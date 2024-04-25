Разработчики из студии GSC Game World в прошлом году пострадали от масштабной утечки данных. В публичном доступе оказалось 200 ГБ файлов, среди которых был ранний билд ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2. Энтузиасты уже давно успели довести сборку игры до играбельного состояния и найти множество интересных механик в игре. После такой масштабной утечки предполагалось, что релизная версия игры будет мало чем отличаться, однако у инсайдера под ником Shaun Weber другие сведения. Согласно его данным, проект был сильно изменен.
Автор утечек на своей странице отметил, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была сильно переделана с момента утечки. Также по его данным, в сеть попал лишь один из билдов, где были использованы общие наработки команды. Неизменными могут остаться лишь некоторые локации; в остальном финальная версия шутера будет выглядеть совершенно иначе. Инсайдер не стал вдаваться в детали, пообещав раскрыть больше информации уже после релиза, когда можно будет на примерах показать различие слитого билда и окончательной сборки игры.
В целом изменениям подверглась визуальная часть проекта, сюжет и некоторые аспекты геймплея. Разработчики провели работу над оптимизацией и балансом освещения, поэтому визуально игра будет отличаться от первых трейлеров и больше походить на то, что можно было увидеть в сюжетном ролике.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox Series.
Батон будет черным?
ЧЕРНОбыль
Инсайдер утверждает, что финальная версия S.T.A.L.K.E.R. 2 сильно отличается от слитого билда
Финальная версия ещё хуже будет?)
А чо перекрестие не убрали? По-моему, в 2024-м это зашквар.
А разве можно сделать хуже?
Было бы желание :)
Ну эти могут запросто, вона как им сейчас хорошо)
И тут я вспомнил лица Фила и Тодда
Это же каким нужно быть лохом, чтоб верить "инсайдам" придурка под ником Shaun Weber, который заявляет: я, мол, знаю дох*рена и больше об игре, но подробностями поделюсь лишь тогда, когда игру увидят все. Шиза у типа - не иначе.
Если русского языка не будет, было б забавно озвучить и перевести на русский на такой лад, что гг и все остальные герои русские. Вот бы у разрабов подгорело!
А всем бандитам и мутантам оставить украинский?)
Да, такой победы мир еще не знал
Будет как у Borderlands?
Теперь игрока будет на протяжении всей игры преследовать и быть украшением каждой второй текстуры неотключаемая плашка MAD IN URINE (или как-то так, точно вспомнить не могу)?
Адрес инсайдера и фио. Шоб знать кого пи@дить за балабольство.
ой ля, да подождите вы релиз, а там видно будет, что в игру понапихали
Карта игры
Маленькая. Мир хотябы цельный без прогрузок локаций?
ага 65 километров