Инструментарий S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет ограниченным: модам быть

Студия GSC Game World, разрабатывающая S.T.A.L.K.E.R. 2, подтвердила, что инструментарий для модификаций будет включать все необходимые функции для создания как небольших изменений в игре, так и полномасштабных модов, которые могут полностью переосмыслить игру, как это сделали популярные проекты Anomaly и GAMMA. Некоторые разработчики из GSC даже признались, что сами играют в подобные моды, что подтверждает их значимость для сообщества.

По заявлениям представителей GSC, студия не будет вводить серьёзных ограничений для мододелов. Это означает, что инструменты для создания модификаций позволят не только изменять механики игры, но и разрабатывать собственные сценарии и даже совершенно новые игровые миры. Это открывает широкие возможности для сообщества, которое сможет создавать как небольшие улучшения, так и сложные, многослойные проекты.

Кроме того, GSC уже работает над созданием контент-карты, которая будет включать планы по выпуску обновлений и дополнений после релиза игры. Ожидается, что эта карта станет доступна в ближайшее время и даст сообществу ясное представление о том, что ждёт игроков в будущем, как в официальных обновлениях, так и в поддержке модов.

С таким подходом к модификациям, S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжит традиции предыдущих игр серии, которые стали культовыми благодаря активной поддержке со стороны моддеров. Ожидается, что сообщество сможет развивать игру в новых направлениях, что сделает её ещё более привлекательной и долгоживущей​.