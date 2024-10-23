GSC показала смену времени суток и погодных условий в игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World выпустила 30-минутный ASMR-ролик по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где продемонстировала смену погоды и времени суток на примере одного из мест на локации «Затон».

Было время, когда эта местность была известна как часть легендарного Клондайка артефактов, и каждый сталкер мечтал хоть краешком глаза взглянуть на лежащие здесь сокровища... Потом «Выжигатель мозгов» был деактивирован, и орды изголодавшихся по новым землям искателей приключений ринулись сюда, чтобы стать первыми исследователями. Черт, как же я скучаю по тем временам, когда мы с друзьями-одиночками сидели на палубе «Скадовска» после пары рюмок в «Бороде»...



Точно, Болота - вот они, впереди. Только отбросьте мысль о походе туда - оттуда еще никто не возвращался с тех пор, как его забросили. Во всяком случае, не в своем ясном уме.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября для PC и Xbox Series X/S. Также в день релиза игра появится в подписке Game Pass.