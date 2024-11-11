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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 367 оценок

На Xbox Series стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

monk70
Новости

Предварительная загрузка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала доступна на консолях Xbox Series и занимает ошеломляющие 146,58 ГБ места. На момент написания статьи предварительная загрузка еще не была доступна в Microsoft Store на ПК.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — новейшая игра в давно любимой франшизе. Вы охотник в зоне вокруг Чернобыля, ищущий артефакты и другие богатства. Откройте для себя огромную Чернобыльскую зону отчуждения, полную опасных врагов, смертельных аномалий и мощных артефактов. Раскройте свою собственную эпическую историю, прокладывая путь к сердцу Чернобыля. Выбирайте свои пути мудро, поскольку они определят вашу судьбу и сформируют будущее человечества в конце.

2
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Инcайдер

СКОРО !!!
во всех торрентах страны

5
User_200

Это не юбисофт, так что да! можно расслабится и ждать дату выхода от chovka или insane ramzes.

0
Никита Дроздоvv User_200

Может кто незнал, как я, но кто качал репаки Chovka если заметили, его новых репаков уже год как нету.
Оказалось, у него тоже нашли майнеры и забанили его везде.

Инфа от репакера Десептикона.
При этом это не касается старых репаков до декабря 2023 года. Тогда он еще этого не делал.

-1
User_200 Никита Дроздоvv

Кто бы мог подумать что рано или поздно chovka начнет вшивать майнеры свои репаки. Неожиданно. А ведь его сравнивали чуть ли не самим хатабом. Ставили почти один ряд по популярности. Мне его репаки нравились тем что они быстро устанавливались. Этот человек год как уже не появляется сети.

0
Никита Дроздоvv User_200

Действительно

0
Бабин Син

ахах, во всех майнерах страны

0
Пользователь ВКонтакте

Ух! Ждём на торрентах! и пойдем исследовать) // Misha Mi

1
Фризостат

Давайте загрузку на пэкашный ГЕЙпас)) жду 😊

0
Никита Дроздоvv

Я тоже

0
Никита Дроздоvv

Вот бы на ПК, А то че я просто так, что ли, геймпассом владею?

0
Zloy_Parkur

Для ПК-версии тоже доступна предзагрузка по подписке Game Pass.

0
Никита Дроздоvv Zloy_Parkur

Серьёзно?

0
Комментарий удален
User_200

Через Tor все анонимно если што.

0
Brock_Harrison User_200

через тор не особо и анонимно если то и дело фсб шники накрывают тех кто там наркоту продает и покупает.

0
hpi Brock_Harrison

Так то тех накрывают кого они не крышуют.

0
User_200 Brock_Harrison

Ну не знаю. Я видел много статей где было написано, что этот браузер полностью анонимен и скрывает активность во время пребывание. То есть спецслужбы мало вероятно могут найти какую то активность пользователя. На счет травки хрен его знает, на улицах спокойно ходят толкают и всем пофигу, никому нет дело.

0
Brock_Harrison User_200

анонимен от обычных школьников что говорят вычислят по айпи но спецслужбы могут выследить даже если тор используешь.

0
atlantix2000 .

Итак, мы дождались выхода игры, которая переносилась больше раз, чем Григорович уходил в запой. Наверняка половина этого веса - это баги и вылеты, которые они не успели пофиксить. И вся эта "эпическая история" сведется к феч-квестам типа "принеси-подай". Короче, ждём очередной багованный недо-шедевр, который будут патчить еще год после релиза. Потом еще и DLC с вырезанным контентом продавать начнут. Классика.

0
Пользователь ВКонтакте

Ждемсс с моим инетом буду качать 100 лет // Тимофей Серасхов

0
-zotik-

У тебя 9 дней)

-1
Пользователь ВКонтакте

Печально когда интернет медленный.. Когда-то у меня был интернет с тарифом в 1мб... потом 5мб, потом ура и 100мб, а сейчас 1гб, и уже сотка медленно) Но ты обязательно скачаешь ) // Misha Mi

0
orion1786

Учитывая вей шум связаны с это игрой ,очень любопытно что та получилось.

0
PartisanTravis

Жду пред загрузку на пк в стиме!!!!

0
Kenn1y

Странно, оригинал вышел на физ изданиях для Sony, а 2 только для Xbox. Интересно, во 2 наконец будет техника и нормальный мир или опять только беготня?

0
Makistron

Пока депутат Горелкин угрожает нам уголовкой, мы можем заранее загрузить экстремистский материал

0
Simple Jack

У Горелкина по ходу ПЛЭЙСТЭЙШОН, вот и порвался бедный

0
0ncnjqybr

Тут была новость, что за покупку этого поделия собираются сажать. В т.ч. и тех, кто купит обходными путями. Так что покупатели имеют все шансы отправиться на зону уже ирл.

0
Brock_Harrison

когда за покупку айфонов сажать будут дайте знать ибо покупая айфон бало идет в правительство США а оттуда уже на закупку оружия для всу.

0
mrdratik
На момент написания статьи предварительная загрузка еще не была доступна в Microsoft Store на ПК.

Давно уже эта кнопка висит, хз

0
Никита Дроздоvv

Ну попробуй нажать

0
mrdratik Никита Дроздоvv

Ну попробовал

0
РоМ4иК_Спб

ждем

-2
Dark1994

Качнем пиратку)

-2
Bitsrаzоr

Удачи, если хочешь рискнуть тузом, ведь смысл запрета не только в покупке, а в том что ты наварачиваешь пропаганду от русофобов за обе щеки.

-6
Brock_Harrison Bitsrаzоr

пропаганда есть везде, в США одна пропаганда, в РФ другая пропаганда, во Франции третья, нет стран где нет пропаганды ибо любая страна свою точку зрения через пропаганду вещает.

0
Ivan Dro Bitsrаzоr

Десятки, если даже не сотни тысяч скачавших с торрента, не получится посадить.

Тут-тук-тук, кто-то стучит в дверь, погодите, сейчас отойду на пару лет...

0
Brock_Harrison Ivan Dro

мб стоит ввести уголовку для всех кто покупает игры в стиме? Ведь покупая игру в стиме бабло идет в казну США а оттуда уже на закупку оружия для всу.

-1
Никита Дроздоvv Brock_Harrison

А че только в Стиме? есть ведь и другие площадки

0
SOLUS5678

Отлично!.

-2
UralGames83Ru

Будет смешно, если игра провалится и мелкософт, закроет лавочку, деловшую эту поделку. 😉🤔😁

-3
-zotik-

Это не игра майков

-1
hpi

Майкрософт тут вообще ни причем.

-1
Kvizac Haderah

Вот так, люди за кусок "зрелища" готовы родину продать. О времена, о нравы...

-8
Brock_Harrison

родину продали те кто в кремле сидят и давно ибо у них вся недвижка на западе, их дети там в Гарворде учатся и живут.

2
Бабин Син Brock_Harrison

так то ОНИ, а ты терпеть должен, кроме тебя некому

0