"Красоты Зоны" из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них изображены «красоты Зоны» на пути к Сердцу Чернобыля — свалку транспорта, дворы Припяти, радиолокационную станцию «Дуга» и другие узнаваемые места.

Ранее в том же сообществе разместили аномальные поля и локацию «Горелая деревня» из утекшего билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще запланирована на 2023 год на PC и Xbox Series. Сразу после релиза игра попадет в Game Pass.