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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 274 оценки

Инструментарий S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет ограниченным: модам быть

Simple Jack
Новости

Студия GSC Game World, разрабатывающая S.T.A.L.K.E.R. 2, подтвердила, что инструментарий для модификаций будет включать все необходимые функции для создания как небольших изменений в игре, так и полномасштабных модов, которые могут полностью переосмыслить игру, как это сделали популярные проекты Anomaly и GAMMA. Некоторые разработчики из GSC даже признались, что сами играют в подобные моды, что подтверждает их значимость для сообщества.

По заявлениям представителей GSC, студия не будет вводить серьёзных ограничений для мододелов. Это означает, что инструменты для создания модификаций позволят не только изменять механики игры, но и разрабатывать собственные сценарии и даже совершенно новые игровые миры. Это открывает широкие возможности для сообщества, которое сможет создавать как небольшие улучшения, так и сложные, многослойные проекты.

Кроме того, GSC уже работает над созданием контент-карты, которая будет включать планы по выпуску обновлений и дополнений после релиза игры. Ожидается, что эта карта станет доступна в ближайшее время и даст сообществу ясное представление о том, что ждёт игроков в будущем, как в официальных обновлениях, так и в поддержке модов.

С таким подходом к модификациям, S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжит традиции предыдущих игр серии, которые стали культовыми благодаря активной поддержке со стороны моддеров. Ожидается, что сообщество сможет развивать игру в новых направлениях, что сделает её ещё более привлекательной и долгоживущей​.

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32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Вот вы сейчас тут все воняетн но при этом будете качать и играть. Типичный плейграунд.

8
Темный-Властелин

если нахаляву можно демку посмотреть, почему бы и нет, а вот покупать другое дело

0
Никита Дроздоvv

Я Помню, общался с одним человеком. Он вообще заявлял, что игру он не ждёт, ему на неё всё равно, но играть он в неё все равно будет. Скачает с торрента, естественно, но это не самое главное. Он заявил, что скачает игру, будет играть и кайфовать, но при этом максимально занизит рейтинг игры, где только сможет, какой бы она не была хорошая, плохая - ему без разницы. По его мнению, разработчики это заслужили. И вообще он заявил, что желает тотальный провал игры. он не хочет, что бы эта игра получилось, но при этом он будет играть. Что за тотальное лицемерие! Что вообще в головах у таких людей?

0
-zotik-

Моды и будут чинить игру

7
erfee

Помойка, в топку.

7
KleptomaniacalAlbert

Сталкер 2 горящие жопы

3
ZER0 T0LERANCE

Половина комьюнити ждёт этого больше, чем саму игру.

2
Ahnx

Этот фуфел не взлетит вообще, какие моды?

Забудьте про него.

2
Темный-Властелин

как основа для модов, может быть и получится чего

-1
Никита Дроздоvv

В комментариях как обычно

2
DenisKarabass

как же у рассиян пуканы горят в коментах)) остудите о4ки)))

2
Blacksmoke1991

это у самых недалёких

0
Никита Дроздоvv

, моды это интересно. Даже интересно, как это будет реализовано и как это будет выглядеть. Неужели на Unreal Engine можно создать мод, который будет менять всю игру? Неужели на Сталкер 2 когда то может выйти какой нибудь условный Сталкер Апдейт? Это же вообще глобальный мод. Это можно сказать. Даже другая игра. Неужели такие моды Возможны на Unreal Engine?

1
Истинный_Пророк

Евгений Кулик вот, что сказал о модах и не только... А Вы знаете в какие моды играют сами разрабы из GSC?

Их есть у меня: ANOMALY "GAMMA"

0
SERGEY-SP

Пусть игру сперва родят ,а не о модах пиз..ят!!

0
Real Slim Shady

Вряд ли будет удобно как раньше (перекинул папку gamedata и всё установил мод, эх)

0
Costollom
Инструментарий S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет ограниченным: модам быть

Да ладно?!

-1
Destroited

Да серьезно модам быть но на старый сталкер а вторую часть опять сто раз переносить будут

1
DEAD S.n.A.k.e.

Единственный реальный мод, которых лично мне хотелось бы увидеть, это полноценную поддержку VR (не через это недоразумение ака UEVR, а именно нативно, в самой игре, со всеми вытекающими плюшками вроде независимого отслеживания обеих рук, использование предметов движениями, а не нажатиями кнопок, и т.д.). Если бы было понимание, когда поддержка модов появится (спойлер: тогда же, когда и мультиплеер - никогда (фить-ха!)) и, после её появления, возможно ли "запилить" полноценную поддержку VR с таким инструментарием, то я бы даже воздержался от прохождения игры на некоторое время. А так, видимо, придётся потом проходить во второй раз.

Ну, игра же с кучей концовок и в целом "про свободу", так что второе прохождение явно будет не хуже первого!

Правда?...

-3
shit again

Удачи с оптимизацией

-4
A E

Где ты видел оптимизацию на уе5?)

-3
danilukHF A E

на этом движке играл только в сайлент хилл с какими то просадки или микрофризами, если везде так будет то накер такое)

0
Abarmot90 danilukHF

Оно везде так и есть

0
Никита Дроздоvv danilukHF

Я играл в Робокопа там тоже unreal Engine 5 там такая же ситуация как в сайлент Хилл

0
Murch_OS

моды где чубатронов с наймитами рвать будут, вэлком)

-4
Janekste

Я совсем не жду S.T.A.L.K.E.R. 2, но я очень жду сюжетные моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 от талантливых русских мододелов. Ибо сами GSC маловероятно, что смогут сделать всё круто, тем более с их политикой "отказа от всего русского". Они из-за политики каноны сталкера переписывают, что тупо и нелепо. Поэтому все надежды на русских талантливых мододелов, а GSC спасибо за инструментарий для модостроения - и на этом всё. Свободны! Дальше мододелы сами справятся.

-4
Диванный Боец

Короче опять эта помойка будет жить исключительно за счет модеров

-5
Costollom

Модеров никто не заставляет, тем более они сами могут сделать "Тот Самый Сталкер" (не могут).

-9
saa0891 Costollom
тем более они сами могут сделать "Тот Самый Сталкер" (не могут).

Если ты только из бункера вылез то хотя бы поинтересовался темой что бы не нести бредятину, уже сто раз сделали и продолжают делать (каждый год выходит мнго интересных глобальных модов а старые обновляться и дорабатываются), при чём с механиками и элементами которые GSC ни когда не сделают и не придумают.

https://ap-pro.ru/toploads/?ysclid=m2j8cd7dn3790168689

1
Destroited saa0891

Да бесполезно что-то доказывать этому полупокеру не трать время

3
Janekste Costollom

Мододелы уже давно сделали всё гораздо круче "того самого сталкера". Я 99% времени в первых сталкерах играл в сюжетные моды от талантливых русских мододелов, а не в сталкер от GSC.

2
-zotik- Costollom

Лост обливион и аномалия это шутка для тебя какая то?

0