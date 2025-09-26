Игроки недовольны изменением внешности женских персонажей в последнем патче для S.T.A.L.K.E.R. 2

В последнем крупном патче для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl помимо стандартных исправлений ошибок и улучшения стабильности, обновление внесло заметные изменения во внешность трех женских персонажей: Виктории Дорожнюк, Гарпии и Березы. После того, как в сети выложили сравнение до и после, не все игроки остались довольны изменениями.

Меньше всех досталось врачу Виктория Дорожнюк. Разработчики изменили ее одежду и теперь ее халат расстёгнут. Лицо Березы стало круглее, а у Гарпии изменили прическу и сняли маску, и это как раз вызвало наибольшее недовольство среди игроков.

Берёза на батонах сидит.

Мне одному показалось, что Берёза теперь похожа на Бэдкомедиана?

Если второй арт - гарпия, то блин из девушки какого-то пацана с обвисшими бабушкиными сиськами сделали... Пускай поучатся создавать женских персонажей у создателей Stellar Blade и Nier: Automata...

Гарпия. Зачем? Я думал она и лицом в последнем неудачном патруле пострадала. Поэтому в наморднике. А тут. Эх.

Раньше было лучше, не считая 1-й картинки. С расстёгнутой кофточкой просто секси. На 2-м фото будто сидит алкашка, на нашу соседку-ханыгу похожа. А у 3-й взгляд, как у чертёнка из Overlord.

GSC Game World продолжает активно поддерживать игру, регулярно выпуская патчи. Ожидается, что в будущих обновлениях разработчики представят ещё больше контента и улучшений.