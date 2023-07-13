"Красоты Зоны" из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них изображены «красоты Зоны» на пути к Сердцу Чернобыля — свалку транспорта, дворы Припяти, радиолокационную станцию «Дуга» и другие узнаваемые места.
Ранее в том же сообществе разместили аномальные поля и локацию «Горелая деревня» из утекшего билда.
S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще запланирована на 2023 год на PC и Xbox Series. Сразу после релиза игра попадет в Game Pass.
ниже люди до сих пор не понимают, почему в билде текстуры не натянуты и нет постобработки.
Какие нафиг красоты из слитого и не доделанного билда ?
Люди перестали включать мозги, и не видят разницы между слитым ранним билдом где все сырое в однотипных серых тонах, и конечном готовом продукте.
А ведь есть обделенные умом люди предзаказавшие это :D
"никак вы б...ь не научитесь" (с)
Это точно сралкер 2 ? выглядит как буд то игра 2009года )
А где обещанные красоты ? Графика отсталая как сами разрабы этого днища.