S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 471 оценка

"Красоты Зоны" из слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Simple Jack
Новости

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. На них изображены «красоты Зоны» на пути к Сердцу Чернобыля — свалку транспорта, дворы Припяти, радиолокационную станцию «Дуга» и другие узнаваемые места.

+ ещё 7 картинок

Ранее в том же сообществе разместили аномальные поля и локацию «Горелая деревня» из утекшего билда.

S.T.A.L.K.E.R. 2 все еще запланирована на 2023 год на PC и Xbox Series. Сразу после релиза игра попадет в Game Pass.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
oldhoudini

ниже люди до сих пор не понимают, почему в билде текстуры не натянуты и нет постобработки.

1
Qwa7

Какие нафиг красоты из слитого и не доделанного билда ?

0
Arnold Schwarzenegger 75

Люди перестали включать мозги, и не видят разницы между слитым ранним билдом где все сырое в однотипных серых тонах, и конечном готовом продукте.

0
FlyRazer

А ведь есть обделенные умом люди предзаказавшие это :D
"никак вы б...ь не научитесь" (с)

-1
flaur74

Это точно сралкер 2 ? выглядит как буд то игра 2009года )

-2
Destroited

А где обещанные красоты ? Графика отсталая как сами разрабы этого днища.

-2