На Xbox Series стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Предварительная загрузка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала доступна на консолях Xbox Series и занимает ошеломляющие 146,58 ГБ места. На момент написания статьи предварительная загрузка еще не была доступна в Microsoft Store на ПК.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — новейшая игра в давно любимой франшизе. Вы охотник в зоне вокруг Чернобыля, ищущий артефакты и другие богатства. Откройте для себя огромную Чернобыльскую зону отчуждения, полную опасных врагов, смертельных аномалий и мощных артефактов. Раскройте свою собственную эпическую историю, прокладывая путь к сердцу Чернобыля. Выбирайте свои пути мудро, поскольку они определят вашу судьбу и сформируют будущее человечества в конце.
СКОРО !!!
во всех торрентах страны
Это не юбисофт, так что да! можно расслабится и ждать дату выхода от chovka или insane ramzes.
Может кто незнал, как я, но кто качал репаки Chovka если заметили, его новых репаков уже год как нету.
Оказалось, у него тоже нашли майнеры и забанили его везде.
Инфа от репакера Десептикона.
При этом это не касается старых репаков до декабря 2023 года. Тогда он еще этого не делал.
Кто бы мог подумать что рано или поздно chovka начнет вшивать майнеры свои репаки. Неожиданно. А ведь его сравнивали чуть ли не самим хатабом. Ставили почти один ряд по популярности. Мне его репаки нравились тем что они быстро устанавливались. Этот человек год как уже не появляется сети.
Действительно
ахах, во всех майнерах страны
Ух! Ждём на торрентах! и пойдем исследовать) // Misha Mi
Давайте загрузку на пэкашный ГЕЙпас)) жду 😊
Я тоже
Вот бы на ПК, А то че я просто так, что ли, геймпассом владею?
Для ПК-версии тоже доступна предзагрузка по подписке Game Pass.
Серьёзно?
Через Tor все анонимно если што.
через тор не особо и анонимно если то и дело фсб шники накрывают тех кто там наркоту продает и покупает.
Так то тех накрывают кого они не крышуют.
Ну не знаю. Я видел много статей где было написано, что этот браузер полностью анонимен и скрывает активность во время пребывание. То есть спецслужбы мало вероятно могут найти какую то активность пользователя. На счет травки хрен его знает, на улицах спокойно ходят толкают и всем пофигу, никому нет дело.
анонимен от обычных школьников что говорят вычислят по айпи но спецслужбы могут выследить даже если тор используешь.
Итак, мы дождались выхода игры, которая переносилась больше раз, чем Григорович уходил в запой. Наверняка половина этого веса - это баги и вылеты, которые они не успели пофиксить. И вся эта "эпическая история" сведется к феч-квестам типа "принеси-подай". Короче, ждём очередной багованный недо-шедевр, который будут патчить еще год после релиза. Потом еще и DLC с вырезанным контентом продавать начнут. Классика.
Ждемсс с моим инетом буду качать 100 лет // Тимофей Серасхов
У тебя 9 дней)
Печально когда интернет медленный.. Когда-то у меня был интернет с тарифом в 1мб... потом 5мб, потом ура и 100мб, а сейчас 1гб, и уже сотка медленно) Но ты обязательно скачаешь ) // Misha Mi
Учитывая вей шум связаны с это игрой ,очень любопытно что та получилось.
Жду пред загрузку на пк в стиме!!!!
Странно, оригинал вышел на физ изданиях для Sony, а 2 только для Xbox. Интересно, во 2 наконец будет техника и нормальный мир или опять только беготня?
Пока депутат Горелкин угрожает нам уголовкой, мы можем заранее загрузить экстремистский материал
У Горелкина по ходу ПЛЭЙСТЭЙШОН, вот и порвался бедный
Тут была новость, что за покупку этого поделия собираются сажать. В т.ч. и тех, кто купит обходными путями. Так что покупатели имеют все шансы отправиться на зону уже ирл.
когда за покупку айфонов сажать будут дайте знать ибо покупая айфон бало идет в правительство США а оттуда уже на закупку оружия для всу.
Давно уже эта кнопка висит, хз
Ну попробуй нажать
Ну попробовал
ждем
Качнем пиратку)
Удачи, если хочешь рискнуть тузом, ведь смысл запрета не только в покупке, а в том что ты наварачиваешь пропаганду от русофобов за обе щеки.
пропаганда есть везде, в США одна пропаганда, в РФ другая пропаганда, во Франции третья, нет стран где нет пропаганды ибо любая страна свою точку зрения через пропаганду вещает.
Десятки, если даже не сотни тысяч скачавших с торрента, не получится посадить.
Тут-тук-тук, кто-то стучит в дверь, погодите, сейчас отойду на пару лет...
мб стоит ввести уголовку для всех кто покупает игры в стиме? Ведь покупая игру в стиме бабло идет в казну США а оттуда уже на закупку оружия для всу.
А че только в Стиме? есть ведь и другие площадки
Отлично!.
Будет смешно, если игра провалится и мелкософт, закроет лавочку, деловшую эту поделку. 😉🤔😁
Это не игра майков
Майкрософт тут вообще ни причем.
Вот так, люди за кусок "зрелища" готовы родину продать. О времена, о нравы...
родину продали те кто в кремле сидят и давно ибо у них вся недвижка на западе, их дети там в Гарворде учатся и живут.
так то ОНИ, а ты терпеть должен, кроме тебя некому