Менеджер GSC Game World озвучил дату следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2

Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков, в Discord канале.
Один из фанатов спросил, когда же выйдет новый патч, менеджер GSC Game World ответил:
Мы стараемся подготовить его не позднее следующей недели.
О том, насколько большим будет патч и какие проблемы будут исправлены сотрудник игровой студии не пояснил. Скорее всего, подробности исправлений будут раскрыты только после его выпуска.
Опять на 100 гигов?
Надеемся что нет.
😁
Я, честно говоря, не вполне понимаю что они там исправляют. Я начал проходить игру в день релиза и она как была корявой, так и осталась. После череды обновлений все старые баги на месте.
Как и говорили на релизе играть в это стоит минимум спустя год после выхода.И это самый оптимистичный сценарий.
А лучше после выхода всех длс и прекращения поддержки. Вот тогда можно будет
Локации они в любом случае не наполнят, лут в тайниках не исправят, квестов не добавят, даже тем же группировкам Долг и Свобода, господи они до сих пор даже ПНВ и бинокль не сделали, про прицелы и шлемы с автозахватом цели я даже не говорю (в отличии от мододелов которые давно многие косяки за них исправили, даже тот же фонарик который по дефолту просто бесполезен, да только за один мод который замедляет течение времени уже можно памятник мододелам ставить (при чём там целый набор различных вариантов насколько замедлить течение времени), без него бы я игру просто снёс, эти дегенераты из GSC этот серьезный косяк так и не исправили), всё остальное это просто мёртвому припарки.
тут только модов ждать походу
мб длс если
Куда ни зайди, нытье об одном и том же вот уже пол года, и еще года 3 это нытье будет продолжаться я так смотрю. Платочек подайте слезки вытереть этому господину.
Вспоминаю патчи на РДР2.. выходят каждую неделю. ))
На фига на эту чухню еще патчи лепить? Кто хотел - уже давно эту халтуру прошел и забыл...
да ладно тебе, норм игра если комп тянет)
Шикарно, постепенно приводят игру из состояния хорошо в состояние отлично.
В каком месте она была в состоянии хорошо?
В месте под названием xbox series x. Есть шероховатости, как собственно в ТЧ в момент выхода, но это все тот-же сталкер.
Высрасть кривой нерабочий альфа билд на релизе это для тебя состояние хорошо.