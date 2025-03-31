Игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще требуют от разработчиков выполнить обещания, которые те давали перед релизом

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировала в конце прошлого года и, несмотря на довольно высокую популярность, была принята довольно скромно. Хотя в день релиза игра страдала в основном от проблем с оптимизацией, даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев и обновлений с исправлениями, вторая S.T.A.L.K.E.R. подвергается критике со стороны многих фанатов.
О том, что разработчики не выполнили свои обещания, недавно рассказал ютубер ZoneSlug. По реакции на его видеоролик стало ясно, что геймеры по-прежнему недовольны состоянием S.T.A.L.K.E.R.2. Большинство недовольных фанатов даже считают, что игру стоило сначала выпустить в раннем доступе, а не в виде недоделки по полной цене.
Основные проблемы игры, которые заварили сами создатели, ZoneSlug указал в своем материале. Одна из самых больших проблем - общая атмосфера, которая на первых трейлерах хорошо передавала мрачность Зоны, но на деле практически отсутствует - той слегка мрачной, тревожной атмосферы не хватает во многих моментах.
Гораздо более серьезная претензия, чем не та атмосфера или даже система разрушения окружения, которая оказалась гораздо менее продвинутой, чем предполагалось, - это искусственный интеллект. Самые большие фанаты до сих пор обижаются на разработчиков за то, что те не сдержали обещаний относительно конкретных механик. Ведь, напомним, в самом начале S.T.A.L.K.E.R. 2 рекламировали в первую очередь продвинутую систему A-Life 2.0, которая должна была симулировать реалистичное поведение всех NPC в игре. После релиза выяснилось, что она работает хуже чем в оригинальной игре 2006 года.
Несмотря на улучшения, которые разработчики внесли в A-Life в первых крупных обновлениях, фанаты все еще недовольны тем, как работает система. Пожалуй, больше всего разочаровывает поведение искусственного интеллекта, который, согласно рекламным материалам, должен был "искать" игрока по определенным подсказкам. Однако благодаря модам мы знаем, что NPC всегда были запрограммированы на то, чтобы знать местоположение главного героя и следовать за ним. Тот факт, что враги могут "видеть" игрока даже сквозь стены, противоречит тому, что разработчики говорили в превью о способности ИИ к слежке.
Поведение искусственного интеллекта - один из самых больших недостатков S.T.A.L.K.E.R. 2, и студия GSC Game World, как ожидается, улучшит его в будущих патчах. Однако мы не знаем, удастся ли разработчикам в конечном итоге получить опыт, хотя бы близкий к обещанному до релиза, основанный на "реально мыслящих" NPC или реалистично ведущих себя членах различных фракций, отличающихся друг от друга стилем боя. На данный момент игроки продолжают сообщать, что враги используют очень похожую тактику и действуют почти по одинаковым схемам.
Нет там никакой системы A-Life вообще, ничего они не сделают, как есть так и будет, они говорят одно, люди заходят проверяют и видят что опять просто вранье.
Зачем это написывать, уже продано - пипл схавал а значит и так сайдёт.
В 1 FEAR, лучший ИИ среди игр,и это 2005год,спустя 20лет игры становятся все хуже и хуже,пропадают технологии "древних" и уже не могут тени от фонарика сделать,боже куда мы катимся,а дальше что будет,оружие перестанет стрелять или игрок не сможет ходить?
В Feer был лучший AI до 2014 года когда вышла Изолента
Это просто скрипты поведения, а не поиск пути. Да, красиво, но технически это пустышка. Она использует NavMesh, которая появилась в 90'х и была, например, в HL1. Пиком NavMesh считается CS:S.
А сейчас, лучший ИИ находится в CS:GO/CS:2. Там ИИ постоянно обучается на всех миллионах игроках. Но в КС это полноценно не используется, да и не нужен от там. Валв обучает ботов для каких-то своих дальнейших проектов. Халф-Лайф 3 подтверждён?
АИ помощник будет за игрока игру проходить.
То есть условный мелкософт будет забирать деньги, не только за игры, но и те, которые игроки платят стримерам чтобы посмотреть, как они (стримеры) играют в игры, которые до этого игроки купили у условного мелкософта.
Совершенно обыкновенный ИИ в Fear. Помню моды на ботов CS 1.6 иногда неожиданные тактики выполняли.
