Игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще требуют от разработчиков выполнить обещания, которые те давали перед релизом

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировала в конце прошлого года и, несмотря на довольно высокую популярность, была принята довольно скромно. Хотя в день релиза игра страдала в основном от проблем с оптимизацией, даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев и обновлений с исправлениями, вторая S.T.A.L.K.E.R. подвергается критике со стороны многих фанатов.

О том, что разработчики не выполнили свои обещания, недавно рассказал ютубер ZoneSlug. По реакции на его видеоролик стало ясно, что геймеры по-прежнему недовольны состоянием S.T.A.L.K.E.R.2. Большинство недовольных фанатов даже считают, что игру стоило сначала выпустить в раннем доступе, а не в виде недоделки по полной цене.

Основные проблемы игры, которые заварили сами создатели, ZoneSlug указал в своем материале. Одна из самых больших проблем - общая атмосфера, которая на первых трейлерах хорошо передавала мрачность Зоны, но на деле практически отсутствует - той слегка мрачной, тревожной атмосферы не хватает во многих моментах.

Гораздо более серьезная претензия, чем не та атмосфера или даже система разрушения окружения, которая оказалась гораздо менее продвинутой, чем предполагалось, - это искусственный интеллект. Самые большие фанаты до сих пор обижаются на разработчиков за то, что те не сдержали обещаний относительно конкретных механик. Ведь, напомним, в самом начале S.T.A.L.K.E.R. 2 рекламировали в первую очередь продвинутую систему A-Life 2.0, которая должна была симулировать реалистичное поведение всех NPC в игре. После релиза выяснилось, что она работает хуже чем в оригинальной игре 2006 года.

Несмотря на улучшения, которые разработчики внесли в A-Life в первых крупных обновлениях, фанаты все еще недовольны тем, как работает система. Пожалуй, больше всего разочаровывает поведение искусственного интеллекта, который, согласно рекламным материалам, должен был "искать" игрока по определенным подсказкам. Однако благодаря модам мы знаем, что NPC всегда были запрограммированы на то, чтобы знать местоположение главного героя и следовать за ним. Тот факт, что враги могут "видеть" игрока даже сквозь стены, противоречит тому, что разработчики говорили в превью о способности ИИ к слежке.

Поведение искусственного интеллекта - один из самых больших недостатков S.T.A.L.K.E.R. 2, и студия GSC Game World, как ожидается, улучшит его в будущих патчах. Однако мы не знаем, удастся ли разработчикам в конечном итоге получить опыт, хотя бы близкий к обещанному до релиза, основанный на "реально мыслящих" NPC или реалистично ведущих себя членах различных фракций, отличающихся друг от друга стилем боя. На данный момент игроки продолжают сообщать, что враги используют очень похожую тактику и действуют почти по одинаковым схемам.