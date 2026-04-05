Лабиринт теней: Улицы Лиманска в "S.T.A.L.K.E.R. 2 Cost of Hope" будут меняться прямо на глазах у игроков

Готовьтесь, сталкеры, ведь Зона в «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» приготовила сюрпризы, способные перевернуть ваше представление о знакомых локациях! Свежая порция лорной информации из нового артбука игры проливает свет на одну из самых легендарных и зловещих территорий – Лиманск, и это не тот город, который мы помним!

Как оказалось, разработчики подошли к воссозданию Лиманска с совершенно новой, аномальной точки зрения. В артбуке содержится описание, которое вводит в игру концепт «Пространственного пузыря»:

Аномальное образование, напоминающее утерянный городок ученых – Лиманск. Запутанный лабиринт улиц и дворов выглядит как чей-то сон или нечеткое воспоминание об этом месте. Каждый сталкер, бывавший в Лиманске, найдет здесь знакомые места - как тот двор, где он когда-то сделал схрон, или НИИ «Радиоволна», где раньше работали жители города

Многие сталкеры, которые попали сюда, так и не смогли найти выход из этого причудливого места. Поговаривают, что их тени до сих пор бродят по вечно меняющимся улицам. Даже Таченко, легендарный генерал Долга, погиб здесь. Причина его смерти до сих пор остается одной из самых жутких загадок Зоны».

Особое внимание привлекает упоминание гибели генерала Таченко. В оригинальной трилогии мы лишь находили его записи и артефакты, связанные с его трагической судьбой. Теперь же, в этом «Пространственном пузыре», где его смерть «остается одной из самых жутких загадок», мы, вероятно, сможем погрузиться глубже в его историю, найти новые записки, артефакты или даже стать свидетелями аномальных отголосков его последних часов. Возможно, именно в этом "отпечатке" Лиманска разработчики позволят нам разгадать тайну его гибели.