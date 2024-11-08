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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 331 оценка

Компания GSC представила новый ключ-арт к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Gruz_
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - определенно одна из самых ожидаемых игр 2024 года и, казалось бы, не нуждается в дополнительном представлении. Однако студия GSC Game World продолжает радовать поклонников все новыми и новыми материалами по игре.

Если вчера разработчики порадовали нас новым трейлером о Зоне, коварной, опасной, но не менее захватывающей и красивой, то сегодня показали новый ключевой арт игры, на котором показана градирня на фоне ЧАЭС.

Градирни, верно? Вы бывали там раньше? Я был там однажды. Это мрачное место, но когда поднимаешься на самый верх, то только тогда осознаешь, что это такое. Именно отсюда можно увидеть всю Зону.

Чем больше вы будете знать о Зоне, тем больше у вас шансов пережить еще один день. Готовьтесь исследовать тайны и секреты, которые хранит Зона, - сделайте все возможное, чтобы достичь своей цели.
Новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl посвятили системе оружия и его модификациям

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года на Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, GOG) и по подписке Game Pass.

10
68
Комментарии: 68
Ваш комментарий
Alex Row

Неужели я дождался) Разделяю предвкушение всех, кто на релизе планирует ворваться наверное в самый атмосферный из игровых миров- место на диске выделил, предзаказ оформлен, свободного времени вплоть до новогодних праздников. Сейчас неспеша прохожу оригинальную трилогию- так сказать освежаю воспоминания. Как же классно будет посетить старые знакомые места, но только с современной картинкой. Лично для меня Сталкер- это в первую очередь густейшая атмосфера и эксплоринг, а из представленных материалов и то и другое на высоком уровне. Хейтеры, запасайтесь терпением- ведь вам придется смотреть прохождение на ютубе, скринить- и выискивать несоответствия теней от травинок, писать десятки злобных комментов и делать прочие серьезные штуки, которыми вы занимаетесь вместо того, чтобы играть в игры.

4
ilyakingcud

Почему?Хейтеры поиграют через торрент через несколько часов после релиза
Тоже предзаказал еще давно оч, жду предзагрузку

-2
VIGITAL1

На какой озвучке с кайфом будешь проходить для максимальной атмосферности и иммерсивности ?На украинской или английской?)

-2
Михаил Волчун VIGITAL1

Я в трилогию поиграл на украинском недавно, и скажу честно, мне понравилось, но в трилогии ключевая особенность в том, что не все нпс говорят на украинском, некоторые говорят на русском (долговцы, военные, наемники и монолитовцы), а бандиты на суржике (смесь русского и украинского) и это классно. Это, скорее всего, было сделано из-за нехватки денег на полноценный перевод игры, поэтому решили сэкономить и некоторые группировки не переводить, но вышло круто, как мне кажется. Но во втором сталкер такого не будет. Но сказать, что это очень сильный удар по атмосфере не могу (по крайней мере для меня), хотя для тех кто не понимает украинский это проблема.

0
SERGEY-SP

дождаться одно!Ещё в каком виде это Алоэ выйдет!И как будет идти!

1
вупсич пупсич

К бою против мутантов готовы

Субтритры русские, озвучка украинская.
Английская бездушная максимально судя по видева.

-2
Punisher1

Походу релиз и впрямь 20го

1
A E

красевое

0
VIGITAL1

Однозначно красивый джипег,да.Художник молодец,атмосферно.

-1
Комментарий удален
Kvizac Haderah

Я бы на месте нашего правительства запретил игру в России! =)))

0
ЛехаДезертир

О, политика опять.

-3
ilyakingcud

так её уже нет в рф в продаже, уже запрещена по факту

3
Kvizac Haderah ЛехаДезертир

А причем здесь политика? Чисто из-за того, что Григорович и Ко закидали страйками 2-х белорусских блогеров =)

-2
Фризостат
Я бы на месте нашего правительства запретил игру в России! =)))

Типа вам её продают)))))

0
Kvizac Haderah Фризостат

Да типа нам и не надо, все равно обгадятся как и с первой частью. Сталкер только модеры и вытянули в культовый статус и то в основном на территории СНГ. Я прекрасно помню релиз первой части и какой она "играбельной" была...