В том то и оно что эта гадина использует именно тот НавМеш путь,исходя которого двигается игрок.А в такие "шахматы" обыграть ПК не просто.
Если путей Навмеша заложено много то дешевый скрипт тупого ии превратится в ад ля игрока.CS:GO/CS:2 используют то же старьё но с обучением ии.Революцию в Игровой индустрии они не сделали но они ждут человечного поведения от железа.
К слову в WoT мне приходилось в команде с ботами играть.Эта гнида без всяких путей на ходу училась,я пока наблюдал,забыл что у нас война.
Так она и не работает. Игра в целом (сорян за тавтологию) не играбельна. На моей не сверх мощной но и не днищенской системе без генерации и длсс фпс в районе 50 с дропами до 20-30. А с этими плюшками задержка в управлении на уровне задержки в моём развитии. Плюс графические артефакты и мелькающие лоды приводят к отвращению от игры. С каждым новым патчем я пытаюсь поиграть в неё но после часа игры сношу с мыслью что сейчас не настало время и сделаю это позже. Надеюсь что если не разрабы со временем то наши моддеры сделают хоть что то играбельное из этого.
Dllss не влияет на задержку, только генерация. А на 4070 быть свидетелем святого натива просто глупость
Я так после первых патчей делал.Надоело по 160 гиг перекачивать.Выделил этому "недоконструктору" место,патчить легче.
Dlss имелся в виду как способ повышения фпс, при игре с нвидиа плюшками кадры то есть, но картинка становится ужасной. FG даёт импут лаг, dlss мылит всё это дело если не выставлен native. Да и без них картинку ломают лоды. Не знаю как всем но лично я не могу с комфортом играть.
Ну не знаю, последнее время обитаю в Wow и там святые 165 кадров в 2к на фулл максах и я доволен))
Ставлю везде длсс на качество в разрешении 2к,разницу от натива не могу даже с лупой найти, вы правда какие-то маньяки нативные, кто вечно про мыло пишет))
У меня похожие впечатления. Генерацию я вырубил, потому что в игре оно багует(в других играх я не встречал багов генерации, GSC криворучки просто). А вот DLSS оставил, ибо без него играть в принципе невозможно. Сталкер 2 в целом сейчас неиграбелен как игра в открытом мире. Ну а тупо пробежать сюжетку можно, конечно, но играть в сталкер 2 только ради сюжета, ну такое себе - моветон... Самое смешное, что Зов Припяти играется шикарно даже для 2025 года, и даже не смотря на его древнюю графику. Я просто не понимаю, чем разрабы думали, когда делали Сталкер 2? И было ли у них в принципе, чем думать?
Каждый пачт захожу ненадолго в игру в надежде увидеть хотя бы A-life. Но эти криворучки и этого минимума до сих пор сделать не сумели. В игре просто НЕТ системы симуляции жизни зоны. Мда уж... Нет слов...
требуют предзаказами и терпением через казахстан и турцию, ахахахахахха, боже, какие же клоуны
Вы че совсем охренели? Требуют они еще чего то. Жрите чё дают и бабки несите. Холопы блин.))
Не сделают они ничего с ИИ. Никто никогда его заметно не улучшал после релиза, несмотря на жалобы. Если бы игра была 1 в 1 по лекалам оригинальных игр, уже был бы успех, но не дотянуть до игр 15 летней давности, это надо быть абсолютными бездарями. Очень маловероятно, что игра с патчами станет лучше. Пока что, после несколько обнов не изменилось ровным счетом ничего.
Не сделают они ничего с ИИ. Никто никогда его заметно не улучшал после релиза, несмотря на жалобы. Если бы игра была 1 в 1 по лекалам оригинальных игр, уже был бы успех, но не дотянуть до игр 15 летней давности, это надо быть абсолютными бездарями.
Лол. Особенно до чистого неба где ИИ настолько умный что до сих пор отказывается захватывать точки.
ИИ чистого неба гораздо умнее, потому что оно там работает в связке с шикарной A-Life, чего в Сталкере 2 НЕТ ни в каком виде. Ну а в Зове Припяти и вовсе ИИ выглядит революционным даже по меркам 2025 года. Сталкер 2 в плане ИИ отсталый отстой, ибо в нём ИИ в принципе не знает, что такое точки и чем на них заняться(В чистом небе сталкере знают, зачем им точки... И даже в Зове Припяти знают). Разрабам руки бы оторвать за такую халтуру. Точка.
