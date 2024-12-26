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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 12 198 оценок

Игрок S.T.A.L.K.E.R. 2 создал таблицу для сортировки лута по его ценности и весу

Gruz_
Новости

Один из поклонников игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl решил разобраться, какой внутриигровой лут действительно стоит того, чтобы тащиться с ним через всю Зону к торговцу, а какой шмот совершенно не стоит тех лишних килограммов в вашем рюкзаке.

Для этого он составлял целую таблицу, с которой поделился на Reddit, разделив все предметы на три категории:

  • «Зеленые» - очень ценны и заслуживают того, чтобы их сохранить.
  • «Желтые» - стоят своих денег.
  • «Красные» лучше выбросить, если только они вам действительно не нужны.

Энтузиаст определил стоимость того или иного предмета, просто соотнеся его стоимость с весом, и тем самым рассчитал значение, на основе которого и составил таблицу. Сама же таблица разделена на три категории: предметы, амуниция и оружие.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна на Xbox Series и PC. А не так давно руководство студии GSC Game World заявило, что пока что не думает о порте для Playstation 5, поскольку сейчас они заняты доработкой уже выпущенных версий игры.

Разработчики STALKER 2 заняты доработкой уже вышедших версий и пока не думают о порте на PS5
-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
samosan

Так в любой игре с кучей хлама люди поступают,но без таблицы.Помню,ещё в 3 фоллауте при перегрузе допёр,что лучше всего выкидывать ненужные вещи с плохим отношением цена/вес.

4
вупсич пупсич

Ветераны фаллаута болеют синдромом бомжа в каждой игре. Для меня прям дилера что выкинуть, что поднять, что продать) в каждой игре до безумия все лутаю.

0
samosan вупсич пупсич

Да,таже фигня,в 4 фолыче и скайриме сундуки под конец игры несколько тонн хлама хранили.

0
Альбиберчери

а игроки видимо сами не понимают какой лут полезен а какой нет, действительно кота в мешке несут же

2
Braini Shy

По началу да, в том же фолауте тащишь всё что не прибито и жаль выкинуть-_- но там была система переработки, а на счет сталкоча хз... лучше б кто-то такой мод замутил

0
ZAUSA

Фанаты Сталкера...

0
saa0891

Даже на красном за одну ходку можно вынести 40+ штук (хотя это конечно для настоящих лудоманов), конечно зависти от лута и понадобится с помощью артов увеличить вес до 140 кг (в принципе экзач и легендарная бутылка дают максимальный вес, ещё повесить 2-3 грозовые ягоды и выносливость будет очень быстро восстанавливаться), хотя максимальный вес набирать не стоит, в том же экзаче надо около 125 кг набирать тога ГГ ещё может бежать, скидываешь в ближайший общий ящик и потом когда будешь на Ростоке всё загнать борыге.

0
Well-to-doAelinor

Да какая разница, когда у тебя сумка на 9,999 кг😂

-1
Чебурешник

вся игра с одной пушкой на изи проходится, впочем как и большинство игр. Лут уже больше как создать видимость, что игра типа продвинутая и в ней есть возможности

-3
gadhi x aka

а в чем смысл играть с одной пушкой все время?)

0