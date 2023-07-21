Как выглядит аномалия "Громовое поле" из S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало описание электро-аномалии «Громовое поле», а также его скриншот из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2:

«Посреди поля на холме стоит большой валун, в который постоянно бьет молния. На холме встречаются стеклянные пластины, которые образовались из-за того, что туда била молния, и песок разогревался до экстремальных температур. Когда игрок подходит к ним, он получает периодический урон от электричества».

30 мая сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовало на торрентах билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl размером 200 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.