Лаборатория X-18 открывает двери: S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентное обновление

Недавняя утечка официально подтвердилась. Команда разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщила, что долгожданное бесплатное контентное обновление под интригующим названием Sealed Truth полностью готово. Это расширение не просто добавляет в игру свежие локации и патчи, а выступает своеобразным мостиком, соединяющим основную кампанию с масштабным летним аддоном.

Главной новинкой свежего апдейта становится сюжетная цепочка заданий, отправляющая сталкеров прямиком в легендарную и зловещую Лабораторию X-18. Чтобы получить пропуск на опасные и ранее запечатанные нижние уровни комплекса, прославившегося своими чудовищными экспериментами над мутантами, игрокам необходимо поговорить с новым персонажем по кличке Диод.

Исследуйте места ужасающих экспериментов и найдите ответы. Идя на оправданные риски, вы можете заполучить... впрочем, не будем забегать вперед.

Вдобавок к хоррор-составляющей в X-18, обновление Sealed Truth предлагает массу геймплейных исправлений, оттачивающих боевые механики. Вот некоторые из самых важных багфиксов патча:

Решена раздражающая проблема излишнего спавна сильных типов мутантов на длительных стадиях кампании.

Исправлена обидная ошибка задания Dark as a Dungeon, которая автоматически приводила к отмене квеста, если игрок преждевременно переступал сюжетную «точку невозврата».

Кроме того, патч освежает визуальную часть за счет новых экранов загрузки.

Авторы настоятельно рекомендуют владельцам неофициальных фанатских дополнений быть особенно бдительными. Если у вас наблюдаются проблемы со стабильностью, сначала отключите или удалите все модификации, так как они могут конфликтовать со свежим патчем».

Напомним, что обновление Sealed Truth — это лишь подготовка почвы перед самым важным летним релизом. Выход сюжетного дополнения Cost of Hope запланирован на лето 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Именно с этим крупным аддоном ожидается, что вместе с сюжетной линией разработчики должны выпустить патч, обновляющий ядро движка Unreal Engine 5 до самой актуальной и оптимизированной версии.