GSC покажет на gamescom 2024 новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Несмотря на задержку - а может и из-за нее - студия GSC Game World сообщила, что уже второй год подряд будет присутствовать на gamescom, где представители прессы и посетители выставки смогут самостоятельно оценить новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of the Chornobyl. Одновременно с этим разработчики еще раз принесли свои извинения за очередной перенос даты релиза.

В твиттер-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. разработчики опубликовали новый постер игры с атмосферным изображением домика у пруда с надписью «Увидимся на gamescom».

Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне. Кроме того, 12 августа на Xbox-каналах появится видео с глубоким погружением в геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Компания GSC Game World обещает на регулярной основе делиться информацией о подготовке игры к релизу.

Напомним, что релиз шутера был перенесен с 5 сентября на 20 ноября. По словам разработчиков, дополнительное время позволит им устранить «аномалии». Игра будет доступна на ПК и Xbox Series и сразу же появится в каталоге Xbox Game Pass.