S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 815 оценок

GSC показали новый инвентарь S.T.A.L.K.E.R. 2 - статистика защиты, характеристики артефактов и расходников

Глeб Глeб

GSC показали обновлённое окно инвентаря, была добавлена статистика защиты и характеристики артефактов и расходников.

Инвентарь больше приближен к оригинальным частям серии.

Привет, сталкеры! Обновление 1.7 всё ближе. Сегодня давайте взглянем на обновлённую статистику инвентаря и снаряжения. Мы добавили статистику защиты, а также характеристики артефактов и расходников.

Новый инвентарь:

Старый инвентарь:

Источник  
Комментарии:
Ваш комментарий
Revan 1

Следующая новость - "Сотрудник ГСЦ покакал и вытер жёппу".

38
SilkySarge

Бедный не расстраивайся

37
A E

Шило на мыло.

31
lesorub88

Такую хрень от этих утырков даже обсуждать в падлу.

24
KleptomaniacalAlbert

было бы в падлу ты бы ничего под этой новостью не написал.

22
CoolKaz

А зачем ты тогда читаешь новости по этой игре? Мазохист? Или даун?

10
DanteAwake CoolKaz

Да просто он недовольный своей жизнью пришел поднимать свою ничтожную самооценку запуская негатив в комментарии

8
Fronyx

А не плохо, новый вариант нравится

22
WretchedQuenby

По 200 раз меняют и так был збз инвентарь!!!!!!!!!!!!!

12
WerGC

более компактнее,одобряю

11
Костян Морозов

а сразу нормально сделать конечно-же нельзя....

10
-zotik-

еще бы они интерфейс сделали красивее

6
Апостлс

Е..ть сбоку добавали,прогресссссссс

5
oa3uc

Это все нововведения в патче 1.7, остальное - исправление тысячи багов, и, конечно же, будьте любезны скачать 100 гигов.

5
