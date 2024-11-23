Моддер исправил и убрал долгую загрузку шейдеров в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Не успела отгреметь премьера многострадальной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, как игровое сообщество фанатов долгожданной игры принялось исправлять недочёты и недоработки разработчиков GSC Game World.

Моддер под ником KZekai выпустил модификацию, устраняющую повторную компиляцию шейдеров при запуске игры, которая могла отнимать у геймеров довольно не малое количество времени и нервов.

Как рассказал сам автор мода на NexusMods, компиляция шейдеров изначально даже не сохраняет кэш и ожидание повторной обработки просто тратилось в пустую. У многих игроков это могло занимать десятки минут и с большой вероятностью разработчики просто забыли отключить эту функцию.

Движок Unreal Engine славится своими долгими загрузками и кэшированием, но в данном случае здесь в этом нет необходимости. Исправление протестировано игроками и доступно в сообществе PlayGround по этой ссылке.