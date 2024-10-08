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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 243 оценки

MSI представляет ограниченную серию игрового оборудования STALKER 2: Heart of Chornobyl

KoRnEr
Новости

MSI объявляет о новом оборудовании с символикой STALKER 2: Heart of Chornobyl, представляя четыре продукта ограниченной серии:

  • Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION
  • Мышь CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION
  • Клавиатура VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION
  • Геймпад FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION

Эти эксклюзивные продукты сочетают в себе передовую производительность и захватывающий дизайн в стиле STALKER 2, чтобы улучшить ваш игровой опыт. Кроме того, клиенты, которые приобретут эти продукты ограниченной серии, также смогут получить STALKER 2: Heart of Chornobyl через Центр участников MSI, что предоставит им доступ к полной игре и улучшит их общий игровой опыт.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION

Этот более тонкий вариант серии GAMING на базе NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G обеспечивает высокую производительность с трассировкой лучей и поддержкой DLSS. Система охлаждения TRI FROZR 3 сохраняет его прохладным и тихим во время интенсивных игр.

FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION

Разработанный для Xbox контроллер с поддержкой трехрежимного подключения (с беспроводным подключением 2,4 ГГц к ПК, подключением Bluetooth 5.2 к устройствам Android и проводным подключением к Xbox Series X|S, Xbox One и X). Его триггеры с эффектом Холла с тремя регулируемыми глубинами обеспечивают точное управление в любом игровом сценарии. Контроллер оснащен системой автоматической калибровки джойстика, обеспечивающей надежность, точность и стабильность. Настраиваемые аксессуары, включая джойстики 1,8 мм, сменные магнитные верхние крышки и крестовины, позволяют геймерам настраивать контроллер в соответствии со своим стилем игры. Прочный и универсальный, он разработан, чтобы поднять ваш игровой опыт на новый уровень.

CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION

Эта беспроводная мышь весом всего 74 г с возможностью работы до 80 часов без подзарядки обеспечивает точность благодаря датчику PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 точек на дюйм. Зарядная док-станция гарантирует, что вы всегда будете готовы к любому игровому процессу.

VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION

Благодаря механическим переключателям Kailh Red для отзывчивого и тактильного ощущения эта клавиатура оснащена горячими клавишами для быстрой настройки и белой светодиодной подсветкой для улучшения визуальной привлекательности, что обеспечивает захватывающую атмосферу во время игры.

-21
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
MNM 1985

BATON EDITION

10
Wing42

Безвкусица.

6
saa0891

Уже периферии наклепали а игры всё нет, судя по отсутствия материалов до выхода месяц остался, должны вообще каждую неделю ролики выпускать, готовятся к очередному переносу.

5
SERGEY-SP

По-любому перенесут к бабке не ходи !

1
hpi

Это скуяли? Дата выхода есть, геймплей показали и дали поиграть на выставках всем желающим. Откуда ты взял, что игры нет и её перенесут?

1
Tiktotayou124

Им некогда. Вместо этого они сделали 1,5 часовой ролик на офф. канале в котором 90% хронометража состоит из нытья по типу: как же сложно отбиваться от проклятых руZких на Украине, при этом находясь в Чехии! Вы не представляете как же нам тяжело всë это даëтся. Грëбаный Путин вторгся в Украину, ах беда!

Без рофла. Ощущения такое, будто они больше денег тратят на афиширование своей политической позиции, нежели на разработку самой игры.

-2
Lvinomord

Не знаю почему,но так не смог привыкнуть к механическим клавам.Мембранные,как по мне гораздо мягче и плавнее нажимаются и без этих приятных,но всё же иногда очень мешающих щелчков.

2
Eh1deZ

у хорошей механики нет щелчков, раньше тоже думал что мембрана топ, но купив хорошую клавиатуру понял, что такое приятные нажатия

2
lesorub88

Не ну если 5090 со сралкиром то тогда надо брать

2
Maksimys Flether

Выглядит откровенно фигово, как по мне, вот если бы реально заморочились, что клава внешне выглядит так, словно прямо в зоне побывала, а мышка и вовсе войну прошла... А так любой дизайнер за пару часов сварганит от безделья. Мышку и вовсе за минуту в фотошопе можно кинуть картинку на кнопку, которая сотрётся через несколько месяцев активного кликанья. Геймпад разве что немного заинтересовал, но ребят, у меня вон от Xbox One S версии лежит, ещё в 2018 году брали две штуки за 4 тысячи с копейками каждый, мой до сих пор отлично пашет, только ребра у стиков подтёрлись, а второй ещё даже более новый лежит, ибо активно с ним не играли.

1
azazello777

Помню с такого же начиналось то что в итоге обдрысталось - а именно калфилд и куберпук

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Клава еще более мене норм выглядит из всего набора, геймпад вообще го вно.

0
A E

Пад интереснее выглядит чем недоразумение собирающее крошки и волосы

-6
MadPyramus

Ты читаешь мои мысли, хотя геймпад не так плох. Хуже всех это мыша с видяхой. Мыша потому что не под углом.

-1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads A E

Шыз таблетки попей, тут дизайн устройств обсуждают, а не платформы.

0
A E qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Что к чему? Пад мусор меньше собирает и обслуживается проще.

Между тем у меня клава в похожем исполнении.

-3
СнопакДоминатор

Ну ок, уговорили. Куплю ещё 1 бичпакет и начну откладывать.

0
A E

Уже представляли и новость на сайте была..

0
Хидео Козлина

Ну так то по идее раз такие наборы клепают, то игра действительно должна выйти. но GSC веры нет, ясное дело;)

0
SERGEY-SP

Играйтесь перефирией а не игрой 😂😂😂а игра то когда ???😂😂😂

0
TheNikolay00

Сталкер 2 это про свободу, так что когда захочет, тогда и выйдет

-1
Sp1Ls TheNikolay00

А захочет, и не выйдет?)

0
TheNikolay00 Sp1Ls

Именно

0
SERGEY-SP TheNikolay00

В каком виде только и вообще когда !

0
Dmitriy Rusty

да там весь товар амно,под шумок решили бабла со сталкера заработать клоуны))сейчас все только этим только и занимаются что сосут с игроков бабло на всяком мусоре))

0
антон фекалис

не красиво. Вот реально с тематикой сталкера отношения мало имеет. Тупо значёк радиации и всё. Геймпад изуродовали капец, любой геймпад от сони будет красивее этого

0
KleptomaniacalAlbert

кто захочет тот купит! но лично я не вижу вообще смысла в устройствах стилизованных под какую-то игру.

0
алексей8888

Клаву бы купил ,хотя уже купил другую)

0
Васси

Ого, к прошлой удаленной новости добавилось ещё пара шедевров дизайна😂

0
Scorpion_GamePlay

Клава обычная 9-10к стоит. Мышка тоже 9-12к обычная. Шлика бы они лесом с такими ценами, за сталкер наценка небось по 5к сверху.

0
Темный-Властелин

как будто вернулся на лет 20 назад, был бы прикол, еслиб по итогу игру перенесли

0
Пользователь ВКонтакте

// Денис Пушкаренко

0
Jarvis666

Да ну не... Я очень верю в Сталкер 2 и жду его, но дизайн видеокарты и периферии вообще ни о чëм. Дизайнер, который этим занимался, будто вообще ничего не смыслит в своей работе.

0
QD19

Нахрен вашу рекламу

-1
Universe of Knowledge

Не знает как продать свой мусор

-1
DemandingRufus

У клавиатуры цвет заплесневевшего хлеба. Ну и мерзость

-2
VOL1GA

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

-3