на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 757 оценок

На Xbox появилась предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2

Sefast
Новости

На консолях Xbox появилась возможность предзагрузки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Предзаказавшие могут загрузить Pre-Order Bonus content.

Ранее, игру убирали из магазина Microsoft Store из-за отсутствия даты релиза после второго переноса, в связи с чем нельзя было оформить предзаказ. В данный момент игра снова доступна для предзаказа. А в декабре появился слух о выходе игры 15 февраля.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Гасен

Ого 270мб это наверно батон предзагружают.

13
KrolikAlkogolik

Я сомневаюсь что она выйдет в феврале. Возможно вконце года. Чего то раскручивают эти 15 февраля.

4
Лидер_Мур

ого целых 270 мб

2
ANCILOZAVR

Так игра всё таки выйдет

1
Кей Овальд

Интересно будет поглядеть на это. Смешное предчувствую я.

0
Alex40001

там предзагрузка за 2 или 3 недели до релиза

0
Clive Rosfield

У меня такое чувство, что игра не далеко от Старфилда уйдёт по качеству, да и по всем остальным критериям думаю тоже...

0
ANCILOZAVR

выйдет,поглядим

-1