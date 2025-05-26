GSC готовит крупное обновление для моддеров S.T.A.L.K.E.R.: инструменты для второй части и гайды для ремастеров

GSC Game World активно расширяет поддержку пользовательского контента в своей культовой серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики подтвердили, что официальные инструменты моддинга для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl находятся на финальной стадии подготовки и вскоре станут доступны для игроков. Вместе с этим студия работает над подробной документацией, которая поможет энтузиастам создавать модификации и для недавно вышедших ремастеров оригинальной трилогии.
По словам команды GSC, бета-версия SDK почти готова к запуску. Это даст возможность моддерам глубже работать с игровыми механиками — создавать новые зоны, оружие, противников и даже целые сюжетные сценарии. Важное нововведение — полная интеграция модов в игру: пользователи смогут устанавливать их напрямую из главного меню как на ПК, так и на Xbox Series X|S.
Одновременно студия разрабатывает гайд по моддингу для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Несмотря на критику ремастеров — в основном из-за удаления русской озвучки и элементов советской эстетики — они получили поддержку Steam Workshop. Подробное руководство, как обещают разработчики, поможет начинающим и опытным моддерам быстрее адаптироваться к особенностям новой версии движка и делать свои проекты более качественно.
GSC Game World подчеркивает, что как S.T.A.L.K.E.R. 2, так и ремастеры будут активно обновляться. Для сиквела уже разрабатываются сюжетные дополнения, которые откроют новые грани Зоны. Таким образом, моддинг станет важной частью долгосрочной стратегии развития франшизы.
Таких профнепригодных разработчиков я не видел ещё. Отдавать на доработку свои игры в руки мододелов)) И при чем последние справляются лучше, чем те кто получает за это деньги!
Тодд Говард передает привет;)
Не только отдавать а и продать.
Ну у Говарда получше продукция, а эти ребята баг за багом выпускают постоянно))
GSC Game World подчеркивает, что как S.T.A.L.K.E.R. 2, так и ремастеры будут активно обновляться. Для сиквела уже разрабатываются сюжетные дополнения, которые откроют новые грани Зоны. Таким образом, моддинг станет важной частью долгосрочной стратегии развития франшизы.
Да да конечно 😆
Интеграция модов в меню, вау, вот это некстген, а не базовая фича из нулевых
// Андрей Тишин
о да наконец скоро увидим моды надеюсь получится у мододелов свои сюжеты создавать и сталкач 2 еще 10 лет жить будет. 1 и так живет // Данил Бугаков
SDK для Сталкера 2? наконец то
Ахах, походу история повторяется, гск тупо скидывают поддержку игры на моддеров…
Ну если сами моддеры болт не положат. А то сдается мне, все моды будут проходить цензуру.
Типа чтоб модеры сами ремастеры чинили-допиливали
И модерация будет жёсткой почти наверняка.
моды от ру разрабов будут удалятся сразу же
Ой ой ну, жду, конечно:аномали 2, БМВ м3 гтр и альтернативу, за дианочку поиграть
Не это нам нужно,не туда они сворачивают.
Хорошая новость, после выпуска инструмента, игра начнёт реально развиваться, а то от разрабов не дождешься...
типо моедры сами сделают A Life 2.0?
На этом наши полномочия как бы все… Дальше сами…