиками — создавать новые зоны, оружие, противников и даже целые сюжетные сценарии. Важное нововведение — полная интеграция модов в игру: пользователи смогут устанавливать их напрямую из главного меню как на ПК, так и на Xbox Series X|S.

Одновременно студия разрабатывает гайд по моддингу для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Несмотря на критику ремастеров — в основном из-за удаления русской озвучки и элементов советской эстетики — они получили поддержку Steam Workshop. Подробное руководство, как обещают разработчики, поможет начинающим и опытным моддерам быстрее адаптироваться к особенностям новой версии движка и делать свои проекты более качественно.

GSC Game World подчеркивает, что как S.T.A.L.K.E.R. 2, так и ремастеры будут активно обновляться. Для сиквела уже разрабатываются сюжетные дополнения, которые откроют новые грани Зоны. Таким образом, моддинг станет важной частью долгосрочной стратегии развития франшизы.