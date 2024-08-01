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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 106 оценок

GSC покажет на gamescom 2024 новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Gruz_
Новости

Несмотря на задержку - а может и из-за нее - студия GSC Game World сообщила, что уже второй год подряд будет присутствовать на gamescom, где представители прессы и посетители выставки смогут самостоятельно оценить новую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of the Chornobyl. Одновременно с этим разработчики еще раз принесли свои извинения за очередной перенос даты релиза.

В твиттер-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. разработчики опубликовали новый постер игры с атмосферным изображением домика у пруда с надписью «Увидимся на gamescom».

Выставка gamescom 2024 пройдет с 21 по 25 августа в Кельне. Кроме того, 12 августа на Xbox-каналах появится видео с глубоким погружением в геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Компания GSC Game World обещает на регулярной основе делиться информацией о подготовке игры к релизу.

Напомним, что релиз шутера был перенесен с 5 сентября на 20 ноября. По словам разработчиков, дополнительное время позволит им устранить «аномалии». Игра будет доступна на ПК и Xbox Series и сразу же появится в каталоге Xbox Game Pass.

-24
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Eios
13
Abarmot90

Да как то без разницы вообще то

9
matrixua

раз ты тут видимо совсем не без разницы, ты сам се врешь)

-9
Lvinomord matrixua

Когда игра выйдет школьники первые побегут качать игру и постить на пг картинки на пиратскую тематику))

0
Garris1304

Действительно клоуны.

8
saa0891
В твиттер-аккаунте S.T.A.L.K.E.R. разработчики опубликовали новый постер игры с атмосферным изображением домика у пруда с надписью «Увидимся на gamescom».

Кому нужны эти постеры, в чём проблема хотя бы нормальных скринов из игры игры нащёлкать, ну если уж типа демка будет, все разрабы как разрабы публикую материалы, видосы по игре с кучей механик и обзором различных элементов и мелочей, только пустобрёхи из GSC ни чего нормально не могут сделать, каждый раз выпадаешь с этих клоунов и их тупого пиара.

Игра должна была выйти ещё два года назад и они до сих пор не могут показать нормальный, полноценный геймплей с обзором всех механик и составляющих игры, о чём тут вообще можно говорить.

7
Ezdeaz

они и сказали что 12 августа будит много геймплея и скринов в чем проблема? очки оденьте!

0
Ой извините

С нетерпением ждем нового переноса

6
VITman77

Ждалкер 2 Вы дождётесь скорее инфаркта)))

5
fly-69

Новое видео - новый перенос. С - стабильность

4
Ahnx

Смысл этой "игры" не в релизе, а в бесконечном распиле бабла, которые дают спонсоры. Так что эта музыка будет вечной.

3
SERGEY-SP

Сильное заявление!И после этого пропадут с радаров до след переноса!Я уже в предвкушении!

0
Денис Сидоров 5

Покажут новую демоверсию и перенесут на следующий год))))))

0
Керж93

Они хотели сказать очередной скриншот)

0
Никому ничего

Сперва удалят аномалии, затем подправят локации, после отредактируют сталкеров и их группировки. По итогу, спустя год выйдет украинское переосмысление всем известной картины Малевича.

0
barabear

Покажут очередную демку с рендером хлеба или колбасы?

0
Brock_Harrison

А потом еще один перенос и еще один, что-то майкрософт не хочет им выслать крепких таких мускулистых парней в пиджаках с битами что бы им пенделя под сраку дали такого что бы игру быстрее делать начали бы, майкрософт заинтересована же в бабле а не в затягивании сроков на 10-летия как любит GSC делать.

0
-zotik-

Надеюсь хоть геймплей покажут

0
BluntZebulon
0
taotahu1992

Люблю серию сталкер, надеюсь ожидание того стоит.

-8
my93

жду

-11