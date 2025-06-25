Инструмент для моддинга Stalker 2 требует более 650 ГБ свободного места на диске

Это большой день S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: помимо мега-патча 1.5, приносящего с собой набор улучшений для слегка сломанной и очень недостающей системы A-Life в игре, множество исправлений и немного нового контента, также появился Stalker 2 Zone Kit – то, что GSC Game World называет своей «фазой 1» в инструментах для моддинга.
На странице магазина говорится:
Создайте Зону по-своему с помощью Stalker 2 Zone Kit. Изменяйте существующий контент или создавайте новые впечатления — анимацию, оружие, механику и даже чудеса Зоны.
Как стало известно, для всего размещения набора понадобится около 700 ГБ свободного места на накопителе. Загрузка инструментария требует 471 ГБ, которая при распаковке займёт 659 ГБ на самом диске, кроме того сама игра требует 160 ГБ на вашем ПК.
Для справки, Creation Kit для Starfield весит всего 20 ГБ, в 32 раза меньше. Набор инструментов Baldur's Gate 3 – 150 ГБ, FrostKit для Frostpunk 2 – 100 ГБ.
Ну все как обычно у них, тупо сделайте игру за нас лошары а бабло мы с вас за альфа-версию куска кода уже получили.
да норм мне оригинальная трилогия не оч нравиться, а вот пространственная аномалия или ветер времени прям зашло, так что пусть творят, купил одну игру, а модеры тебе делают еще 10
Сделали патч: Фууу! Разрабы Задолбали патчить
Не сделали патч: Фууу! Разрабы забили на игру!
Дали SDK для модов: Фууу! Разрабы бросили игру на мододелов!
Не дали SDK для модов: Фууу! Даже нормальные моды по уровню трилогию не сделать!
Это для того, чтобы осмелившиеся привести хоть в какой-то порядок эту подделку, удалили со своего ПК все остальные игры и не могли отвлечься от багалкера
В 2025 удалять игры что бы было 650 свободно? Соболезнования
Дебилы
у ха ха все через жопу
// Илья Прохоров
удивительно что для анриала заделали какой то редактор карт. типа там ландшавт вроде нельзя изменять вне редактора и по идее он дожен запекать статичные данные для обьектов. дистанционные поля если они используются не является ограничением на обьекты но может быть большим ограничением на добавление обьектов и всякие обьекты из пула и просто обьекты.
Время добавить кошко девочек :)
Ура! // Илья Волков
Пользователям Мир Танков "амнистию" объявили, а тут по новой как бы не "запалили", да побольше. . .
"Скажи терабайт" Сталкеру и болт на него, а-то С.Т.А.Л.К.Н.Ё.Т.Е.С.Ь. бесплатно на свою голову. РКН задумал по роутерам шляться, в анналах Сети много, "ибы-ибы" что знать:
РКН станет проверять роутеры (кривой текст отправить по контексту ПКМ в -> Search . . . for)