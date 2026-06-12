Масштабы полноценной игры: сюжетное DLC "Cost of Hope" для S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит "десятки часов" геймплея

Грядущее сюжетное дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Цена надежды») окажется куда массивнее, чем многие могли ожидать. Вслед за публикацией первых официальных 4K-скриншотов в сети появились подробности о масштабах грядущего расширения.

Согласно свежей информации, дополнение предложит игрокам «десятки часов» игрового процесса.

Такой внушительный хронометраж говорит о том, что разработчики готовят не просто короткую цепочку квестов на пару вечеров, а полноценное крупнобюджетное расширение в духе лучших сюжетных аддонов индустрии (таких как Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или «Кровь и вино» для The Witcher 3).

Игроков ждет не просто новая центральная история, но и:

Новые обширные территории для исследования;

Множество проработанных побочных заданий;

Уникальные виды оружия, экипировки и новые типы смертоносных аномалий.

Напомним, что выход Cost of Hope ожидается в связке с масштабным обновлением игры, которое принесет с собой апгрейд графического движка и исправление множества технических проблем.

Судя по всему, этим летом у фанатов будет отличный повод вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения и пропасть там на очень долгое время.