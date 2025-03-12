Менеджер GSC Game World озвучил дату следующего патча для S.T.A.L.K.E.R. 2

Следующий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков, в Discord канале.

Один из фанатов спросил, когда же выйдет новый патч, менеджер GSC Game World ответил:

Мы стараемся подготовить его не позднее следующей недели.

О том, насколько большим будет патч и какие проблемы будут исправлены сотрудник игровой студии не пояснил. Скорее всего, подробности исправлений будут раскрыты только после его выпуска.