S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 186 оценок

Моддер выпустил гибридную русскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2

AceTheKing AceTheKing

Моддер ValeraMETH выпустил гибридную русскую озвучку для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проект объединяет работы нескольких студий, которые изначально планировали озвучить игру, но не завершили процесс.

S.T.A.L.K.E.R. 2 "Русификатор звука - Тройной гибридный дубляж" {Eloquence Studio, Replika, SynthVoice}

Локализация предлагается в двух вариантах. В первом сюжетные реплики взяты у студии Реплика, недостающие фразы - у Eloquence Studio, а все остальное дополнено нейросетевой озвучкой от SynthVoiceRu. Во втором варианте основные сюжетные диалоги принадлежат Eloquence Studio, недостающие элементы взяты у Реплики, а остальное также заполнено материалами SynthVoice.

Таким образом, мод позволяет игрокам выбрать предпочтительное сочетание профессиональных озвучек и нейроозвучки, компенсируя незавершенные работы оригинальных локализаторов.

Egik81

Типичная реальность последнего времени в РФ. Днём ругают, а вечером желают.))

Вадим Якимов

вот только какую из 2х все же выбрать?..) это как притча про овцу и 2 кучки сена...)

Egik81 Вадим Якимов

Ну, если ручкам не поработать, то последовательно две. Если ручками поработать самому можно из двух сделать гибрид максимально отвечающий вашим чаяньем. Так что выбор как всегда за играющим.

Федя Хомяков

Мне все равно, я и на х0хляцkом поиграю.Лично я к ним не испытываю неприязни, тем более официально мы с ними не воюем, войны нет.

PaPa Sierra

Ну если ничего не знать, не интересоваться, не вникать, то так можно жить. Никто вам, конечно же не запретит. Да и проще так - никакой ответственности. А почему? Потому что знание чего-либо предполагает отвественность. Ответственность за свои дальнейшие слова и действия. А так легко - ничего не знаю, ничего не видел, все люди братья, всем добра) Только чего-то когда ты хочешь добра кто-то в соседней стране воспитывает свою молодежь прыгать и кричать " москалей на ножи". А вы живите дальше - тихо и спокойно. Как говорится - меньше знаешь крепче спишь.

Qwa7 PaPa Sierra

Это тебе по телевизору рассказали ?

RESlDENT Qwa7

а что не было такого?

AdriftDylan

Это хорошо,а то я свинячью мову не понимаю.

J a r v i s

Пи*дец, а студии, которые не завершили озвучку, деньги так понимаю никому не вернули?

сКард
деньги так понимаю никому не вернули?

я вас правильно понял, лично вы за озвучку никому не платили?

demanik1

Давай названия студий, которые собирали на озвучку для сталкана 2.

vadimsalomatin

Сколько задонатил?

askazanov

Нормально

ZNGRU

Пофиг.

001fess

это типа для тех, кто устал ждать?

