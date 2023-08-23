На официальном сайте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появилась информация о переносе на 2024 год

Когда в магазине Plaion Store появилась информация о дате выхода STALKER 2 (1 декабря), фанаты надеялись, что она окажется правдой. Ведь последним словом разработчика GSC Game World был декабрь 2023 года, который до сих пор значится на странице Steam.
Более того, тот факт, что игра будет представлена на выставке Gamescom 2023, придавал утечке информации о дате выхода еще большее значение. Однако когда на шоу Джеффа Кили Opening Night Live не было представлено трейлера с датой выхода, многие поняли, что, скорее всего, речь идет о задержке.
Это подтвердилось в обновленном пресс-ките на официальном сайте: Выход STALKER 2 на ПК и Xbox Series S|X запланирован на первый квартал 2024 г. (версия для PlayStation 5, скорее всего, выйдет во втором квартале, учитывая известное трехмесячное окно эксклюзивности, полученное Microsoft). В пресс-ките также сообщается, что предварительные заказы уже принимаются на сайте, в Steam и GOG.
В обновленном пресс-ките STALKER 2 также приводятся следующие подробности об игре:
- Уникальное сочетание шутера от первого лица, захватывающего симулятора и хоррора возвращается. Погрузитесь в искусно детализированный открытый мир, сопровождаемый графикой нового поколения и насыщенным повествованием, - все это окутано напряженной атмосферой смертельно опасного приключения. S.T.A.L.K.E.R. 2:
- Heart of Chornobyl - это вершина опыта S.T.A.L.K.E.R. с уникальным, самобытным миром и историей, которая формируется под влиянием выбора игрока.
- Сыграйте главную роль в разветвленной кинематографической истории, разворачивающейся в локальном постапокалиптическом мрачном научно-фантастическом ландшафте.
- Оцените уникальный геймплей, включающий в себя элементы шутера от первого лица, захватывающего симулятора и хоррора.
- Механика выживания, основанная на поиске необходимых и ценных предметов: еды, напитков, медикаментов, чтобы выжить в суровых условиях, в условиях (не)природных опасностей и враждебно настроенных местных жителей.
- Проливайте свет на мрачные тайны этих земель, охотьтесь на мутантов и исследуйте загадочные аномалии в поисках ценных артефактов, способных изменить ход игры.
- Попробуйте выжить в тактических перестрелках с различными противниками и более чем 30 моделями оружия, которые вы можете модернизировать и настраивать.
- Оцените эталонную графику на движке Unreal Engine 5
1. Бросить страну - чек.
2. Взять у майков немамонтов деньги - чек.
3. Попить лавандового рафа на этот кэш - чек.
4. Закидать страйками беларусов - чек.
5. Выпустить фейковый трейлер - чек.
6. Доделать игру - /
6. Доделать баговонное демо под геймскоп -
Ждалкер 2: мы верны традициям!
Не спешите, давайте через 2 года, я лично вообще не спешу.
Главное не покупайте эту хрень.
Ясень пень что его перенесут, потом и ещё перенесут, смысла ждать не вижу больше эту шляпу!
Ха. Походу Григорович получил реального пинка от Майкрософт и Фила Спенсера. Только майки походу ещё не до конца поняли с кем связались. Естественно ни о каком релизе в первом квартале 2024 года быть не может, походу Спенсер надеется на 3-4-ый квартал, наивный.
Пхаха, вот умора!
Ну, перенесли так перенесли. Зачем страдать? Когда выйдет тогда выйдет.
Ахахахаха, ну кто бы сомневался)))
Первая часть - крайне переоцененный криво сделанный недошутан, концептуально содранный с первого фарика и фалаут. Возможно, самая переоцененная игра на просторах бывшего совка, по причине любви масс к эстетике позднего совка, плюс проплата игрожурам. Вторая часть будет еще более кривой и тупой ибо поезд ушел давно, разрабы не потянут в современный трипл эй, да и аудитория щас очень капризная.
Прав Антон Логвинов про нижний интернет
понятно, вечный перенос
Про это уже давно говорили
Как же это было читаемо) , теперь ждем мемы точно про ждалкер 2 несколько недель , не разу не удивлен от них, зачем тогда дату назначают чтобы снова ее перенести не понятно отложили бы уже на 1-2 года как делают уже , не была бубнежа ! Не красиво делают (
Ожидаемо. Так и предполагал.
А про какой именно «официальный сайт» идёт речь? Я просто сейчас посмотрел «https://www.stalker2.com/ru» и там всё ещё 23 год написан… 🤷🏻♂️
И в стиме всё ещё 23…
Презентация S.T.A.L.K.E.R. 2 в рамках gamescom будет только завтра. Вангую, что именно тогда и анонсируют перенос.
Ждалкер 2 Сердце Ожидаемого)))))
- эталонную графику на Unreal Engine 5
Если кто-то не знал, то предзаказ можно вернуть:XD
Фил Спенсер записан в список балаболов. Смерть xbox. Всем было понятно, что игры не будет. Слитый билд был свежайший. Хохoл не может отполировать игру так быстро. Будет ещё один перенос
Классный фильм!
Одумались и решили вернуть русский язык?
Путь сразу на пять лет переносят, а то надоело когда делают это каждые полгода. Меня больше удивляют что их еще не забанили в Стиме, уже 2 года собирают деньги за предзаказы. Там же максимум полгода или год можно
Наверное ждут когда смеяться будут не только над Брехулкером 2, но и над ними.
https://youtube.com/watch?v=lhbRvd88cK4&si=PWIh_GFVt9SS2QCm
пс. у вас сломался редактор, нормально ссылки ютуб не вставляются
Пока точной даты не назовут, говорить о релизе не стоит.
Думаю майкам это в конечном итоге надоест и как с Редфолом выпустят как есть, что бы побыстрее отделаться уже, даже нормально 15 минутную демку сделать не смогли, без того жёсткого начальника из THQ они похоже нормально работать не могут.
Ничего страшного, будущий хит можно и подождать...
Именно
На кладбище)
На вас с вашей пропагандой раньше смотрели как на одураченных, а теперь, спустя 1,5 года уже как на клинических. Но ты продолжай.
Первая часть стала легендарной игрой, обрела фанатов по всему миру, на игру чуть ли не молятся до сих пор, а какие моды делают - загляденье! И это несмотря на долгое время разработки. S.T.A.L.K.E.R. 2 будет ещё лучше даже, чем первый. Можете кидать минусы, игра-то всё равно выйдет и станет хитом)))
Ну ты сам попросил
Кинул
Уже столько сегодня накидали за Сталкера, что пофиг
главное верь в это)
Зачем верить? Я знаю. Первый Сталкер также высмеивали, называли "Ждалкер", хейтят постоянно, а он обрёл поклонников, которые до сих пор делают потрясающие моды
Ну ничего, зато отполируют и выкатят игру что надо! Можно и подождать, там как раз rtx 4080 подешевеет
Кидайте больше минусов, завидуйте сколько хотите. Игра выйдет и обретёт огромное фан-сообщество. Олды + новые игроки подтянутся. Игра снова станет культовой
К моменту, как Сталкер выйдет - уже 5080 выпустят.
Да, но стоить дорого будет, не гонюсь за новинками железа
Не станет, первый сталкер стал культовым из за модов и модинга, а 2 второй сталкер на 5 анриле, так что глобальных модов можно не ждать, так что все о нем забудут