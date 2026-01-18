Моддер выпустил гибридную русскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2

Моддер ValeraMETH выпустил гибридную русскую озвучку для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проект объединяет работы нескольких студий, которые изначально планировали озвучить игру, но не завершили процесс.

Локализация предлагается в двух вариантах. В первом сюжетные реплики взяты у студии Реплика, недостающие фразы - у Eloquence Studio, а все остальное дополнено нейросетевой озвучкой от SynthVoiceRu. Во втором варианте основные сюжетные диалоги принадлежат Eloquence Studio, недостающие элементы взяты у Реплики, а остальное также заполнено материалами SynthVoice.

Таким образом, мод позволяет игрокам выбрать предпочтительное сочетание профессиональных озвучек и нейроозвучки, компенсируя незавершенные работы оригинальных локализаторов.