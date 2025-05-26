ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 18 014 оценок

GSC готовит крупное обновление для моддеров S.T.A.L.K.E.R.: инструменты для второй части и гайды для ремастеров

IKarasik IKarasik

GSC Game World активно расширяет поддержку пользовательского контента в своей культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики подтвердили, что официальные инструменты моддинга для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl находятся на финальной стадии подготовки и вскоре станут доступны для игроков. Вместе с этим студия работает над подробной документацией, которая поможет энтузиастам создавать модификации и для недавно вышедших ремастеров оригинальной трилогии.

По словам команды GSC, бета-версия SDK почти готова к запуску. Это даст возможность моддерам глубже работать с игровыми механиками — создавать новые зоны, оружие, противников и даже целые сюжетные сценарии. Важное нововведение — полная интеграция модов в игру: пользователи смогут устанавливать их напрямую из главного меню как на ПК, так и на Xbox Series X|S.

Одновременно студия разрабатывает гайд по моддингу для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Несмотря на критику ремастеров — в основном из-за удаления русской озвучки и элементов советской эстетики — они получили поддержку Steam Workshop. Подробное руководство, как обещают разработчики, поможет начинающим и опытным моддерам быстрее адаптироваться к особенностям новой версии движка и делать свои проекты более качественно.

"Худший порт в истории" - трилогия "мыльных" ремастеров S.T.A.L.K.E.R сильно разочаровала геймеров

GSC Game World подчеркивает, что как S.T.A.L.K.E.R. 2, так и ремастеры будут активно обновляться. Для сиквела уже разрабатываются сюжетные дополнения, которые откроют новые грани Зоны. Таким образом, моддинг станет важной частью долгосрочной стратегии развития франшизы.

Слух: Первое сюжетное DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: "Тайна Лиманска" раскроет новые локации и тайны Зоны
26
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
BigTrain

Таких профнепригодных разработчиков я не видел ещё. Отдавать на доработку свои игры в руки мододелов)) И при чем последние справляются лучше, чем те кто получает за это деньги!

13
Lvinomord

Тодд Говард передает привет;)

8
hpi

Не только отдавать а и продать.

2
BigTrain Lvinomord

Ну у Говарда получше продукция, а эти ребята баг за багом выпускают постоянно))

1
Jayne Cobb
По словам команды GSC, бета-версия SDK почти готова к запуску. Это даст возможность моддерам глубже работать с игровыми механиками — создавать новые зоны,
10
UralGames83Ru

GSC Game World подчеркивает, что как S.T.A.L.K.E.R. 2, так и ремастеры будут активно обновляться. Для сиквела уже разрабатываются сюжетные дополнения, которые откроют новые грани Зоны. Таким образом, моддинг станет важной частью долгосрочной стратегии развития франшизы.

Да да конечно 😆

5
Gridon

Интеграция модов в меню, вау, вот это некстген, а не базовая фича из нулевых

5
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Тишин

5
Пользователь ВКонтакте

о да наконец скоро увидим моды надеюсь получится у мододелов свои сюжеты создавать и сталкач 2 еще 10 лет жить будет. 1 и так живет // Данил Бугаков

3
Никита Дроздоvv

SDK для Сталкера 2? наконец то

2
Deathdoor

Ахах, походу история повторяется, гск тупо скидывают поддержку игры на моддеров…

2
Bro-Go game

Ну если сами моддеры болт не положат. А то сдается мне, все моды будут проходить цензуру.

BAZKIN

Типа чтоб модеры сами ремастеры чинили-допиливали

1
Vetrjak

И модерация будет жёсткой почти наверняка.

Мясо с майонезом

моды от ру разрабов будут удалятся сразу же

2
Сдал Пост Малоне

Ой ой ну, жду, конечно:аномали 2, БМВ м3 гтр и альтернативу, за дианочку поиграть

Night Horror

Не это нам нужно,не туда они сворачивают.

Misha Mi

Хорошая новость, после выпуска инструмента, игра начнёт реально развиваться, а то от разрабов не дождешься...

SIGMABOYEAH

типо моедры сами сделают A Life 2.0?

KotBaly

На этом наши полномочия как бы все… Дальше сами…