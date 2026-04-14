ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 488 оценок

Лаборатория X-18 открывает двери: S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентное обновление

Gutsz Gutsz

Недавняя утечка официально подтвердилась. Команда разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщила, что долгожданное бесплатное контентное обновление под интригующим названием Sealed Truth полностью готово. Это расширение не просто добавляет в игру свежие локации и патчи, а выступает своеобразным мостиком, соединяющим основную кампанию с масштабным летним аддоном.

Новое обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на следующей неделе и откроет двери лаборатории X-18

Главной новинкой свежего апдейта становится сюжетная цепочка заданий, отправляющая сталкеров прямиком в легендарную и зловещую Лабораторию X-18. Чтобы получить пропуск на опасные и ранее запечатанные нижние уровни комплекса, прославившегося своими чудовищными экспериментами над мутантами, игрокам необходимо поговорить с новым персонажем по кличке Диод.

Исследуйте места ужасающих экспериментов и найдите ответы. Идя на оправданные риски, вы можете заполучить... впрочем, не будем забегать вперед.

Вдобавок к хоррор-составляющей в X-18, обновление Sealed Truth предлагает массу геймплейных исправлений, оттачивающих боевые механики. Вот некоторые из самых важных багфиксов патча:

  • Решена раздражающая проблема излишнего спавна сильных типов мутантов на длительных стадиях кампании.
  • Исправлена обидная ошибка задания Dark as a Dungeon, которая автоматически приводила к отмене квеста, если игрок преждевременно переступал сюжетную «точку невозврата».
  • Кроме того, патч освежает визуальную часть за счет новых экранов загрузки.

Авторы настоятельно рекомендуют владельцам неофициальных фанатских дополнений быть особенно бдительными. Если у вас наблюдаются проблемы со стабильностью, сначала отключите или удалите все модификации, так как они могут конфликтовать со свежим патчем».

Напомним, что обновление Sealed Truth — это лишь подготовка почвы перед самым важным летним релизом. Выход сюжетного дополнения Cost of Hope запланирован на лето 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Именно с этим крупным аддоном ожидается, что вместе с сюжетной линией разработчики должны выпустить патч, обновляющий ядро движка Unreal Engine 5 до самой актуальной и оптимизированной версии.

Скриншоты Обновления
45
20
Комментарии:
Ваш комментарий
malars0

лучше б эта поделка нормальную озвучку получила

21
AudioslaveOo

представляю какую я бомбическую игру буду играть через 2 года, ммм!

17
shmops-pops

а мертвые нпс всё также торчат из структур ногами к верху?))

7
vegas99
Кроме того, патч освежает визуальную часть за счет новых экранов загрузки.

Тоддик укусил? 😂

6
хойщик4ойстепени

Хороший патч

6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