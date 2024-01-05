На Xbox появилась предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2

На консолях Xbox появилась возможность предзагрузки S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Предзаказавшие могут загрузить Pre-Order Bonus content.
Ранее, игру убирали из магазина Microsoft Store из-за отсутствия даты релиза после второго переноса, в связи с чем нельзя было оформить предзаказ. В данный момент игра снова доступна для предзаказа. А в декабре появился слух о выходе игры 15 февраля.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
Ого 270мб это наверно батон предзагружают.
Я сомневаюсь что она выйдет в феврале. Возможно вконце года. Чего то раскручивают эти 15 февраля.
ого целых 270 мб
Так игра всё таки выйдет
Интересно будет поглядеть на это. Смешное предчувствую я.
там предзагрузка за 2 или 3 недели до релиза
У меня такое чувство, что игра не далеко от Старфилда уйдёт по качеству, да и по всем остальным критериям думаю тоже...
выйдет,поглядим