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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 5 416 оценок

Моддер исправил и убрал долгую загрузку шейдеров в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

BENDJI
Новости

Не успела отгреметь премьера многострадальной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, как игровое сообщество фанатов долгожданной игры принялось исправлять недочёты и недоработки разработчиков GSC Game World.

Моддер под ником KZekai выпустил модификацию, устраняющую повторную компиляцию шейдеров при запуске игры, которая могла отнимать у геймеров довольно не малое количество времени и нервов.

Как рассказал сам автор мода на NexusMods, компиляция шейдеров изначально даже не сохраняет кэш и ожидание повторной обработки просто тратилось в пустую. У многих игроков это могло занимать десятки минут и с большой вероятностью разработчики просто забыли отключить эту функцию.

Движок Unreal Engine славится своими долгими загрузками и кэшированием, но в данном случае здесь в этом нет необходимости. Исправление протестировано игроками и доступно в сообществе PlayGround по этой ссылке.

12
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Чизбургер

Не кочал эту игру, подожду годик другой пока пропатчат

11
Denn378

Я тоже решил подождать,думаю что к весне следующего года,сделают русскую озвучку и основательно нашпигуют патчами и разными улучшениями,вот тогда можно будет спокойно проходить.

1
andreyTT

не кочай её никогда, прокачай кочан лучше

6
ХYЛИGun

Какой ужас.... Ептвою Мать... Это как вообще??? Свинство не иначе! Хлопчики элементарную херь не могут сделать...

9
ХНР

Просто Григорович бабки с ляма предзаказов спустил на недвижку и бухло. И студии пришлось на микрософтовские шекели клепать тяп ляп максимально быро, в итоге маемо шо маемо.

-1
Дьявол Ада

у тебя такая же реакция на патч рандома была для гта 5 онлайн?

0
Denn378

Ну как всегда епта,то что должны были сделать GSC,допиливают модмейкеры а я вот решил,из принципа не играть,а дождатся русскую озвучку и хорошо пропатченную версию,чтобы не мучатся а получать удовольствие,от прохождения долгожданной игры.

6
fly-69

Та харе уже ныть. Все игры выпускают недопиленными и другим приходится доделывать. Как школьники сопливые.

-15
Аристов--Черный fly-69

Ага. Надо быть "взрослыми терпилами", встав смазанным задом к верху и убеждать себя что платить за некондицию - нормально. Надо для таких ресторан открыть - пусть сами себе блюда доготавливают, заплатив полную цену:) Это ж не школьники сопливые, могут себе позволить XD

4
fly-69 Аристов--Черный

Я понимаю что ты альтернативно одаренный, но с чего ты решило что за это "творение" кто-то заплатил при наличии беслпатного доступа. Продолжай дальше работать официантом в своем вымышленном ресторане - это твой путь

-8
Raf9111 Аристов--Черный
пусть сами себе блюда доготавливают, заплатив полную цену

боюсь тебя расстроить, но такое уже давно существует По всему миру и прям очень успешно, так что крайне неудачный пример ты привел)

1
Janekste fly-69

То есть ты считаешь всё это нормой? Ну Ок! Тогда давай такую норму внедрять во все сферы жизни. Зачем ограничиваться играми? Ты ЗА?

Ты ведь не будешь против, если в магазине вместо тёплого испечённого хлеба и булочек с пирожками тебе будут накладывать сырое тесто? Вместо сыры и творога с маслом дадут ведро молока и скажут - сам доделывай себе сыр! Или что ты там хотел... сама доделаешь!

0
Аристов--Черный

Разрабам позор, а моддеру почёт.

3
Denn378

Согласен вот что у них за горе программисты работают,по объявлению набирали наверно.

1
100 мешочков компа нет
компиляция шейдеров изначально даже не сохраняет кэш и ожидание повторной обработки просто тратилось в пустую

их борьба

2
Jarvis666

Только теперь у некоторых игроков крашится игра или текстуры пропадают. Проверю как у меня это будет работать.

0
R_D_V

Почему разрабы за годы разработки не смогли то что сделал модер за несколько дней?

0
tvorog8088

Без модов было бы страдание а не игра, уже штук 6 поставил.

0
Пользователь ВКонтакте

в атомик харт при запуске какая то подгрузка шейдеров идет минут 5. че это хз уменя ссд скорость 3500мбс // Мылоиз Хохлов

-1
Пользователь ВКонтакте

Точно такой же баг // I-Die-Alone Dont-Cry

0
tvorog8088

В Атомике один раз шейдеры грузятся.

0