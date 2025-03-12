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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 158 оценок

Менеджер GSC Game World озвучил дату следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2

tamikqq
Новости

Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков, в Discord канале.

Один из фанатов спросил, когда же выйдет новый патч, менеджер GSC Game World ответил:

Мы стараемся подготовить его не позднее следующей недели.

О том, насколько большим будет патч и какие проблемы будут исправлены сотрудник игровой студии не пояснил. Скорее всего, подробности исправлений будут раскрыты только после его выпуска.

3
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Опять на 100 гигов?

3
Exies27

Надеемся что нет.

0
Смеагол

😁

0
AlexFoRestor Exies27

Я, честно говоря, не вполне понимаю что они там исправляют. Я начал проходить игру в день релиза и она как была корявой, так и осталась. После череды обновлений все старые баги на месте.

0
VIGITAL1 AlexFoRestor

Как и говорили на релизе играть в это стоит минимум спустя год после выхода.И это самый оптимистичный сценарий.

1
HuperHunt VIGITAL1

А лучше после выхода всех длс и прекращения поддержки. Вот тогда можно будет

0
saa0891

Локации они в любом случае не наполнят, лут в тайниках не исправят, квестов не добавят, даже тем же группировкам Долг и Свобода, господи они до сих пор даже ПНВ и бинокль не сделали, про прицелы и шлемы с автозахватом цели я даже не говорю (в отличии от мододелов которые давно многие косяки за них исправили, даже тот же фонарик который по дефолту просто бесполезен, да только за один мод который замедляет течение времени уже можно памятник мододелам ставить (при чём там целый набор различных вариантов насколько замедлить течение времени), без него бы я игру просто снёс, эти дегенераты из GSC этот серьезный косяк так и не исправили), всё остальное это просто мёртвому припарки.

2
My life is a game

тут только модов ждать походу
мб длс если

0
OculusMortem

Куда ни зайди, нытье об одном и том же вот уже пол года, и еще года 3 это нытье будет продолжаться я так смотрю. Платочек подайте слезки вытереть этому господину.

0
SoRaS3

Вспоминаю патчи на РДР2.. выходят каждую неделю. ))

0
dema239

На фига на эту чухню еще патчи лепить? Кто хотел - уже давно эту халтуру прошел и забыл...

-4
ElectricWatson

да ладно тебе, норм игра если комп тянет)

0
Темур Коноплев

Шикарно, постепенно приводят игру из состояния хорошо в состояние отлично.

-6
Walkan90

В каком месте она была в состоянии хорошо?

0
Темур Коноплев Walkan90

В месте под названием xbox series x. Есть шероховатости, как собственно в ТЧ в момент выхода, но это все тот-же сталкер.

0
saa0891 Темур Коноплев
постепенно приводят игру из состояния хорошо в состояние отлично

Высрасть кривой нерабочий альфа билд на релизе это для тебя состояние хорошо.

0