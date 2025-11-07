GSC и издательство Dark Horse представили официальный артбук по STALKER 2

GSC Game World и издательство Dark Horse официально анонсировали артбук The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Это уникальное коллекционное издание, благодаря которому фанаты культовой серии STALKER смогут еще больше погрузиться в мир Зоны и познакомиться с процессом создания одной из самых ожидаемых игр десятилетия.

На более чем 224 страницах издания собраны концепт-арты, эскизы, 3D-модели, рабочие материалы и комментарии от разработчиков GSC. На его страницах собраны эксклюзивные материалы с размышления команды, создавшей этот мир - с уникальными подробностями, которые вы не найдете больше нигде. Читатели получат возможность: увидеть эволюцию дизайна локаций, мутантов и артефактов, заглянуть за кулисы работы художников, сценаристов и дизайнеров, работавших над игрой.

В The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl собрано все самое интересное - от концепт-артов до воплощения в реальность. Артбук созданный совместно с Dark Horse Books станет прекрасным дополнением коллекции любого поклонника франшизы STALKER.

В продажу артбук поступит 2 декабря 2025 года. Оформить предзаказ можно уже сейчас, цена — $55.