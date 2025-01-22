Игрок S.T.A.L.K.E.R. 2 подсказал разработчикам, как исправить проблемных NPC в шутере

Сообщество поклонников игр S.T.A.L.K.E.R. давно славится своими аналитическими подходами и предложениями для улучшения серии. Один из игроков, пользователь под ником Charcharo, подробно разобрал проблемы с прогрессией NPC в недавновышедшей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и предложил восемь конкретных способов улучшения их поведения и оснащения.
Основная критика касается того, что в поздних стадиях игры большинство NPC становятся однотипными: все они экипированы в экзоскелеты и вооружены стандартными высокоуровневыми пушками. Это не только снижает ощущение реализма, но и делает игру менее разнообразной. Кроме этого, местами это создает некоторые проблемы для прохождения игрока - когда игроку предстоит отстреливать целые толпы таких NPC. Charcharo предлагает следующее:
- Добавить новые ранги NPC. Введение промежуточных уровней, например "Профессионал", добавит гибкости в балансировке прогрессии персонажей и обеспечит более плавный переход между начальным и финальным этапами игры.
- Полу-модифицированное оружие. Некоторые NPC могут использовать усовершенствованные версии своего оружия, что подчеркнет их уникальность. Например, ветераны Свободы с модернизированным АК-74.
- Разнообразие боеприпасов и снаряжения. Использование NPC патронов с бронебойным эффектом, редких типов гранат или дробовиков с альтернативными боеприпасами (например, снарядами или картечью) сделает сражения более интересными.
- Разные уровни оснащения в эндгейме. Даже в финальных зонах игры должны встречаться менее хорошо оснащенные NPC. Это придаст Зоне ощущение жизненности, сохранив баланс между сложностью и реализмом.
- Привязка прогрессии NPC не только к главному квесту. Зона должна оставаться разнообразной: в начальных регионах могут появляться новички, даже если игрок уже далеко продвинулся. С другой стороны, редкие встречи с высокоуровневыми отрядами на ранних этапах придадут игре атмосферу непредсказуемости.
- Улучшение баланса оружия. Charcharo отмечает, что текущий баланс требует доработки, чтобы сделать менее мощное оружие полезным на всех этапах игры, а это, в свою очередь, добавит разнообразия NPC.
- Разнообразие брони. Использование большего количества среднеуровневых бронированных костюмов для ветеранов и экспертов (например, "Ветер Свободы" или "Берилл") позволит NPC выглядеть более реалистично, сохраняя при этом сложность.
- Оснащение NPC модификациями оружия. На поздних стадиях игры NPC должны использовать оружие с глушителями, прицелами или увеличенными магазинами. Это добавит визуального разнообразия и усилит ощущение прогресса.
Charcharo также отметил, что некоторые из этих проблем частично решаются с помощью модов, но их интеграция в игру через официальные обновления стала бы значительным улучшениям игры для многих поклонников шутера.
Эти предложения, нацеленные на улучшение прогрессии и поведения NPC, находят отклик у фанатов, которые считают, что реалистичность и глубина мира — это неотъемлемая часть игр серии S.T.A.L.K.E.R. Теперь все внимание на разработчиков — примут ли они эти рекомендации в следующих патчах?
я этим дегенератам в контору написал, мол привяжите характеристики оружия к энергии патрона. энергия, калибр, длина ствола(последнее- характеристика оружия)- почти всё(ну там автоматический огонь есть/нет, обвес и прочая, к делу мало относящееся). это покрывает все нужды, так как всё остальное высчитывается несложными формулами. но я почему это написал? потому, что полез переделывать под себя и просто оxуел от всратости дизайна- десяток файлов, определяющих одно и то же, но определяющих по-разному! они не совпадают! это делала стая обезьян без царя в голове. а если же отталкиваться от патронов, то понадобится всего два файла- собственнно файл с определением патронов(энергия и калибр) и файл с оружием(длина ствола- по сути, спекулятивный параметр). конечно это и близко не отображает реальную физику, но достаточно близко и малозатратно к ней приближается. мне на это xoxлы ничего не ответили. и тут вы постите статейку, где какой-то всратый радетель высказывается в духе "надо бы получше сделать". да все, кто видел этот хохляцкий высер, думают, что "надо было получше сделать!"
зы: я сам xoxол по национальности, мне можно
Я кстати тоже хoхол по отцу, но почему хоxол это оскорбительно типа, я не понимаю.
Если тебе можно, то не подавай пример другим. А то подумают, что тоже можно, даже если нельзя.
Остальное, имхо - дельно.
А это мы тебя в игнор кинули))
кто "вы"- крeмлeбoты? "спасибо" ждёшь? что ж.. спасибо, хоть что-то дельное
"А я хочу, чтобы в игре можно было грабить корованы".
И чтобы трава была зеленее..
Советы дельные, в общем то, но.. Всё это разве не должно было быть ещё на релизе? Как бы ничего особенного не предложено и всё это уже было в оригинальных играх.
Надо ждать инструментарий, на GSC больших надежд нету.
Новые разработчики в оригиналы не играли. Глянули пару видео и усё.
Да разрабам плевать на их игру, выпустили для абы как, и все. Летальный исход, головокружительного успеха...
Ещё б дождаться этих патчей. Что то притихли посл.время
Этим криворуким баранам надо прежде всего исправить АИМ НПС (такого кривого дерьма я уже сто лет в шутерах не видел), сделать адекватную дальность выстрела, настильность для каждого оружия и что бы ещё учитывалось то насколько оружие изношено а то даже с убитым обрезом или пистолетом боты лупят за 200 метров как и снайперской винтовки при чём пули у них с автонаведением, опять же хоть немного починить скрытность, она вообще не работает, боты тебя сразу палят на любом расстоянии, опять же механика освещения и день это или ночь опять же не работает, тебя всё равно спалят.
Про скриптовых снайперов на вышках и других НПС с запредельным здоровьем что бы игрок не совался туда куда не надо раньше сюжета я даже не говорю, опять же такого анахронизма в играх я тоже давно не видел.
Квестов добавьте/активностей/сюжетных веток второстепенных, чтобы цепочка квестов была(как с кровососами на затоне)
После Ниичаз мир пустой и квестов не хватает
А еще лучше просто выпустите какой нибудь инструмент для модов
Умельцы сами наклепают квестов и прочее
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:((
Новость дня
Ну это было еще в тч
Там на локации Радар встречались даже зомби в экзоскелете.
Если бы не моды с сайта я бы наверное не смог бы играть в неё комфортно. При всех настройках в минималку и включённом длсс и геренации прицел всё ровно плавает. При этом подходя к кучке турпов полутать фпс падает в ноль)) это на 4060ти карточке блин) // Алексей Пустовалов
на 3060 играю в стабильные 80 фпс на ультра с генерацией,есть падения в деревнях но они не критичные и с последней обновой почти исчезли!!при лутании трупов с фпс ничего не происходит,ни каких модов и тд не стоит!так что проблема в твоём пк а не в игре!
На 4060ti???? У меня тоже 4060ti 8г все на высоких. Все стабильно.
да... что мертвому припарка
Добавить то что есть по умолчанию в почти любом моде на первые сталкачи.
Но вот про броню согласен, это было очень странно когда в конце приходилось толпы экзачей выкашивать, хорошо мой верный дробовик был со мной почти с начала игры и до самого конца, верный друг так сказать
Ну в общем всё то что было в предыдущих частях