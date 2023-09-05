"GSC намерена потратить предстоящие месяцы на доработку визуальной части и других элементов S.T.A.L.K.E.R. 2"

В прошлом месяце было объявлено,что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl переносится на первый квартал 2024 года. Затем на gamescom 2023 был показан новый геймплейный трейлер из предстоящего проекта студии GSC Game World. Трейлер вызвал ажиотаж среди геймеров, которые жаловались на значительное ухудшение графики по сравнению с предыдущими рекламными материалами. При этом разработчики уверяют, что намерены дорабатывать визуальную составляющую S.T.A.L.K.E.R. 2.
Об этом в интервью IGN рассказал Захар Бочаров, PR-менеджер GSC Game World. Представитель украинской студии сообщил, что работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 уже полностью завершена, и в настоящее время разработчики сосредоточены на доработке отдельных элементов, в том числе и визуальной составляющей.
В GSC Game World верят, что смогут реализовать свои амбиции и показать миру, на что они действительно способны. Действительно, студия стремится к тому, чтобы в день релиза STALKER 2 выглядел так же, как на рекламных материалах 2021 года. Однако Бочаров не исключает, что на этом пути могут возникнуть "некоторые препятствия".
Напоследок хотелось бы напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PC и Xbox Series X/S. Релиз игры от студии GSC Game World ожидается в первом квартале 2024 года. Однако точная дата релиза игры неизвестна.
Сильное заявление
но проверять мы его не будем)))
Да может она и готова по мнению студии. И тот кусок дерьма, который привозили на выставку и давали поиграть посетителям, это вот максимум, что они могут накодить.
перенесут еще, более-чем уверен
246% перенос будет. Невозможно за столь короткий срок сделать. Если в слитом билде было готово 15%, на выставке 20%, то к дате переноса будет ну в лучшем случае 60%. Посмотрим на новые сливы
наврятли они п*******ят насчет завершения разработки, хотя не понятно что они там собирались выпускать в 2021...2024 будет видно уже всё, и по игре тоже.
S.T.A.L.K.E.R. 2 не хочет повторить будьбу cyberpunk 2077. По этому игра не выйдет
У меня эффект дежавю, или они что-то похожее писали ещё перед переносом сталкера на 8 декабря 2022 года?
болт они там свой улучшают!Позорище !Игра должа была еще 2 года назад выйти!
Годы.
Да ладно, пост про сталкер даже не за минусили.
Уже смирились, что игра выйдет в следующем году и будет классной
Да всем надоело просто
ну так мы ж заходим поржать над этим позорищем, потому и ставим лайки за адекватные посты под новостью
Позорище тут Atomic а видишь как гордятся этим шлаком, где даже стекла не разбиваемые "эталон графики" )))
Понятно что оставшееся время на дальнейший даунгрейд графона потратят, что бы на анриле 5 хоть как то работало, признавать что с движком лоханулись и всё пошло по одному месту конечно не будут.
Да там украинская беспека (КГБ) никак не может определиться какую Григоровичу пропаганду толкать через игру, вот и тянут - то движок меняют, то переносят.
это фиаско братан
А на что намерены потратить, предстоящий следующий год?
Естественно они не врут и покажут нам геймплей? А неее, они просто соврут как обычно и ничего не покажут. Верим, верим.
Ну, да, ну, да, будет как с Дюк Нюкемом, будут переносить, переносить, а когда выйдет окажется проходняком. Отзывы тех кто играл доказал, что игра настолько сырая, что казалось, что это был тот самый слитый билд.
Они за 3 года не смогли ничего внятного сделать. Потратили все деньги на красивые пререндеры и в итоге раз за разом объявляли переносы. А тут прям за полгода они игру соберут. Ага ага. Игра если и выйдет, то повторит судьбу теней чернобыля. Выйдет посредственная пострелушка с кучей багов и недоработок.
Сделают основной сюжет коротким, а остальное порежут на ДЛС, я прав?
Какая там доработка,не смешите мои тапки этот убогий недобилд вообще надо полностью переделывать,того что показывали в первом трейлере даже близко нет,да многие моды на оригинальную трилогию выглядят лучше.
Точная дата - Никогдадцатого числа и никогдадцатого года
игры которые застряли в производственном аду ничего хорошего их не ждет,а ждет провал и судьба кибершлака который пиарили из каждого утюга,только инопланетяне не знали что выходит киберпунк игра вселенского машстаба,а в реальности обычный проходнчяк с деградирующими и отсталыми механиками которые еще и не работают,а сталкер еще хуже будет тк зная разрабов это вам не ЕА или рокстары,разрабы когда последний раз шутер делали?в 2009?и они хотят сделать шедевр после стольких лет еще и на движке unreal?я как фанат сталкер знаю что будет провал,куча багов лагов и прочего,игра не оправдает надежд увы,еще и русский вырезали полностью
Прям как со Starfield: чтобы вышел "тот самый Сталкер" (полностью состоящий из модов) нужен Сталкер 2 от GSC.
Всего 157 месяцев и мы выпустим альфу)
Походу за эти месяцы они начнут делать игру уже наконец.
Март 2024, при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств))
Походу за эти месяцы они начнут делать игру уже наконец.
Главное, чтобы об оптимизации не забыли.
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет крутецкой игрой с красивейшей графикой, планку в 10 млн проданных копий, уверен, легко возьмёт
Ты кого обмануть пытаешься?
Уже даже Григорович в интервью признался, что фанаты первого Сталкера вероятно разочаруются, и что Сталкера 2 надо воспринимать как другую игру.
Нет смысла выпускать тоже самое, спустя столько лет и с учётом новых возможностей. Хорошо, что будет другая игра. Для первой части и так хороший мод (Update) пилят
А где он это говорил?
Хотя видно, да, что фар край с цветочками и мыльными пузырьками сделали, радугу добавить и вообще заебумба сталкер
Пару тысяч проданых, остальное это из бокса, а на пк пиратка
Ну, удачи парням... пускай доделывают, очень ожидаемая игра
Выглядит стильно и многообещающе, успехов GSC!
P.S. 100 минусов слабо накидать или так скромно и будете гадить?
ха ха