GSC покажет на gamescom 2024 новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Несмотря на задержку - а может и из-за нее - студия GSC Game World сообщила, что уже второй год подряд будет присутствовать на gamescom, где представители прессы и посетители выставки смогут самостоятельно оценить новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of the Chornobyl. Одновременно с этим разработчики еще раз принесли свои извинения за очередной перенос даты релиза.
В твиттер-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. разработчики опубликовали новый постер игры с атмосферным изображением домика у пруда с надписью «Увидимся на gamescom».
Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне. Кроме того, 12 августа на Xbox-каналах появится видео с глубоким погружением в геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Компания GSC Game World обещает на регулярной основе делиться информацией о подготовке игры к релизу.
Напомним, что релиз шутера был перенесен с 5 сентября на 20 ноября. По словам разработчиков, дополнительное время позволит им устранить «аномалии». Игра будет доступна на ПК и Xbox Series и сразу же появится в каталоге Xbox Game Pass.
Да как то без разницы вообще то
раз ты тут видимо совсем не без разницы, ты сам се врешь)
Когда игра выйдет школьники первые побегут качать игру и постить на пг картинки на пиратскую тематику))
Действительно клоуны.
Кому нужны эти постеры, в чём проблема хотя бы нормальных скринов из игры игры нащёлкать, ну если уж типа демка будет, все разрабы как разрабы публикую материалы, видосы по игре с кучей механик и обзором различных элементов и мелочей, только пустобрёхи из GSC ни чего нормально не могут сделать, каждый раз выпадаешь с этих клоунов и их тупого пиара.
Игра должна была выйти ещё два года назад и они до сих пор не могут показать нормальный, полноценный геймплей с обзором всех механик и составляющих игры, о чём тут вообще можно говорить.
они и сказали что 12 августа будит много геймплея и скринов в чем проблема? очки оденьте!
С нетерпением ждем нового переноса
Ждалкер 2 Вы дождётесь скорее инфаркта)))
Новое видео - новый перенос. С - стабильность
Смысл этой "игры" не в релизе, а в бесконечном распиле бабла, которые дают спонсоры. Так что эта музыка будет вечной.
Сильное заявление!И после этого пропадут с радаров до след переноса!Я уже в предвкушении!
Покажут новую демоверсию и перенесут на следующий год))))))
Они хотели сказать очередной скриншот)
Сперва удалят аномалии, затем подправят локации, после отредактируют сталкеров и их группировки. По итогу, спустя год выйдет украинское переосмысление всем известной картины Малевича.
Покажут очередную демку с рендером хлеба или колбасы?
А потом еще один перенос и еще один, что-то майкрософт не хочет им выслать крепких таких мускулистых парней в пиджаках с битами что бы им пенделя под сраку дали такого что бы игру быстрее делать начали бы, майкрософт заинтересована же в бабле а не в затягивании сроков на 10-летия как любит GSC делать.
Надеюсь хоть геймплей покажут
Люблю серию сталкер, надеюсь ожидание того стоит.
жду