---Пока что, после несколько обнов не изменилось ровным счетом ничего.---
Ну как же ?! Добавили еще больше хохлятского базара... прислушайся в игре -))))
Именно из за корявого а лайф (которого и в первой не было) чистое небо худший сталкер. Лучше никакого чем такой.
Это, видимо, новое поколение игроков, которое в 2007, на релизе Теней Чернобыля, ещё пешком под стол ходило, иначе бы вопросов не возникало - почему в игре всё на костылях держится
Просто все привыкли в моды катать где большая часть багов исправлена.
Дак они со сталкером2 эту планку переплюнули по багам лагам и остальной херне, а с тенью чернобыля у меня главная проблема была что я ее с лиц диском запустить тупо не мог, если вылеты в счет не брать.
В том то и дело что моды то правят всё кроме Алайф.А на Зов Припяти был мод для первой Алайф "Sigerous" где пока ты там отстреливаешься от пачки на переднем фланге,тебя аккуратно заходят по бокам,а если успеют еще и в тыл мочить начинают.Ии в моде такое выстреливал что в голову не влазило.Наткнувшись на группу Альфа,эти гады быстро рассредотачивались по территории и лупили с крупной части площади,при потерях начинали отходить.
Сталкеру 2 до такого интеллекта как до Китая
Костыли? А как ты тогда объяснишь, что потом вышел Зов Припяти, в котором всё работало правильно? Особенно круто получилась A-Life. Ну а в Тенях Чернобыля даже без патчей и без модов почему-то A-Life тоже работала... криво, косо, но работала. Фиг с ними с костылями. Главное, что всё работало, пусть и через костыли.
Проблема Сталкера 2 не в костылях. Проблема в полном остутствии системы A-life - это ключевой механизм, вокруг которого в зоне всё должно крутиться. Самую важную деталь игры криворукие разрабы даже через костыли НЕ сумели привинтить. Такое ничем нельзя оправдать.
Зов Припяти и Чистое Небо я предзаказывал на лицензионном диске в то время, чтоб поддержать разрабов. Только Тени Чернобыля спиратил. Так что под стол в 2007 точно не я ходил, а скорее ты... у меня нет вопросов к костылям оригинала, ибо там, ДА, с костылями, но всё работает. Чего о сталкере 2 сказать нельзя. Точка.
Кто бы мог подумать что выйдет недолеланный кусок кода.
Вы реально ждёте от игрового мира Хрихоровича, что они выполнят свои обещалки?
Вы серьёзно этого ждёте?
Ведь никогда Хрихорович со своей потужной командой не обманывал игроков, да? И в первых частях всё было как и обещали?
Забейте, ребята, вас надули, как и в прошлые разы, хавайте, что дают.
Почему до сих пор вас выкручивает от Григоровича? Он же вроде уже не у дел, там сейчас криппа руководитель
Так он сам не молчит, делает высказывания. Хвалится Сталкером 2 в нецензурном оскорбительном виде в сторону русских. Я бы понял, если бы он хвалился первой, но вторая часть...
Почему выкручивает от Хрихоровича? Так не выкручивает ничего. Я называю просто его студию и всё. Если не знал, его именем названа студия разработки сталкача.
"GSC Game World - Grigorovich Sergiy Constantinovich Game World"
В переводе "Игровой мир Григоровича Сергея Константиновича", такие дела.
Совсем не ЧСВ, кстати.
Пора Трампу вмешаться,и приказать им доделать этот ССАЛКЕР 2.
Вы тоже чувствуете этот запах?запашок новости написаной ИИ?на хайповую тему чтобы срубить лайков и комментов?😁
«S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» — Зона Разочарований
Когда в далёком 2010 году GSC Game World впервые анонсировала S.T.A.L.K.E.R. 2, сердца миллионов фанатов замерли в предвкушении. Оригинальная трилогия — Тень Чернобыля, Чистое Небо и Зов Припяти — оставила неизгладимый след в истории игровой индустрии, подарив нам атмосферу Зоны, пропитанную безысходностью, тайнами и сталкерским духом. Спустя 14 лет ожиданий, переносов и громких обещаний, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец вышла в ноябре 2024 года. Но вместо триумфального возвращения многие игроки встретили её с горьким разочарованием. Что пошло не так? Давайте разберёмся, какие обещания разработчики не сдержали и как это отразилось на финальном продукте.
