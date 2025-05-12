На этой неделе S.T.A.L.K.E.R. 2 получит массивное обновление с улучшением поведения NPC в игре

В ближайшие дни для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет одно из крупнейших обновлений с момента релиза. По информации комьюнити-менеджера GSC Game World под ником Mol1t, новый патч версии 1.4 ориентировочно поступит в период с 12 по 18 мая. Точные сроки могут измениться, но разработчики уже определили приоритеты патча.

Как сообщается, обновление будет сопоставимо по масштабу с предыдущей версией основное версией 1.3 и сосредоточится на улучшении боевой системы и поведения NPC вне боя. Как отмечает разработчики, команда стремится сделать поведение персонажей более реалистичным и предсказуемым, что напрямую скажется на общем уровне погружения в атмосферу Зоны.

Ранее разработчики уже делились подробностями будущих обновлений. Они заявили, что до конца июня игра получит два новых вида оружия, возможность собирать лут с тел мутантов, а также обширную оптимизацию, улучшения системы A-Life и запуск бета-тестирования модификаций. А до этого мы сообщали о выходе обновления 1.3.2 с исправлением неприятных багов.

С момента релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 получил несколько крупных обновлений, но всё это — только начало. GSC Game World активно работает над улучшением стабильности проекта и планирует внедрить ещё больше нового контента и функций, способных значительно расширить игровой опыт в Зоне.