Компания GSC представила новый ключ-арт к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - определенно одна из самых ожидаемых игр 2024 года и, казалось бы, не нуждается в дополнительном представлении. Однако студия GSC Game World продолжает радовать поклонников все новыми и новыми материалами по игре.
Если вчера разработчики порадовали нас новым трейлером о Зоне, коварной, опасной, но не менее захватывающей и красивой, то сегодня показали новый ключевой арт игры, на котором показана градирня на фоне ЧАЭС.
Градирни, верно? Вы бывали там раньше? Я был там однажды. Это мрачное место, но когда поднимаешься на самый верх, то только тогда осознаешь, что это такое. Именно отсюда можно увидеть всю Зону.
Чем больше вы будете знать о Зоне, тем больше у вас шансов пережить еще один день. Готовьтесь исследовать тайны и секреты, которые хранит Зона, - сделайте все возможное, чтобы достичь своей цели.
Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, GOG) и по подписке Game Pass.
Неужели я дождался) Разделяю предвкушение всех, кто на релизе планирует ворваться наверное в самый атмосферный из игровых миров- место на диске выделил, предзаказ оформлен, свободного времени вплоть до новогодних праздников. Сейчас неспеша прохожу оригинальную трилогию- так сказать освежаю воспоминания. Как же классно будет посетить старые знакомые места, но только с современной картинкой. Лично для меня Сталкер- это в первую очередь густейшая атмосфера и эксплоринг, а из представленных материалов и то и другое на высоком уровне. Хейтеры, запасайтесь терпением- ведь вам придется смотреть прохождение на ютубе, скринить- и выискивать несоответствия теней от травинок, писать десятки злобных комментов и делать прочие серьезные штуки, которыми вы занимаетесь вместо того, чтобы играть в игры.
Почему?Хейтеры поиграют через торрент через несколько часов после релиза
Тоже предзаказал еще давно оч, жду предзагрузку
На какой озвучке с кайфом будешь проходить для максимальной атмосферности и иммерсивности ?На украинской или английской?)
Я в трилогию поиграл на украинском недавно, и скажу честно, мне понравилось, но в трилогии ключевая особенность в том, что не все нпс говорят на украинском, некоторые говорят на русском (долговцы, военные, наемники и монолитовцы), а бандиты на суржике (смесь русского и украинского) и это классно. Это, скорее всего, было сделано из-за нехватки денег на полноценный перевод игры, поэтому решили сэкономить и некоторые группировки не переводить, но вышло круто, как мне кажется. Но во втором сталкер такого не будет. Но сказать, что это очень сильный удар по атмосфере не могу (по крайней мере для меня), хотя для тех кто не понимает украинский это проблема.
дождаться одно!Ещё в каком виде это Алоэ выйдет!И как будет идти!
К бою против мутантов готовы
Субтритры русские, озвучка украинская.
Английская бездушная максимально судя по видева.
Походу релиз и впрямь 20го
красевое
Однозначно красивый джипег,да.Художник молодец,атмосферно.
Я бы на месте нашего правительства запретил игру в России! =)))
О, политика опять.
так её уже нет в рф в продаже, уже запрещена по факту
А причем здесь политика? Чисто из-за того, что Григорович и Ко закидали страйками 2-х белорусских блогеров =)
Типа вам её продают)))))
Да типа нам и не надо, все равно обгадятся как и с первой частью. Сталкер только модеры и вытянули в культовый статус и то в основном на территории СНГ. Я прекрасно помню релиз первой части и какой она "играбельной" была...
сделайте оптимизацию уровня гост тсусимы
Какой ещё Цусимы))... В пример приводи игры на UE5
Даже не верится, что 2 Сталкер на подходе уже.... Интересно получится поймать те же ощущения, что и 17 лет назад?)
нет. Тогда это был прорыв. Сейчас все, что я увидел - халтура и попытка хайпануть на ностальгии. ИИ уг, физика уг, графика уг. Уверен, что багов на выходу будет еще больше, чем в первом
а ты уже играл?
Замыливание справа всё портит.
Все ее так ждут, видимо на родном английском собрались играть.
так субтитры же есть, я читать умею - прочту
Озвучку надо дождатся, кто то из любителей обещал запилить после релиза
На украинском будем проходить, с русскими субтитрами. Славяне всё поймут.
не получится там будет русские субтитры и английская озвучка))
Ну что, Хейтеры: ожидаете торренты?) а то 12 дней осталось, а вы все воняете. При этом наяриваете на каждый кадр игры)
Я жду торрент, если все ок мб куплю
Просто игра года, а хейтеры только способствуют её продвижению создавая активность.
Ну насчет игры года наврядли, но думаю стабильно на 6-7 из 10 игра будет
Думаю на 8 потянет. Визуал есть, звук отличный, реиграбельность. Технические баги только могут снизить оценку, но в наше время это не критично и всегда можно их поправить. А самое главное доступ к SDK игры, который даст игре долгое будущее.
Киберпадле это не особо помешало
А как же повестка и инклюзивность? Щас каждый будет вонять, что на Скадовске черный продавец
12 дней осталось, даже не верится если честно, никто не знает - предзагрузка будет?Сколько ГБ займет?
150гб если верить системкам. С таким размером предзагрузка желательна конечно
На "6 из 10" игра...
Ну да, такие у меня ожидания, будет лучше поменяю или хуже
Если у вас такие ожидания, то наверное вас игра не интересует и задавать вопросы не стоит.
Почему? 6 из 10 это неплохая игра на убить время, не шедевр и тд
на фоне следующего то переноса) почему картинку не показать то)
Жди торрент неуч)
а какие еще варианты то
Ныть до последнего
Я не ною вот, и даже игру планирую купить. Однако ожидания от нее очень низкие. Это не значит, что я хочу её провала, потому что делали её украинцы и сто раз переносили. Просто реально - всё, что я видел по игре до этого, особого восторга у меня не вызвало, хотя я поклонник оригинальных игры и даже в своё время читал кучу книжек по ним.
Ну я имел ввиду именно хейтеров. Каждый баран считает своим долгом написать про "перенос" и т.д, а сами же спят и видят как летят в первых рядах качать игру. Ну вот что за дауны, скажи мне?
А так вряд ли игра подарит такие же ощущения, как трилогия. Я вообще путь начинал с ЗП когда мне было лет 8. Какие же эмоции были ляяя