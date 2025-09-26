ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 184 оценки

Игроки недовольны изменением внешности женских персонажей в последнем патче для S.T.A.L.K.E.R. 2

В последнем крупном патче для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl помимо стандартных исправлений ошибок и улучшения стабильности, обновление внесло заметные изменения во внешность трех женских персонажей: Виктории Дорожнюк, Гарпии и Березы. После того, как в сети выложили сравнение до и после, не все игроки остались довольны изменениями.

Ночь охотника: шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил масштабное обновление 1.6

Меньше всех досталось врачу Виктория Дорожнюк. Разработчики изменили ее одежду и теперь ее халат расстёгнут. Лицо Березы стало круглее, а у Гарпии изменили прическу и сняли маску, и это как раз вызвало наибольшее недовольство среди игроков.

Берёза на батонах сидит.
Мне одному показалось, что Берёза теперь похожа на Бэдкомедиана?
Если второй арт - гарпия, то блин из девушки какого-то пацана с обвисшими бабушкиными сиськами сделали... Пускай поучатся создавать женских персонажей у создателей Stellar Blade и Nier: Automata...
Гарпия. Зачем? Я думал она и лицом в последнем неудачном патруле пострадала. Поэтому в наморднике. А тут. Эх.
Раньше было лучше, не считая 1-й картинки. С расстёгнутой кофточкой просто секси. На 2-м фото будто сидит алкашка, на нашу соседку-ханыгу похожа. А у 3-й взгляд, как у чертёнка из Overlord.

GSC Game World продолжает активно поддерживать игру, регулярно выпуская патчи. Ожидается, что в будущих обновлениях разработчики представят ещё больше контента и улучшений.

Комментарии:  34
Ваш комментарий
SpunkyHannibal

Если кто не знает, все эти лица женских персонажей сняты с реальных украинских женщин нацисток в правительстве, например Олена Безугла, идейная нацистка, член нац организации Азов.. и так далее. Вы по-сути в игре взаимодействуете с прототипами нацистов. Это для тех кто пишет что GSC не имеют отношение к нацбатам.. да да у них персонажи сняты с реальных нацистов украины.

FireLion1993
Гейб 30 процентный

Почему тогда береза не рыжая как эта шкура?

VersatileFerguson
Юрий Пенкин

какая разница как там кто выглядит если производительность не улучшили ни на йоту?

KitschSkeletor

Да она прекрасно работает на самом деле ) под нее проц нужен очень хороший и желательно Ддр 5 64 гб для ультра супер супер 4к ибо у меня был 5600 х и видяха 5080 где то фпс мог быть 140 и выше а чуть текстур навалило и нпс и все 35-40 кадров.

KitschSkeletor

Тоже самое трон Либерти картинка там в игре как по мне самая красивая для уа 5 и там тоже дикие просадки были ) меняйте процессор и все будет отлично ) минимум это х3д любой ревизии )

KitschSkeletor

Тоже самое трон Либерти картинка там в игре как по мне самая красивая для уа 5 и там тоже дикие просадки были ) меняйте процессор и все будет отлично ) минимум это х3д любой ревизии )

Гейб 30 процентный

Нормальным играм нормальные новости, здесь всё как всегда и ничего не меняется... Харк тьфу

my93

новость ни о чем

ImpulsiveIsidoros

Да там всю игру надо с нуля переделывать по хорошему

Bait795

все там на своих местах , только поскорей бы в лабы открыли входы!

AGS37

опоздали на лет 5 со своей повесткой, как и с пре-альфа релизом

ОфициальныйАккаунт

Были страшные - стали страшные. Не вижу проблемы.

ZAUSA

Не переживайте: в "Том Самом Сталкере" будут что надо бабы, или их вообще не будет.

-zotik-

Там были женщины? Лол

Sterlingus

Можно подумать люди не гамают а девок рассматривают в играх, моды эти тупые с голым задом, баб не хватает чтоли)))))

Артем Lion

не хватает, все отшивают

