Мод для STALKER 2 добавляет систему визуальных эффектов крови

Моддеры Cazanu и Shay выпустили новый мод для STALKER 2, добавляющий в игру систему визуальных эффектов крови, делая ваши перестрелки более напряжёнными и кровавыми, чем раньше.

Мод BloodFX Overhaul добавляет в игру гораздо более реалистичные эффекты крови. Теперь, когда вы попадаете во врага, кровь будет разбрызгиваться в нужном направлении, оставляя брызги и капли на стенах и полу. Мод также добавляет динамическую систему скопления крови. Это означает, что кровь будет медленно собираться на земле под раной врага.

Мод также добавляет новую систему следов от раны. Это означает, что тяжело раненые враги, скрытные убийства ножом и выстрелы в голову будут оставлять за собой кровавый след. Теперь взрывные убийства будут сопровождаться жестоким разбрызгиванием частей тел и крови. Однако эффект взрыва пока экспериментальный и может быть немного глючным. Разработчики планируют исправить и улучшить его в будущих обновлениях и дополнительных версиях мода.

Скачать мод можно прямо с нашего сайта по ссылке выше.