Лаборатория X-18 открывает двери: S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентное обновление

Недавняя утечка официально подтвердилась. Команда разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщила, что долгожданное бесплатное контентное обновление под интригующим названием Sealed Truth полностью готово. Это расширение не просто добавляет в игру свежие локации и патчи, а выступает своеобразным мостиком, соединяющим основную кампанию с масштабным летним аддоном.
Главной новинкой свежего апдейта становится сюжетная цепочка заданий, отправляющая сталкеров прямиком в легендарную и зловещую Лабораторию X-18. Чтобы получить пропуск на опасные и ранее запечатанные нижние уровни комплекса, прославившегося своими чудовищными экспериментами над мутантами, игрокам необходимо поговорить с новым персонажем по кличке Диод.
Исследуйте места ужасающих экспериментов и найдите ответы. Идя на оправданные риски, вы можете заполучить... впрочем, не будем забегать вперед.
Вдобавок к хоррор-составляющей в X-18, обновление Sealed Truth предлагает массу геймплейных исправлений, оттачивающих боевые механики. Вот некоторые из самых важных багфиксов патча:
- Решена раздражающая проблема излишнего спавна сильных типов мутантов на длительных стадиях кампании.
- Исправлена обидная ошибка задания Dark as a Dungeon, которая автоматически приводила к отмене квеста, если игрок преждевременно переступал сюжетную «точку невозврата».
- Кроме того, патч освежает визуальную часть за счет новых экранов загрузки.
Авторы настоятельно рекомендуют владельцам неофициальных фанатских дополнений быть особенно бдительными. Если у вас наблюдаются проблемы со стабильностью, сначала отключите или удалите все модификации, так как они могут конфликтовать со свежим патчем».
Напомним, что обновление Sealed Truth — это лишь подготовка почвы перед самым важным летним релизом. Выход сюжетного дополнения Cost of Hope запланирован на лето 2026 года для платформ Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Именно с этим крупным аддоном ожидается, что вместе с сюжетной линией разработчики должны выпустить патч, обновляющий ядро движка Unreal Engine 5 до самой актуальной и оптимизированной версии.
лучше б эта поделка нормальную озвучку получила
представляю какую я бомбическую игру буду играть через 2 года, ммм!
а мертвые нпс всё также торчат из структур ногами к верху?))
Тоддик укусил? 😂
Хороший патч