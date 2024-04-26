Локации Припяти в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

На годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС студия GSC Game World решила представить небольшой трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Ролик посвящен Зоне, где можно найти всё: деньги, друзей или смерть.
Трейлер также представляет Рихтера, одного из друзей главного героя, который уже давно ходит по Зоне и немало испытал её опасности. В этот раз создатели обошлись без переноса даты релиза — она все также назначена на 5 сентября этого года для PC и Xbox Series.
Геймплей опять не завезли и это за 5 месяцев до очередного переноса.
Ну, по идее, геймплей должны показать уже скоро, так как несколько лет назад пиар менеджер сказал, что активная рекламная компания начнется за 4 месяца до релиза. если, конечно, планы не изменились.
Забавно как дурачки тут про смуту что-то заливают. Да, эта "игра" провалилась. Да, на ней попилили огромное количество бюджетных средств. Но как бы и чо? Мы ее что восхваляем? Наоборот стараемся забыть как страшный сон. А почему про успешный Atomic Heart ничего не пишем? Или это другое уже?
Ну да, странно. Тут один человек писал, что русские не умеют делать игры. А я думаю, а как же Атомик Харт?
Окей, давай напишу. У кого он стал игрой года?
у кого?
Я тебя и спросил. Он же успешный по твоему. Ну давай, перечисли мне его заслуги.
а атомик харт плохая игра что ли?
Не смотря не на что. Хочется верить в успех Сталкера 2.
Это мне нада
И анонсы изначально делают на русском, а потом от горящего пердака, сидя в чехии, быстро все удаляют
Можно бесконечно смотреть на текущую воду, бред который пишет Еж81 и спорить по какой причине ждалкер2 выходит без ру локали..
Да пусть хоть на китайском.
А не пререндер будет?
Ну хоть без английского на этот раз.
Че там лет 7 ждать как и первую часть)))
Лучше подождать сколько потребуется, чем получилась бы Смута.
через пару месяцев выйдет трейлер переноса на полгода, и так циклично по кругу, сталкер 2 = современному ммм
Пэрэнос будэ.
как же хейтерки рвутся
Смотрю на это и рад, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не вышел в 2012-м, по сравнению с тем, что было в планах тогда, это явно лучше.
Покупать я это конечно не буду, но на торрентах посмотрю.
Выглядит очень круто, надеюсь сюжетка будет на уровне.
Тут ты можешь знайти усе, кроме игры
Ошибся новостью, Смута в другом месте
Скрестим пальцы за Сталкер 2 и будем надеяться, что его не постигнет судьба провальной Смуты.
Сталкер 2 не повторит ошибок смуты-он не выйдет
А если выйдет? Ты побреешься на лысо? Если что, я заскриншотил твой пост на случай важных переговоров, когда игра таки выйдет.)
Да я думаю выйдет, просто сильно позже, потом будут патчи, играбельное это будет не скоро.