Обещания, что звучали как мечта
За годы разработки GSC Game World щедро делилась планами, обещая фанатам эволюцию любимой серии. Давайте вспомним ключевые моменты, которые разжигали ажиотаж:
A-Life 2.0 — живая и непредсказуемая Зона
Ещё в 2018 году разработчики уверяли, что система A-Life, отвечавшая за поведение NPC и экосистему Зоны в оригинале, получит кардинальное обновление. A-Life 2.0 должна была сделать мир живым: сталкеры вели бы самостоятельную жизнь, вступали в конфликты, искали артефакты, а мутанты — охотились бы по сложным алгоритмам. В трейлерах нам показывали динамичные сцены с перестрелками и случайными встречами, обещающими полное погружение.
Разрушаемое окружение
В одном из геймплейных роликов 2021 года демонстрировались разрушаемые объекты: стены, укрытия, элементы ландшафта. Это должно было добавить тактическую глубину боям и сделать Зону более интерактивной.
Мультиплеер
Перед The Game Awards 2021 GSC подтвердила, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится мультиплеерный режим. Фанаты тут же начали фантазировать о кооперативных вылазках в Зону или PvP-схватках между группировками. Хотя кооператив официально исключили, мультиплеер оставался в планах как отдельный режим.
Глубокий лор и проработанные диалоги
Разработчики обещали расширить историю Зоны, углубить лор и дать игрокам больше взаимодействия с NPC через разветвлённые диалоги. Оригинальные игры славились текстами, которые хоть и были минималистичны, но создавали ощущение живого мира. Фанаты ждали большего.
Технический прорыв на Unreal Engine
Переход на Unreal Engine 5 сулил потрясающую графику, реалистичную физику и оптимизацию, которая исправит проблемы прошлых частей. GSC уверяла, что игра станет визуальным шедевром, сохранив при этом дух сталкерской атмосферы.
Реальность: тень обещанного
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся, и многие игроки, включая меня, ринулись в Зону с надеждой увидеть обещанное. Увы, вместо эволюции мы получили нечто, что больше напоминает сырой мод на оригинал, чем полноценное продолжение. Давайте сравним ожидания с реальностью.
A-Life 2.0: скрипты вместо жизни
Вместо обещанной «живой» системы мы получили набор заскриптованных событий. Сталкеры появляются в строго заданных точках, их поведение предсказуемо, а мутанты часто просто стоят на месте или появляются из ниоткуда. Один из игроков на DTF метко подметил: «Я прошёл первую локацию дважды, и те же NPC делали то же самое в тех же местах». Где обещанная непредсказуемость? GSC позже признала проблемы и пообещала доработать систему в патчах, но на старте это был удар ниже пояса.
Разрушаемое окружение: мираж в Зоне
Никаких разрушаемых стен или укрытий в игре нет. Окружение статично, как в старых частях, а обещанная интерактивность осталась в трейлерах. Ютубер ZoneSlug, проанализировавший невыполненные обещания, отметил, что даже спустя несколько патчей эта механика так и не появилась. Зона, увы, осталась немой декорацией.
Мультиплеер: отложенный сон
На релизе мультиплеера нет. GSC заявила, что он будет добавлен позже, но без конкретных сроков. Для игры, которую ждали полтора десятилетия, это ощущается как плевок в лицо фанатам, особенно учитывая, что многие надеялись на совместные приключения с друзьями.
Диалоги: три фразы вместо глубины
Вместо обещанных разветвлённых бесед мы получили урезанные диалоги в стиле «да/нет/напасть». Один из игроков на Пикабу пожаловался: «В оригинале я мог часами читать КПК и болтать с NPC, а тут — пара реплик, и всё». Лор подаётся скупо, через обрывочные записки и невнятные катсцены, а потенциал сюжета тонет в технических проблемах.
Техническое состояние: Unreal-хаос
Да, графика местами впечатляет — выбросы, освещение, погодные эффекты радуют глаз. Но оптимизация чудовищна: компиляция шейдеров на каждом запуске, вылеты, баги с текстурами и падение FPS даже на мощных системах. На форумах Steam игроки с сарказмом пишут: «Это не баги, это аномалии Зоны». Анимации персонажей деревянные, а ИИ врагов порой вызывает смех — мутанты застревают в текстурах, а сталкеры стреляют в воздух.
