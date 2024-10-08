MSI представляет ограниченную серию игрового оборудования STALKER 2: Heart of Chornobyl

MSI объявляет о новом оборудовании с символикой STALKER 2: Heart of Chornobyl, представляя четыре продукта ограниченной серии:

Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION

Мышь CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION

Клавиатура VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION

Геймпад FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION

Эти эксклюзивные продукты сочетают в себе передовую производительность и захватывающий дизайн в стиле STALKER 2, чтобы улучшить ваш игровой опыт. Кроме того, клиенты, которые приобретут эти продукты ограниченной серии, также смогут получить STALKER 2: Heart of Chornobyl через Центр участников MSI, что предоставит им доступ к полной игре и улучшит их общий игровой опыт.



GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION

Этот более тонкий вариант серии GAMING на базе NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G обеспечивает высокую производительность с трассировкой лучей и поддержкой DLSS. Система охлаждения TRI FROZR 3 сохраняет его прохладным и тихим во время интенсивных игр.

FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION

Разработанный для Xbox контроллер с поддержкой трехрежимного подключения (с беспроводным подключением 2,4 ГГц к ПК, подключением Bluetooth 5.2 к устройствам Android и проводным подключением к Xbox Series X|S, Xbox One и X). Его триггеры с эффектом Холла с тремя регулируемыми глубинами обеспечивают точное управление в любом игровом сценарии. Контроллер оснащен системой автоматической калибровки джойстика, обеспечивающей надежность, точность и стабильность. Настраиваемые аксессуары, включая джойстики 1,8 мм, сменные магнитные верхние крышки и крестовины, позволяют геймерам настраивать контроллер в соответствии со своим стилем игры. Прочный и универсальный, он разработан, чтобы поднять ваш игровой опыт на новый уровень.

CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION

Эта беспроводная мышь весом всего 74 г с возможностью работы до 80 часов без подзарядки обеспечивает точность благодаря датчику PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 точек на дюйм. Зарядная док-станция гарантирует, что вы всегда будете готовы к любому игровому процессу.

VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION

Благодаря механическим переключателям Kailh Red для отзывчивого и тактильного ощущения эта клавиатура оснащена горячими клавишами для быстрой настройки и белой светодиодной подсветкой для улучшения визуальной привлекательности, что обеспечивает захватывающую атмосферу во время игры.