0
SkyraX

сделайте оптимизацию уровня гост тсусимы

0
Фризостат

Какой ещё Цусимы))... В пример приводи игры на UE5

-1
Lvinomord

Даже не верится, что 2 Сталкер на подходе уже.... Интересно получится поймать те же ощущения, что и 17 лет назад?)

-3
SaDaR

нет. Тогда это был прорыв. Сейчас все, что я увидел - халтура и попытка хайпануть на ностальгии. ИИ уг, физика уг, графика уг. Уверен, что багов на выходу будет еще больше, чем в первом

5
Maxell23 SaDaR

а ты уже играл?

0
Кей Овальд

Замыливание справа всё портит.

-3
001fess

Все ее так ждут, видимо на родном английском собрались играть.

-3
ilyakingcud

так субтитры же есть, я читать умею - прочту

0
Madiark

Озвучку надо дождатся, кто то из любителей обещал запилить после релиза

1
ЛехаДезертир

На украинском будем проходить, с русскими субтитрами. Славяне всё поймут.

0
Maxell23 ЛехаДезертир

не получится там будет русские субтитры и английская озвучка))

0
ilyakingcud Maxell23
0
Гамер132

Ну что, Хейтеры: ожидаете торренты?) а то 12 дней осталось, а вы все воняете. При этом наяриваете на каждый кадр игры)

-4
James16rus

Я жду торрент, если все ок мб куплю

0
ЛехаДезертир

Просто игра года, а хейтеры только способствуют её продвижению создавая активность.

-5
ilyakingcud

Ну насчет игры года наврядли, но думаю стабильно на 6-7 из 10 игра будет

3
ЛехаДезертир ilyakingcud

Думаю на 8 потянет. Визуал есть, звук отличный, реиграбельность. Технические баги только могут снизить оценку, но в наше время это не критично и всегда можно их поправить. А самое главное доступ к SDK игры, который даст игре долгое будущее.

0
Фризостат ЛехаДезертир
Технические баги только могут снизить оценку, но в наше время это не критично и всегда можно их поправить

Киберпадле это не особо помешало

0
Гамер132 ЛехаДезертир

А как же повестка и инклюзивность? Щас каждый будет вонять, что на Скадовске черный продавец

0
ilyakingcud

12 дней осталось, даже не верится если честно, никто не знает - предзагрузка будет?Сколько ГБ займет?

-7
XpressV

150гб если верить системкам. С таким размером предзагрузка желательна конечно

2
ZAUSA

На "6 из 10" игра...

-2
ilyakingcud ZAUSA

Ну да, такие у меня ожидания, будет лучше поменяю или хуже

2
ZAUSA ilyakingcud

Если у вас такие ожидания, то наверное вас игра не интересует и задавать вопросы не стоит.

-4
ilyakingcud ZAUSA

Почему? 6 из 10 это неплохая игра на убить время, не шедевр и тд

2
Alex40001

на фоне следующего то переноса) почему картинку не показать то)

-8
Гамер132

Жди торрент неуч)

0
AlexFoRestor Гамер132

а какие еще варианты то

0
Гамер132 AlexFoRestor

Ныть до последнего

2
AlexFoRestor Гамер132

Я не ною вот, и даже игру планирую купить. Однако ожидания от нее очень низкие. Это не значит, что я хочу её провала, потому что делали её украинцы и сто раз переносили. Просто реально - всё, что я видел по игре до этого, особого восторга у меня не вызвало, хотя я поклонник оригинальных игры и даже в своё время читал кучу книжек по ним.

0
Гамер132 AlexFoRestor

Ну я имел ввиду именно хейтеров. Каждый баран считает своим долгом написать про "перенос" и т.д, а сами же спят и видят как летят в первых рядах качать игру. Ну вот что за дауны, скажи мне?

А так вряд ли игра подарит такие же ощущения, как трилогия. Я вообще путь начинал с ЗП когда мне было лет 8. Какие же эмоции были ляяя

0