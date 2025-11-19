Игроки заметили пропажу проводов и ухудшение детализации в S.T.A.L.K.E.R. 2 после выхода свежего патча

В сети появились детальные сравнения графической составляющей шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до и после установки обновления 1.7. техноблогер, известный под псевдонимом stalkash, опубликовал серию скриншотов и видеоматериалов, демонстрирующих, что прирост производительности в игре был достигнут ценой заметного упрощения визуального ряда.

Внимание сообщества привлекло исчезновение мелких объектов из игрового мира. На представленных кадрах отчетливо видно, что со столбов пропали линии электропередач, которые присутствовали в релизной версии и патче 1.6. Изменения коснулись и растительности: деревья и кустарники на средней и дальней дистанции потеряли в детализации, превратившись, по словам пользователей, в кашу. Также переработке подверглась система освещения, из-за чего некоторые интерьеры стали выглядеть неестественно затемненными по сравнению с предыдущими билдами.

Технический анализ показывает, что подобные меры действительно позволили разработчикам стабилизировать фреймрейт. На консолях Xbox Series X в режиме производительности игра теперь уверенно удерживает планку в 60 кадров в секунду, тогда как ранее счетчик нередко опускался до значений в 49–54 FPS. График времени кадра стал более ровным, что положительно сказывается на плавности геймплея, однако цена такой оптимизации вызвала споры среди фанатов.

Реакция аудитории на эти находки оказалась смешанной. В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией, шутливо предполагая, что провода в Зоне просто сдали на цветмет, что вполне вписывается в лор вселенной. Более серьезно настроенные игроки проводят параллели с пострелизной поддержкой Cyberpunk 2077, отмечая, что вырезание объектов и снижение дальности прорисовки становится популярным методом борьбы с плохой оптимизацией. Геймеры выражают опасение, что в погоне за стабильными показателями кадров разработчики могут лишить проект части его атмосферы и визуальной глубины.