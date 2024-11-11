На Xbox Series стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Предварительная загрузка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала доступна на консолях Xbox Series и занимает ошеломляющие 146,58 ГБ места. На момент написания статьи предварительная загрузка еще не была доступна в Microsoft Store на ПК.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — новейшая игра в давно любимой франшизе. Вы охотник в зоне вокруг Чернобыля, ищущий артефакты и другие богатства. Откройте для себя огромную Чернобыльскую зону отчуждения, полную опасных врагов, смертельных аномалий и мощных артефактов. Раскройте свою собственную эпическую историю, прокладывая путь к сердцу Чернобыля. Выбирайте свои пути мудро, поскольку они определят вашу судьбу и сформируют будущее человечества в конце.