Голоса игроков: от восторга к депрессии
Первые отзывы в Steam были полны энтузиазма — 113 тысяч человек в пике онлайна, 82% положительных оценок. Но спустя недели эйфория сменилась трезвым взглядом. На DTF один из пользователей написал: «После 15 часов восторг сменился депрессией. Это не тот Сталкер, что я ждал». Другой добавил: «Ощущение, что играешь в фанатский билд на Unreal Engine, а не в официальный сиквел».
Критики тоже разделились. Если StopGame хвалит атмосферу и визуал, то VGC прямо заявляет: «Технические проблемы делают игру неиграбельной». Сообщество разделилось на два лагеря: фанаты, готовые простить всё ради возвращения в Зону, и разочарованные игроки, которые видят в S.T.A.L.K.E.R. 2 упущенный шанс.
Итог: надежда на патчи и моддеров
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это игра с душой, но без полировки. Она могла бы стать триумфом, если бы GSC выполнила хотя бы половину обещаний. Пока же мы имеем сырой продукт, который держится на ностальгии и потенциале. Разработчики обещают патчи, но вера в их слова после стольких лет тает, как артефакт на краю аномалии.
Есть свет в конце тоннеля: моддеры уже взялись за дело, исправляя баги и улучшая механики, как это было с оригинальной трилогией. Возможно, через год-два мы увидим тот S.T.A.L.K.E.R. 2, о котором мечтали. А пока — удачной охоты, сталкеры. И держите патроны наготове: в этой Зоне вас ждёт больше разочарований, чем мутантов.
По атмосфере вроде норм, да и графика если на нормальной железке играть то тоже не плохо смотрится... Хоть конечно и отличается от трейдеров насчёт ИИ и технического состояния согласен.
Игра сырая и это было понятно в самом начале. Выпускать настолько сырой продукт было нельзя - но фанаты просили, хотели и получили сырую игру за высокую цену :) смысл сейчас что то писать - что хотели то и получили
Дайте плиз это видео на ютубе. Плеер пг пздц просто. Я как во времена диалапа вернулся
давайте будем честными, игра просто ...... Ладно, скажу за себя))) Мне не понравилась. я не буду ее обсирать, просто по факту, будь даже система рабочая, это ни на что не повлияло бы. Игра пустая, что то бегать и исследовать уже через пару часов не интересно, потому что кроме еды воды и аптеки на карте ничего нет, это просто становится необходимостью. Иммерсива ноль, атмосфера на первые 5 минут впечатлений, сайды не помню ни одного. Сюжет... я его больше воспринял как пересказ лора о зоне, что случилось. зачем и последствия, короче какая то халтура. А что они сделали с гг предыдущих частей? ну это просто какое то бл..дство. А всякие записки в игре? списки продуктов и каких то дел. Короче тоже не интересно. Вот кстати весь сюжет можно было по запискам/журналам раскидать по карте, это было бы интересно читать) Погружение в игру просто ноль. Ни души, ни своей изюминки, ничего. Просто игра ни о чем.
Мамонтам разве обещали что-то, хм
Справедливо требуют. Вообще это должно быть нормальной практикой требовать с бездарей чтобы они кровь из носу, но выполняли ОБЕЩАННОЕ перед релизом. А то сейчас мода на попустительство пошла и многим разрабам это сходит с рук. Например разрабам БГ3, которые вырезали весь верхний город из игры, вместе с кучей сюжета и квестами напарников, а люди до сих пор продолжают их защищать.
Ждём трассировочку, но до этого ждём релиза нормальной игры)
але, в игре нету этого алайф, после свежей обновы у меня лично эти балванчики которые спавнятся буквально все игнорят и идут по заданому маршруту и либо уходят за карту и дохнут от рада, либо тупо доходят до конечной точки и тупо исчезают, причем окружение на них тоже НЕ реагирует
алайф б*ть... им всю игру надо переделывать с 0 что бы оно работало
Я сталкер 2 на начало лета отложил, пускай патчится, а играть пока есть во что
Лучше год подождать. А то и больше. А потом просто забить уй.
