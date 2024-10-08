MSI представляет ограниченную серию игрового оборудования STALKER 2: Heart of Chornobyl

MSI объявляет о новом оборудовании с символикой STALKER 2: Heart of Chornobyl, представляя четыре продукта ограниченной серии:
- Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION
- Мышь CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION
- Клавиатура VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION
- Геймпад FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION
Эти эксклюзивные продукты сочетают в себе передовую производительность и захватывающий дизайн в стиле STALKER 2, чтобы улучшить ваш игровой опыт. Кроме того, клиенты, которые приобретут эти продукты ограниченной серии, также смогут получить STALKER 2: Heart of Chornobyl через Центр участников MSI, что предоставит им доступ к полной игре и улучшит их общий игровой опыт.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION
Этот более тонкий вариант серии GAMING на базе NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G обеспечивает высокую производительность с трассировкой лучей и поддержкой DLSS. Система охлаждения TRI FROZR 3 сохраняет его прохладным и тихим во время интенсивных игр.
FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION
Разработанный для Xbox контроллер с поддержкой трехрежимного подключения (с беспроводным подключением 2,4 ГГц к ПК, подключением Bluetooth 5.2 к устройствам Android и проводным подключением к Xbox Series X|S, Xbox One и X). Его триггеры с эффектом Холла с тремя регулируемыми глубинами обеспечивают точное управление в любом игровом сценарии. Контроллер оснащен системой автоматической калибровки джойстика, обеспечивающей надежность, точность и стабильность. Настраиваемые аксессуары, включая джойстики 1,8 мм, сменные магнитные верхние крышки и крестовины, позволяют геймерам настраивать контроллер в соответствии со своим стилем игры. Прочный и универсальный, он разработан, чтобы поднять ваш игровой опыт на новый уровень.
CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION
Эта беспроводная мышь весом всего 74 г с возможностью работы до 80 часов без подзарядки обеспечивает точность благодаря датчику PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 точек на дюйм. Зарядная док-станция гарантирует, что вы всегда будете готовы к любому игровому процессу.
VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION
Благодаря механическим переключателям Kailh Red для отзывчивого и тактильного ощущения эта клавиатура оснащена горячими клавишами для быстрой настройки и белой светодиодной подсветкой для улучшения визуальной привлекательности, что обеспечивает захватывающую атмосферу во время игры.
BATON EDITION
Безвкусица.
Уже периферии наклепали а игры всё нет, судя по отсутствия материалов до выхода месяц остался, должны вообще каждую неделю ролики выпускать, готовятся к очередному переносу.
По-любому перенесут к бабке не ходи !
Это скуяли? Дата выхода есть, геймплей показали и дали поиграть на выставках всем желающим. Откуда ты взял, что игры нет и её перенесут?
Им некогда. Вместо этого они сделали 1,5 часовой ролик на офф. канале в котором 90% хронометража состоит из нытья по типу: как же сложно отбиваться от проклятых руZких на Украине, при этом находясь в Чехии! Вы не представляете как же нам тяжело всë это даëтся. Грëбаный Путин вторгся в Украину, ах беда!
Без рофла. Ощущения такое, будто они больше денег тратят на афиширование своей политической позиции, нежели на разработку самой игры.
Не знаю почему,но так не смог привыкнуть к механическим клавам.Мембранные,как по мне гораздо мягче и плавнее нажимаются и без этих приятных,но всё же иногда очень мешающих щелчков.
у хорошей механики нет щелчков, раньше тоже думал что мембрана топ, но купив хорошую клавиатуру понял, что такое приятные нажатия
Не ну если 5090 со сралкиром то тогда надо брать
Выглядит откровенно фигово, как по мне, вот если бы реально заморочились, что клава внешне выглядит так, словно прямо в зоне побывала, а мышка и вовсе войну прошла... А так любой дизайнер за пару часов сварганит от безделья. Мышку и вовсе за минуту в фотошопе можно кинуть картинку на кнопку, которая сотрётся через несколько месяцев активного кликанья. Геймпад разве что немного заинтересовал, но ребят, у меня вон от Xbox One S версии лежит, ещё в 2018 году брали две штуки за 4 тысячи с копейками каждый, мой до сих пор отлично пашет, только ребра у стиков подтёрлись, а второй ещё даже более новый лежит, ибо активно с ним не играли.
Помню с такого же начиналось то что в итоге обдрысталось - а именно калфилд и куберпук
Клава еще более мене норм выглядит из всего набора, геймпад вообще го вно.
Пад интереснее выглядит чем недоразумение собирающее крошки и волосы
Ты читаешь мои мысли, хотя геймпад не так плох. Хуже всех это мыша с видяхой. Мыша потому что не под углом.
Шыз таблетки попей, тут дизайн устройств обсуждают, а не платформы.
Что к чему? Пад мусор меньше собирает и обслуживается проще.
Между тем у меня клава в похожем исполнении.
Ну ок, уговорили. Куплю ещё 1 бичпакет и начну откладывать.
Уже представляли и новость на сайте была..
Ну так то по идее раз такие наборы клепают, то игра действительно должна выйти. но GSC веры нет, ясное дело;)
Играйтесь перефирией а не игрой 😂😂😂а игра то когда ???😂😂😂
Сталкер 2 это про свободу, так что когда захочет, тогда и выйдет
А захочет, и не выйдет?)
Именно
В каком виде только и вообще когда !
да там весь товар амно,под шумок решили бабла со сталкера заработать клоуны))сейчас все только этим только и занимаются что сосут с игроков бабло на всяком мусоре))
не красиво. Вот реально с тематикой сталкера отношения мало имеет. Тупо значёк радиации и всё. Геймпад изуродовали капец, любой геймпад от сони будет красивее этого
кто захочет тот купит! но лично я не вижу вообще смысла в устройствах стилизованных под какую-то игру.
Клаву бы купил ,хотя уже купил другую)
Ого, к прошлой удаленной новости добавилось ещё пара шедевров дизайна😂
Клава обычная 9-10к стоит. Мышка тоже 9-12к обычная. Шлика бы они лесом с такими ценами, за сталкер наценка небось по 5к сверху.
как будто вернулся на лет 20 назад, был бы прикол, еслиб по итогу игру перенесли
// Денис Пушкаренко
Да ну не... Я очень верю в Сталкер 2 и жду его, но дизайн видеокарты и периферии вообще ни о чëм. Дизайнер, который этим занимался, будто вообще ничего не смыслит в своей работе.
Нахрен вашу рекламу
Не знает как продать свой мусор
У клавиатуры цвет заплесневевшего хлеба. Ну и мерзость
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!