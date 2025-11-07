GSC показали новый инвентарь S.T.A.L.K.E.R. 2 - статистика защиты, характеристики артефактов и расходников

GSC показали обновлённое окно инвентаря, была добавлена статистика защиты и характеристики артефактов и расходников.
Инвентарь больше приближен к оригинальным частям серии.
Привет, сталкеры! Обновление 1.7 всё ближе. Сегодня давайте взглянем на обновлённую статистику инвентаря и снаряжения. Мы добавили статистику защиты, а также характеристики артефактов и расходников.
Новый инвентарь:
Старый инвентарь:
А не плохо, новый вариант нравится
более компактнее,одобряю
а сразу нормально сделать конечно-же нельзя....
еще бы они интерфейс сделали красивее
Это все нововведения в патче 1.7, остальное - исправление тысячи багов, и, конечно же, будьте любезны скачать 100 гигов.