Просто блин сделайте игру что бы она работала, и на этом хватит. Уже будет нормально
Вы не понимаете то было на уе4 а вышло на уе5. Вот так вот.
UE 5 релиз даже разрабы на старте говорили что является пересобранной версией UE 4.5.Облепленный плагинами и наворотами движок пересобрали в одно целое.
Сейчас у Сталкера 2 UE 5.3 и она не кардинально но отличается от чистой v.5.Но вот слабо верится что они больших новшеств прикрутили,да столько что народу старая картинка по душе.
це смотря какой details
ok
реакцию на выстрели гг вроде подправили, то есть типа ищут ходят, а то до этого в башку сразу шмаляли. Сам исправления не проверял.
да всем пох!
Той команде тогда было за 30 лет.Им сейчас за 50 лет уже.А за кадром (3 года назад) голос моложавый.Сомневаюсь что игру таже команда собирала.
Как можно внести улучшения в то, чего сейчас в игре нет?
Она работает не хуже. Она в принципе НЕ работает. Её в игре просто нет! Игра не считает каждого сталкера отдельной личностью со своими ежедневными делами в зоне... для игры всё это просто рандомно генерируемые мобы, смысл которых дойти до точки, чтобы вступить в бой. Эти мобы абсолютно ничем вменяемым не занимаются. Всё это наглядно демонстрирует полное отсутствие A-Life 2.0. Системы в игре просто нет.
Проблема не в том, что A-Life нет. Проблема в том, что это ключевая механика сталкера, вокруг которой всё всегда крутилось. Без этой системы я получаю обычный Far Cry 5 в декорациях зоны, но не сталкер в плане геймплея. Если разрабы не вернут в игру A-Life хотя бы уровня Зова Припяти, хотя бы, тогда гореть в аду этим криворуким разрабам... Точка.
Проблема A-Life 2.0 заключается в том что это скрипты ограниченные убогим движком UE5 который не способен в открытые миры и спавня мобов в 100 метрах от ГГ, всё что они там делают в патчах это просто дорабатывают скрипты и это их максимум что они могут, так что да A-Life 2.0 тупо нет в игре.
Оно ещё много чего требует. Как и говорил, пару лет мильён патчей, и можно будет побегать по Припяти. А когда в неё поиграть можно будет вообще неизвестно xD)
Карта и графон есть, теперь можно улучшать все бесконечно долго.
есть другой путь. на а-лайф забивается болт - зачистил территорию и там больше ничего нет. мобы расставляются интересно и действуют по интересному скрипту один раз, а дальше никакого респавна. игра всё равно на 1 раз.
Еще долго пилить игру. это им негатив за то что русскую озвучку убрали!!!XD
поди опять тряска от тех кто не купил, что бы писать комменты под видосом чела не обязательно наличие игры в стиме, чё требовать то толку, не понимаю, тут на этой графе далеко не у всех на максах летает, а челы хотят ещё лучше графон, на чём запускать будете? хотелось бы только инструментарий под моды увидать, насколько просто будет модинг выглядеть. того что из себя представляет игра, достаточно для того что бы комфортно пройти на все концовки и идти дальше, не думаю что многие "фанаты" которые поливали игру помоями весть путь разработки потом скачали с торрентов и теперь требую всякое, имеют на это право. имхо.( идите в свой дейз гон или смуту играйте, там всё шо обещали то и заезди, да?)
Они кстате там до сих пор банят всех недовольных?))))
сюжетку навернул с удовольствием, визуал все равно приятный, хотя учитывая, что и он еле работает, то непонятно чего ждут недовольные - если бы был тот графон - она бы и на 5090 не работала, а меняющийся визуал с момента анонса это уже заезженное кидалово.
А вот открытый мир это кошмар, цепляет только периодической ностальгией и несколько интересных локаций, побочек катастрофически мало и те половина уныния, на куче локаций кроме собирания хлама вообще делать нечего, здоровье мутантов это тихий ужас, ни вступление в группировки, ни взаимодействия активного с ними. Такое ощущение, что обновили визуал и откатились в тень чернобыля, убив наработки чистого неба и зова припяти.
Ну и конечно выкинуть из титров Сергея Григоровича это прям зашквар, может они где его там и упомянули, но я не заметил.
Мнения куколдов спросить забыли)