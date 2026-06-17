Модератор сообщества S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился деталями дополнения Cost of Hope

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 неохотно делятся подробностями грядущего сюжетного дополнения Cost of Hope для Heart of Chornobyl. Тем не менее уже известно, что в этом DLC игроки вернутся в Железный лес и на Чернобыльскую АЭС, а главному герою Скифу предстоит лавировать между интересами двух непримиримых группировок — «Долг» и «Свобода».

Новыми подробностями поделился модератор официального Discord-сообщества S.T.A.L.K.E.R. под ником Mol1t. По его словам, одним из ключевых персонажей дополнения станет лидер «Долга» генерал Воронин, внешность и голос которому подарил актер Алексей Горбунов.

Также стало известно, что новая снайперская винтовка, показанная в недавнем сюжетном трейлере, будет называться «Самозарядный пехотный карабин» (СПК) под мощный патрон 7,62 × 54 мм. Помимо этого, раскрыто небольшое геймплейное нововведение: игроки смогут пользоваться боковым прицелом на оружии даже без прибора ночного видения. Ожидается, что эта функция появится в одном из бесплатных обновлений.

Фанатам серии также стоит готовиться к важным встречам: в Cost of Hope впервые лично появится загадочная Мавка, а также вернется харизматичный Зулу, знакомый по «Зову Припяти». Новая квестовая цепочка активируется через особый сигнал на КПК Скифа и органично дополнит основной сюжет игры. Разработчики обещают новые увлекательные квесты, ярких персонажей и ответы на вопросы, которые остались после событий как последней игры, так и предыдущих частей серии.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope запланирован на лето 2026 года для PC, Xbox Series и PS5.