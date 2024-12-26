Игрок S.T.A.L.K.E.R. 2 создал таблицу для сортировки лута по его ценности и весу

Один из поклонников игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl решил разобраться, какой внутриигровой лут действительно стоит того, чтобы тащиться с ним через всю Зону к торговцу, а какой шмот совершенно не стоит тех лишних килограммов в вашем рюкзаке.

Для этого он составлял целую таблицу, с которой поделился на Reddit, разделив все предметы на три категории:

«Зеленые» - очень ценны и заслуживают того, чтобы их сохранить.

«Желтые» - стоят своих денег.

«Красные» лучше выбросить, если только они вам действительно не нужны.

Энтузиаст определил стоимость того или иного предмета, просто соотнеся его стоимость с весом, и тем самым рассчитал значение, на основе которого и составил таблицу. Сама же таблица разделена на три категории: предметы, амуниция и оружие.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна на Xbox Series и PC. А не так давно руководство студии GSC Game World заявило, что пока что не думает о порте для Playstation 5, поскольку сейчас они заняты доработкой уже выпущенных версий игры.