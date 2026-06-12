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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 669 оценок

Масштабы полноценной игры: сюжетное DLC "Cost of Hope" для S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит "десятки часов" геймплея

TheSkoofLord TheSkoofLord
"Целый город, которого не должно существовать": вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2

Грядущее сюжетное дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope («Цена надежды») окажется куда массивнее, чем многие могли ожидать. Вслед за публикацией первых официальных 4K-скриншотов в сети появились подробности о масштабах грядущего расширения.

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Согласно свежей информации, дополнение предложит игрокам «десятки часов» игрового процесса.

Такой внушительный хронометраж говорит о том, что разработчики готовят не просто короткую цепочку квестов на пару вечеров, а полноценное крупнобюджетное расширение в духе лучших сюжетных аддонов индустрии (таких как Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или «Кровь и вино» для The Witcher 3).

Игроков ждет не просто новая центральная история, но и:

  • Новые обширные территории для исследования;
  • Множество проработанных побочных заданий;
  • Уникальные виды оружия, экипировки и новые типы смертоносных аномалий.

Напомним, что выход Cost of Hope ожидается в связке с масштабным обновлением игры, которое принесет с собой апгрейд графического движка и исправление множества технических проблем.

Судя по всему, этим летом у фанатов будет отличный повод вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения и пропасть там на очень долгое время.

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11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Купил давно но пока что жду, пусть побольше пропатчат и длс насрут.

15
BattleEffect
таких как Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 или «Кровь и вино» для The Witcher 3

Вы угараете?

10
Шрек vs Clair Obser 33

Какие же хо., то есть чехи прогрессивные.

9
Yoshemitsu
дополнение предложит игрокам «десятки часов»
Новые обширные территории для исследования;

Тоесть растягивание принеси-подай с десятками часов унылейшех ходьбы по пустым локациям с редким спавном кабанчиков/монолитовцев из воздуха.

7
В_о_л_ь_к_а

100500 часов интереснейшего геймлея, в уши. На деле же будет то что и должно быть от бездарей.

6
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