Игрок S.T.A.L.K.E.R. 2 подсказал разработчикам, как исправить проблемных NPC в шутере

Сообщество поклонников игр S.T.A.L.K.E.R. давно славится своими аналитическими подходами и предложениями для улучшения серии. Один из игроков, пользователь под ником Charcharo, подробно разобрал проблемы с прогрессией NPC в недавновышедшей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и предложил восемь конкретных способов улучшения их поведения и оснащения.

Основная критика касается того, что в поздних стадиях игры большинство NPC становятся однотипными: все они экипированы в экзоскелеты и вооружены стандартными высокоуровневыми пушками. Это не только снижает ощущение реализма, но и делает игру менее разнообразной. Кроме этого, местами это создает некоторые проблемы для прохождения игрока - когда игроку предстоит отстреливать целые толпы таких NPC. Charcharo предлагает следующее:

Добавить новые ранги NPC. Введение промежуточных уровней, например "Профессионал", добавит гибкости в балансировке прогрессии персонажей и обеспечит более плавный переход между начальным и финальным этапами игры. Полу-модифицированное оружие. Некоторые NPC могут использовать усовершенствованные версии своего оружия, что подчеркнет их уникальность. Например, ветераны Свободы с модернизированным АК-74. Разнообразие боеприпасов и снаряжения. Использование NPC патронов с бронебойным эффектом, редких типов гранат или дробовиков с альтернативными боеприпасами (например, снарядами или картечью) сделает сражения более интересными. Разные уровни оснащения в эндгейме. Даже в финальных зонах игры должны встречаться менее хорошо оснащенные NPC. Это придаст Зоне ощущение жизненности, сохранив баланс между сложностью и реализмом. Привязка прогрессии NPC не только к главному квесту. Зона должна оставаться разнообразной: в начальных регионах могут появляться новички, даже если игрок уже далеко продвинулся. С другой стороны, редкие встречи с высокоуровневыми отрядами на ранних этапах придадут игре атмосферу непредсказуемости. Улучшение баланса оружия. Charcharo отмечает, что текущий баланс требует доработки, чтобы сделать менее мощное оружие полезным на всех этапах игры, а это, в свою очередь, добавит разнообразия NPC. Разнообразие брони. Использование большего количества среднеуровневых бронированных костюмов для ветеранов и экспертов (например, "Ветер Свободы" или "Берилл") позволит NPC выглядеть более реалистично, сохраняя при этом сложность. Оснащение NPC модификациями оружия. На поздних стадиях игры NPC должны использовать оружие с глушителями, прицелами или увеличенными магазинами. Это добавит визуального разнообразия и усилит ощущение прогресса.

Charcharo также отметил, что некоторые из этих проблем частично решаются с помощью модов, но их интеграция в игру через официальные обновления стала бы значительным улучшениям игры для многих поклонников шутера.

Эти предложения, нацеленные на улучшение прогрессии и поведения NPC, находят отклик у фанатов, которые считают, что реалистичность и глубина мира — это неотъемлемая часть игр серии S.T.A.L.K.E.R. Теперь все внимание на разработчиков — примут ли они эти рекомендации в следующих патчах?