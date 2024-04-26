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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 952 оценки

Локации Припяти в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

butcher69
Новости

На годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС студия GSC Game World решила представить небольшой трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Ролик посвящен Зоне, где можно найти всё: деньги, друзей или смерть.

Трейлер также представляет Рихтера, одного из друзей главного героя, который уже давно ходит по Зоне и немало испытал её опасности. В этот раз создатели обошлись без переноса даты релиза — она все также назначена на 5 сентября этого года для PC и Xbox Series.

-4
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
saa0891

Геймплей опять не завезли и это за 5 месяцев до очередного переноса.

2
Никита Дроздоvv

Ну, по идее, геймплей должны показать уже скоро, так как несколько лет назад пиар менеджер сказал, что активная рекламная компания начнется за 4 месяца до релиза. если, конечно, планы не изменились.

0
no homo

Забавно как дурачки тут про смуту что-то заливают. Да, эта "игра" провалилась. Да, на ней попилили огромное количество бюджетных средств. Но как бы и чо? Мы ее что восхваляем? Наоборот стараемся забыть как страшный сон. А почему про успешный Atomic Heart ничего не пишем? Или это другое уже?

2
Никита Дроздоvv

Ну да, странно. Тут один человек писал, что русские не умеют делать игры. А я думаю, а как же Атомик Харт?

0
WittyOrvilleton
А почему про успешный Atomic Heart ничего не пишем?

Окей, давай напишу. У кого он стал игрой года?

-2
no homo WittyOrvilleton

у кого?

1
WittyOrvilleton no homo

Я тебя и спросил. Он же успешный по твоему. Ну давай, перечисли мне его заслуги.

0
Никита Дроздоvv WittyOrvilleton

а атомик харт плохая игра что ли?

1
Никита Дроздоvv

Не смотря не на что. Хочется верить в успех Сталкера 2.

2
darkMarshall

Это мне нада

0
Гена Транквилизатор

И анонсы изначально делают на русском, а потом от горящего пердака, сидя в чехии, быстро все удаляют

0
A E Гена Транквилизатор

Можно бесконечно смотреть на текущую воду, бред который пишет Еж81 и спорить по какой причине ждалкер2 выходит без ру локали..

Да пусть хоть на китайском.

-2
Гена Транквилизатор

А не пререндер будет?

0
Lunersun

Ну хоть без английского на этот раз.

0
Slaverok01

Че там лет 7 ждать как и первую часть)))

0
BENDJI

Лучше подождать сколько потребуется, чем получилась бы Смута.

0
fundamentalist

через пару месяцев выйдет трейлер переноса на полгода, и так циклично по кругу, сталкер 2 = современному ммм

0
Bobby270688

Пэрэнос будэ.

0
lokdogg

как же хейтерки рвутся

-1
AttractiveValko

Смотрю на это и рад, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не вышел в 2012-м, по сравнению с тем, что было в планах тогда, это явно лучше.

-3
Oscilograf

Покупать я это конечно не буду, но на торрентах посмотрю.

-3
BENDJI

Выглядит очень круто, надеюсь сюжетка будет на уровне.

-4
Unicorling

Тут ты можешь знайти усе, кроме игры

-6
Grand_91

Ошибся новостью, Смута в другом месте

-1
WittyOrvilleton

Скрестим пальцы за Сталкер 2 и будем надеяться, что его не постигнет судьба провальной Смуты.

-6
Гена Транквилизатор

Сталкер 2 не повторит ошибок смуты-он не выйдет

-1
WittyOrvilleton Гена Транквилизатор

А если выйдет? Ты побреешься на лысо? Если что, я заскриншотил твой пост на случай важных переговоров, когда игра таки выйдет.)

-3
Oscilograf Гена Транквилизатор

Да я думаю выйдет, просто сильно позже, потом будут патчи, играбельное это будет не скоро.

-1