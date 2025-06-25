Инструмент для моддинга Stalker 2 требует более 650 ГБ свободного места на диске

Это большой день S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: помимо мега-патча 1.5, приносящего с собой набор улучшений для слегка сломанной и очень недостающей системы A-Life в игре, множество исправлений и немного нового контента, также появился Stalker 2 Zone Kit – то, что GSC Game World называет своей «фазой 1» в инструментах для моддинга.

На странице магазина говорится:

Создайте Зону по-своему с помощью Stalker 2 Zone Kit. Изменяйте существующий контент или создавайте новые впечатления — анимацию, оружие, механику и даже чудеса Зоны.

Как стало известно, для всего размещения набора понадобится около 700 ГБ свободного места на накопителе. Загрузка инструментария требует 471 ГБ, которая при распаковке займёт 659 ГБ на самом диске, кроме того сама игра требует 160 ГБ на вашем ПК.

Для справки, Creation Kit для Starfield весит всего 20 ГБ, в 32 раза меньше. Набор инструментов Baldur's Gate 3 – 150 ГБ, FrostKit для Frostpunk 2 – 100 ГБ.