Масштабы полноценной игры: сюжетное DLC "Cost of Hope" для S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит "десятки часов" геймплея

Грядущее сюжетное дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Цена надежды») окажется куда массивнее, чем многие могли ожидать. Вслед за публикацией первых официальных 4K-скриншотов в сети появились подробности о масштабах грядущего расширения.
Согласно свежей информации, дополнение предложит игрокам «десятки часов» игрового процесса.
Такой внушительный хронометраж говорит о том, что разработчики готовят не просто короткую цепочку квестов на пару вечеров, а полноценное крупнобюджетное расширение в духе лучших сюжетных аддонов индустрии (таких как Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или «Кровь и вино» для The Witcher 3).
Игроков ждет не просто новая центральная история, но и:
- Новые обширные территории для исследования;
- Множество проработанных побочных заданий;
- Уникальные виды оружия, экипировки и новые типы смертоносных аномалий.
Напомним, что выход Cost of Hope ожидается в связке с масштабным обновлением игры, которое принесет с собой апгрейд графического движка и исправление множества технических проблем.
Судя по всему, этим летом у фанатов будет отличный повод вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения и пропасть там на очень долгое время.
Купил давно но пока что жду, пусть побольше пропатчат и длс насрут.
Вы угараете?
Какие же хо., то есть чехи прогрессивные.
Тоесть растягивание принеси-подай с десятками часов унылейшех ходьбы по пустым локациям с редким спавном кабанчиков/монолитовцев из воздуха.
100500 часов интереснейшего геймлея, в уши. На деле же будет то что и должно быть от бездарей.