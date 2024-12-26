Игрок S.T.A.L.K.E.R. 2 создал таблицу для сортировки лута по его ценности и весу

Один из поклонников игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl решил разобраться, какой внутриигровой лут действительно стоит того, чтобы тащиться с ним через всю Зону к торговцу, а какой шмот совершенно не стоит тех лишних килограммов в вашем рюкзаке.
Для этого он составлял целую таблицу, с которой поделился на Reddit, разделив все предметы на три категории:
- «Зеленые» - очень ценны и заслуживают того, чтобы их сохранить.
- «Желтые» - стоят своих денег.
- «Красные» лучше выбросить, если только они вам действительно не нужны.
Энтузиаст определил стоимость того или иного предмета, просто соотнеся его стоимость с весом, и тем самым рассчитал значение, на основе которого и составил таблицу. Сама же таблица разделена на три категории: предметы, амуниция и оружие.
Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна на Xbox Series и PC. А не так давно руководство студии GSC Game World заявило, что пока что не думает о порте для Playstation 5, поскольку сейчас они заняты доработкой уже выпущенных версий игры.
Так в любой игре с кучей хлама люди поступают,но без таблицы.Помню,ещё в 3 фоллауте при перегрузе допёр,что лучше всего выкидывать ненужные вещи с плохим отношением цена/вес.
Ветераны фаллаута болеют синдромом бомжа в каждой игре. Для меня прям дилера что выкинуть, что поднять, что продать) в каждой игре до безумия все лутаю.
Да,таже фигня,в 4 фолыче и скайриме сундуки под конец игры несколько тонн хлама хранили.
а игроки видимо сами не понимают какой лут полезен а какой нет, действительно кота в мешке несут же
По началу да, в том же фолауте тащишь всё что не прибито и жаль выкинуть-_- но там была система переработки, а на счет сталкоча хз... лучше б кто-то такой мод замутил
Фанаты Сталкера...
Даже на красном за одну ходку можно вынести 40+ штук (хотя это конечно для настоящих лудоманов), конечно зависти от лута и понадобится с помощью артов увеличить вес до 140 кг (в принципе экзач и легендарная бутылка дают максимальный вес, ещё повесить 2-3 грозовые ягоды и выносливость будет очень быстро восстанавливаться), хотя максимальный вес набирать не стоит, в том же экзаче надо около 125 кг набирать тога ГГ ещё может бежать, скидываешь в ближайший общий ящик и потом когда будешь на Ростоке всё загнать борыге.
Да какая разница, когда у тебя сумка на 9,999 кг😂
вся игра с одной пушкой на изи проходится, впочем как и большинство игр. Лут уже больше как создать видимость, что игра типа продвинутая и в ней есть возможности
а в чем смысл играть с одной пушкой все время?)