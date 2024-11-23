Моддер исправил и убрал долгую загрузку шейдеров в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Не успела отгреметь премьера многострадальной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, как игровое сообщество фанатов долгожданной игры принялось исправлять недочёты и недоработки разработчиков GSC Game World.
Моддер под ником KZekai выпустил модификацию, устраняющую повторную компиляцию шейдеров при запуске игры, которая могла отнимать у геймеров довольно не малое количество времени и нервов.
Как рассказал сам автор мода на NexusMods, компиляция шейдеров изначально даже не сохраняет кэш и ожидание повторной обработки просто тратилось в пустую. У многих игроков это могло занимать десятки минут и с большой вероятностью разработчики просто забыли отключить эту функцию.
Движок Unreal Engine славится своими долгими загрузками и кэшированием, но в данном случае здесь в этом нет необходимости. Исправление протестировано игроками и доступно в сообществе PlayGround по этой ссылке.
Не кочал эту игру, подожду годик другой пока пропатчат
Я тоже решил подождать,думаю что к весне следующего года,сделают русскую озвучку и основательно нашпигуют патчами и разными улучшениями,вот тогда можно будет спокойно проходить.
не кочай её никогда, прокачай кочан лучше
Какой ужас.... Ептвою Мать... Это как вообще??? Свинство не иначе! Хлопчики элементарную херь не могут сделать...
Просто Григорович бабки с ляма предзаказов спустил на недвижку и бухло. И студии пришлось на микрософтовские шекели клепать тяп ляп максимально быро, в итоге маемо шо маемо.
у тебя такая же реакция на патч рандома была для гта 5 онлайн?
Ну как всегда епта,то что должны были сделать GSC,допиливают модмейкеры а я вот решил,из принципа не играть,а дождатся русскую озвучку и хорошо пропатченную версию,чтобы не мучатся а получать удовольствие,от прохождения долгожданной игры.
Та харе уже ныть. Все игры выпускают недопиленными и другим приходится доделывать. Как школьники сопливые.
Ага. Надо быть "взрослыми терпилами", встав смазанным задом к верху и убеждать себя что платить за некондицию - нормально. Надо для таких ресторан открыть - пусть сами себе блюда доготавливают, заплатив полную цену:) Это ж не школьники сопливые, могут себе позволить XD
Я понимаю что ты альтернативно одаренный, но с чего ты решило что за это "творение" кто-то заплатил при наличии беслпатного доступа. Продолжай дальше работать официантом в своем вымышленном ресторане - это твой путь
боюсь тебя расстроить, но такое уже давно существует По всему миру и прям очень успешно, так что крайне неудачный пример ты привел)
То есть ты считаешь всё это нормой? Ну Ок! Тогда давай такую норму внедрять во все сферы жизни. Зачем ограничиваться играми? Ты ЗА?
Ты ведь не будешь против, если в магазине вместо тёплого испечённого хлеба и булочек с пирожками тебе будут накладывать сырое тесто? Вместо сыры и творога с маслом дадут ведро молока и скажут - сам доделывай себе сыр! Или что ты там хотел... сама доделаешь!
Разрабам позор, а моддеру почёт.
Согласен вот что у них за горе программисты работают,по объявлению набирали наверно.
их борьба
Только теперь у некоторых игроков крашится игра или текстуры пропадают. Проверю как у меня это будет работать.
Почему разрабы за годы разработки не смогли то что сделал модер за несколько дней?
Без модов было бы страдание а не игра, уже штук 6 поставил.
в атомик харт при запуске какая то подгрузка шейдеров идет минут 5. че это хз уменя ссд скорость 3500мбс // Мылоиз Хохлов
Точно такой же баг // I-Die-Alone Dont-Cry
В Атомике один раз шейдеры грузятся.