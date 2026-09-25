Ледяной ад вместо ЧАЭС: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 тизерят новую снежную локацию

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и DLC «Цена Надежды» фанаты обнаружили множество зацепок, указывающих на загадочную локацию - «Холодный остров».

Хотя официального анонса от GSC пока не было, в игре уже собралось прилично улик:

Диалог со Шрамом: При прохождении за «Искру» (после базы «Полдня» и Сферы) Шрам на «Ростке» рассказывает, что из-за вмешательства в «Второй Карибский эксперимент» 2019 года ледяным стал только этот остров.

Записи на «Скадовске»: На Затоне в КПК Сони

Секреты патча 2.0: В «Рыжем лесу» и на «Генераторах» появились постеры с упоминанием острова, лаборатории Х-6, вариометра Суслова и судна НИС «ОРОЛ», использовавшегося ещё в «Первом Карибском эксперименте» 1995 года.

Радиоперехват: В аномалии «Фарадей» на «Железном лесу» можно поймать запись: «Вижу двух придурков в зимнем камуфляже. Шастают туда-сюда, будто с Луны свалились».

Обилие отсылок к экспериментом и зимней экипировке явно намекает, что «Холодный остров» может стать главной локацией в будущем крупном дополнении.