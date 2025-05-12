На этой неделе S.T.A.L.K.E.R. 2 получит массивное обновление с улучшением поведения NPC в игре

В ближайшие дни для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет одно из крупнейших обновлений с момента релиза. По информации комьюнити-менеджера GSC Game World под ником Mol1t, новый патч версии 1.4 ориентировочно поступит в период с 12 по 18 мая. Точные сроки могут измениться, но разработчики уже определили приоритеты патча.
Как сообщается, обновление будет сопоставимо по масштабу с предыдущей версией основное версией 1.3 и сосредоточится на улучшении боевой системы и поведения NPC вне боя. Как отмечает разработчики, команда стремится сделать поведение персонажей более реалистичным и предсказуемым, что напрямую скажется на общем уровне погружения в атмосферу Зоны.
Ранее разработчики уже делились подробностями будущих обновлений. Они заявили, что до конца июня игра получит два новых вида оружия, возможность собирать лут с тел мутантов, а также обширную оптимизацию, улучшения системы A-Life и запуск бета-тестирования модификаций. А до этого мы сообщали о выходе обновления 1.3.2 с исправлением неприятных багов.
С момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 получил несколько крупных обновлений, но всё это — только начало. GSC Game World активно работает над улучшением стабильности проекта и планирует внедрить ещё больше нового контента и функций, способных значительно расширить игровой опыт в Зоне.
Контора Обещаторов
Купил еще по предзаказу так и не играл
Ещё несколько крупных патчей и можно сыграть.
Прошел на релизе, правда пришлось читерить, ибо был софт лок. Думаю что как выйдет ДЛЦ, тогда можно. Счас скучновато в эндгейме. Максимум только редкие арты поискать. Квестов маловато(
Кто ж виноват, что ты сам сделал предзаказ? Исключительно ты.
Но любимая игра и оценка "10 из 10"...
Увы. Таковы соевые геймеры. Ставят 10/10 не пройдя игру. Наверное ему понравился паттерерн следов от выстрелов из дробовика (да, да, я в курсе что после скандала вокруг этого, паттерн поменяли, а то набегут сейчас геймеры-куколды которым норм что об них ноги вытирают за их же деньги.)
А когда релиз ?
Лет через 5 ))
Просто играй на нормальном пк, а не на ведре,я уже 2 разу игру с удовольствием прошол, и не желею, да есть там гдето косяки и игровой мир напол пустой, но играть можно, а не как ты говориш черел лет 5, пк нормальный собери
Комп с 4090 - не нормальный? А какой нужен, с 7090? Хомячки готовы защищать любое г
Бэта тест продолжается выпустите уже патчи для трилогии и ачивки на пк всё на этом
Брехуны
Какой толк от этих улучшений поведения нпс и прочего, главная проблема игры не в этом, а то что после трети прохождения становится скучно, тупо нарезаешь километры туда-сюда.
Кто играл, чо там как? Уже можно качать или подождать годик?
Лет 5. Без шуток
Основные проблемы совсем не исправляют. И походу не исправят никогда.
Кривой кусок кода и дико туп*е неписи болванчики повсюду, побродить ради сюжетки и пострелять по баночкам уже можно, а играть не во что там.
не стоит ,главную проблему с оптимизацией игры в плане производительности они по прежнему игнорируют как по мне это должно быть первое что надо исправить а потом уже все остальное допиливать .
Они это в каждом патче обещают…
Так профессия такая. Обещать
Так они не депутаты.
NPC опять будут появляться из неоткуда но вести себя будут полутше ) очень интересно
Получше*
Когда уже можно будет попробовать игру
Месяцев через 9 минимум походу
Я так понимаю оптимизацией они заниматься не планируют
оптимизацией занимается куртка, только почему то из наших карманов)
сделали большую и красивую карту-это хорошо. но вот ее никак не заполнили-это ужасно,квестов ноль целых 1 десятая блин для такой огромной карты. и никаких интересных тем с теми же группировками.пока прошел один раз и вот совсем больше не охота.авось мододелы сделают что интересное,ну или захочу красивый фон для заставки и буду бегать искать ракурс.
ну а технические глюки-пфф в 2008 я диск чистого неба об стену помню сломал,когда вышла версия 1.0 и там глюк был у группировок.=) это ж сталкер
Еще пол годика правок и можно играть
Вот да, согласен. Ещё и озвучку допилят)
Куда уж лучше!
а толку то, игра все равно пустая, сюжет не очень, давно уже все прошли и удалили
На сколько я понимаю Э-Лайф это единая составляющая движка Икс-Рэй! Его нельзя просто вынуть и запихнуть в Анрил-5. Э-Лайф 2.0 чистый маркетинг! Попытка сосдать новую версию в Анрил-5, но она там не работает. Сделали ширму! Я до сих пор остаюсь сторонником, что надо было делать игру на (к примеру) Икс-Рэй 3.0. На сколько я знаю, этот модифицированный двиг - ядро серии Метро. Но специалисты по этому двиглу в 4А Геймс! А Сталкер-2 делали "студенты", "выпусники вуза" Анрил, которые кроме как на Анрил, ни с чем работать не могут. С Икс-Рэй могут работать только его создатели, но в нынешней GSC Ворлд их нет!
В целом, на версии 1.5 можно будет начинать.
Когда купил максимальное издание игры, но продолжаешь ждать патчи, чтобы поиграть в так горячо ожидаемую игру с удовольствием, а не со страданиями.
а сколько обновление весит в гигабайтах?
Всё это напоминает очередное ожидание выхода игры, только с возможностью поиграть в то, что имеется на данный момент. Дата полноценного релиза, как всегда, неизвестна. Ждалкер он и в Африке ждалкер...
Такой мод давно поставил. От выручки за продажу частей, и деньги есть и оружие и боеприпасы. Обычно не ставлю моды затрагивающие экономику, ключевой геймплей и видение авторов, но тут все сломано (или недоделано) изначально.
хахаахахахахахахахаххахаах и снова бред
Оптимизировать не оптимизируемое)
поговаривают что в 1.4 тени и освещение улучшили неужели запеканочка или хардвер трассировку подвезут инфа от тестеров