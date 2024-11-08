Компания GSC представила новый ключ-арт к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - определенно одна из самых ожидаемых игр 2024 года и, казалось бы, не нуждается в дополнительном представлении. Однако студия GSC Game World продолжает радовать поклонников все новыми и новыми материалами по игре.

Если вчера разработчики порадовали нас новым трейлером о Зоне, коварной, опасной, но не менее захватывающей и красивой, то сегодня показали новый ключевой арт игры, на котором показана градирня на фоне ЧАЭС.

Градирни, верно? Вы бывали там раньше? Я был там однажды. Это мрачное место, но когда поднимаешься на самый верх, то только тогда осознаешь, что это такое. Именно отсюда можно увидеть всю Зону.



Чем больше вы будете знать о Зоне, тем больше у вас шансов пережить еще один день. Готовьтесь исследовать тайны и секреты, которые хранит Зона, - сделайте все возможное, чтобы достичь своей цели.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, GOG) и по подписке Game Pass.